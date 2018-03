Test de cultură generală despre construcţii grandioase şi celebre. Care este cea mai înaltă clădire din România

1. Care este cea mai înaltă clădire din lume?

a) Burj al Arab

b) Burj Khalifa

c) Taipei 101



2. Ce inginer francez a realizat Turnul Eiffel?

a) Gustave Eiffel

b) Stephen Sauvestre

c) Maurice Koechlin



3. Care este cea mai mare biserică din lume?

a) Basilica Sfântul Petru, Vatican

b) Biserica Hristos Mântuitorul, Moscova

c) Catedrala Sfânta Sofia, din Istanbul



4. Care mare clădire administrativă pentru uz civil din Europa?

a) Casa Poporului

b) Palatul Buckingham

c) Parlamentul European din Bruxelles



5. În ce an a început Antonio Gaudi La Sagrada Familia?

a) 1915

b) 1882

c) 1932



6. În ce ţară se află Taj Mahal?

a) Nepal

b) Indonezia

c) India



7. Ce ţară a făcut cadou SUA Statuia Libertăţii?

a) Anglia

b) Germania

c) Franţa



8. Care este cea mai înaltă clădire din România?

a) Sky Tower

b) Globalworth Tower

c) Turnul IFMA



9. În ce secol a început construcţia Colosseumului din Roma?

a) I î.Hr.

b) I d.Hr.

c) II d.Hr.



10. Cum se numeşte clădirea în care se întruneşte Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii?

a) Palatul Buckingham

b) Palatul Kesington

c) Palatul Westminster



Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – a, 3 – a, 4 – a, 5 – b, 6 – c, 7 – c, 8 – a, 9 – b, 10 - c.