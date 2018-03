Test de cultură despre şefi de stat celebri din Europa. De cât timp este Angela Merkel cancelar al Germaniei

1. În ce domeniu a lucrat Vladimir Putin înainte de a deveni preşedintele Rusiei?

a) serviciilor secrete

b) energiei

c) textilelor





2. Cine era cancelarul Germaniei în timpul căderii zidului Berlinului

a) Konrad Adanauer

b) Gerhard Schröder

c) Helmut Kol





3. Cine a fost primul preşedinte ales al României, după căderea comunismului?

a) Petre Roman

b) Ion Iliescu

c) Emil Constantinescu





4. Preşedinte al cărei foste republici socialiste a fost Iosef Tito?

a) Rusia

b) Iugoslavia

c) Ucraina





5. Din ce an este cancelar al Germaniei Angela Merkel?

a) 2000

b) 2005

c) 2007





6. Câte mandate de premier al Italiei a avut Silvio Berlusconi

a) 1

b) 2

c) 3





7. Cine era preşedintele Franţei în 1965?

a) Charles de Gaulle

b) Georges Pompidou

c) François Mitterrand





8. Cine reprezintă în prezent Olanda?

a) o regină

b) un preşedinte

c) un cancelar





9. Din ce deceniu al secolului 20 se află pe tron regina Angliei, Elisabeta a II-a?

a) V

b) VI

c) VII





10. În ce an a avut România primul preşedinte?

a) 1965

b) 1968

c) 1974





Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – b, 5 – b, 6 – c, 7 – a, 8 – a, 9 – b, 10 – c.