Test de cultură generală despre filmele de Oscar. Ce regizor a câştigat cele mai multe premii din istorie

1. Care a fost primul film românesc propus la premiile Oscar?



a) Mihai Viteazu

b) Răscoala

c) Columna



2. Câte filme româneşti au fost nominalizate la premiul Oscar, secţiunea cel mai bun film străin?

a) 0

b) 1

c) 2



3. În ce an au fost acordate primele premii Oscar



a) 1915

b) 1929

c) 1935



4. Cine a regizat „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, film care a obţinut premiul Oscar pentru cel mai bun film în anul 1976?



a) Stanley Kubric

b) Martin Scorsese

c) Miloš Forman



5. Ce regizor, nominalizat cu filmul Avatar la secţiunea cel mai bun film, a pierdut trofeul în faţa fostei sale soţii?



a) Steven Spielberg

b) James Cameron

c) Ethan Coen



6. Cine a jucat unul dintre rolurile principale în filmul Rain Main, peliculă care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului



a) Tom Cruise

b) Danny deVito

c) Robert de Niro



7. Care dintre următoarele actriţe are cele mai multe nominalizări la Oscar?



a) Julia Roberts

b) Demi Moore

c) Meryl Streep



8. Cine a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin al anului, în 2017



a) The Salesman

b) Toni Erdmann

c) Julietta



9. Care dintre următoarele filme a/au adunat 11 premii Oscar



a) Titanic

b) Lord of the Rings - The Return of the King,

c) Ben-Hur



10. Ce regizor a câştigat cele mai multe premii Oscar pentru cel mai bun regizor?



a) John Ford

b) Billy Wilder

c) Frank Capra



Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – a, 3 – b, 4 – c, 5 – b, 6 – a, 7 – c, 8 – a, 9 – a, b, c, 10 – a.