Limbajul suprarealist folosit de traficanţii de droguri în discuţiile telefonice: „Boss, ştii cum se cheamă media artimetică?”

Minge, pahar de bere, cafea sau chiar CD erau denumite substanţele interzise de către un dealer de droguri din Iaşi prins de către procurorii DIICOT încă din 2014. Andrei Florin Airinei, zis „Pin­guin“, a vândut canabis timp de doi ani mai multor consumatori din municipiu. În rechizitoriul sunt transcrise mai multe interceptări ale unor convorbiri purtate de acesta şi clienţii săi.

Cunoscând probabil că telefoanele le sunt ascultate, persoanele implicate în negoţul cu droguri folosesc tot felul de cuvinte codate pentru a nu se da de gol. Într-una dintre convorbirile redate de procurori se arată că, în momentul în care Airinei voia, la rândul său, să achiziţioneze droguri, acesta denumea stupefiantele „paha­re de bere“. „Vreau să beau şi eu un pahar de bere“, spunea Airinei, în timp ce persoana necunoscută interceptată de procurori răspunde: „Ei hai, dar ai caiete (foiţă folosită la ru­latul canabisului, n.r)?.“



Într-o altă convorbire, un consumator de droguri i se adresează lui Airinei denu­mind o doză de droguri „celofan“. În alte dăţi, amatorii de senzaţii tari denumesc stupefiantele „minge“. „Pe 09.07. 2012 inculpatul Airinei Florin Andrei este contactat de o persoană necunoscută. Pe timpul discuţiei, persoana necunoscută întreabă: «Ne vedem şi noi în vreun sfert de oră... douăzeci de minute? Hai că am…am un CD, frate, şi poate mă ajuţi cu un cod de la CD-ul ăla! Da?!», iar inculpatul Airinei întreabă? «Tot aşa nu? Tot aşa?». Persoana necunoscută spune «Nu, nu, nu, lasă că vorbim că-i mai complicat, nu ştiu ce Windows-uri şi…» (termenul CD utilizat se referă la droguri de risc)“, se arată în rechizitoriu. Altă dată, traficantul primeşte un mesaj de la un necunoscut: „Hai man, ajută-mă şi pe mine că vreau şi eu să cânt la 2 instrumente“, în timp ce un alţi consumatori îi scriu lui Airinei: „Vreau şi eu blugii ăia la 60 ron, eşti pe-aici?“, sau „Adu-mi şi-un caiet“.

Un alt exemplu: pe 25 ianuarie 2014, o persoană necunoscută îl sună pe Pinguin şi îl întreabă „Faci şi tu o cafea? Vin pe la tine“, iar traficantul îi răspunde: „Dar acum nu ştiu, men! Şi eu aştept ceva, ştii!“

Într-o altă investigaţie, procurorii au interceptat o discuţie fără aproape nicio noimă, purtată între doi tineri care făceau parte dintr-o reţea de trafic de droguri constituită la nivelul judeţului Iaşi.

Pe 17 decembrie 2015 Paraschiv Ionuţ Andrei şi cu Baciu Răzvan vorbesc codat despre o tranzacţie de droguri:

Răzvan Baciu: Boss...

Andrei Paraschiv: A?

R.B.: Ştii cum se cheamă media aritmetică?

A.P.: A?

R.B.: Ştii cum se cheamă media aritmetică a mai multor nume...numere?

A.P.: Cum, cum?

R.B.: Se face unu plus unu plus trei împărţit la trei, da? După aia se face unu plus doi plus tre plus patru plus cinci împărţit la cinci. Asta se cheamă media aritmetică.

A.P.: Aşa

R.B.: Ei, şi făcând media aritmetică a unor situaţii...realizezi concluzia şi ipoteza.

A.P. “Aşa. Concluzia care-i, ipoteza care?

R.B.: Concluzia-i că pe foaie iese...aşa de uşor...că am stat azi şi m-am luat oleacă cu foaia la bătaie...

A.P.: Aşa...Şi în realitate e altfel, nu?

R.B.: Pe foaie iese uşor, frate. Dacă vrei să vezi cu ochii tăi, când ai timp, aă.. să mă suni şi ai să zici că „ăi, vreau să văd şi eu“...şi vezi că era 42, nu era 47, „Neculai“

A.P.: 42?

R.B.: Da, m-am uitat aşa, de curiozitate, că am zis că am să mă uit.

A.P.: Ei, da’ ce, mi-ai dat cumva ceva sau cum?

R.B.: Nu, ţi-am zis aşa, ca să nu trăieşti cu imaginaţie falsă.

A.P.: Era 4.2.7

R.B.: 4.2.7, da 4.2.7.5

A.P.: Ei, oricum era ceva cu 7. N-am sărit la gâtul tău să ştii.

În acelaşi dosar au fost ataşate următoarele stenograme.

Andrei Paraschiv: Alo!

Răzvan Baciu: Băi, am răcit, bă!

A.P.: Ai răcit?

R.B.: Da!

A.P.: Hai că am să vin...vii la mine să-ţi dau nişte plicuri de răceală, gripă.

R.B.: Am răcit p**ă băi, grav! Mă simt...cu leşinare, cu ameţeli de alea îmi dă! (....)

R.B.: Mă duc să-i zic lui tata: „tată, vezi că am răcit“

A.P.: Şi să-ţi dea un lichior, a?

R.B.: Ei, p**a

A.P.: Sau să-ţi dea două după cap?

R.B.: Da, da, exact

A.P.: Da, că altfel

R.B.: Să facă ceiuţ, să aibă grijă de băieţelul lui tata.

A.P.: Hai, treci pe la mine că-ţi dau nişte plicuri de alea, dacă vrei.

„Blugii”

Despre modul în car vorbesc dealerii aflăm şi dintr-un rechizitoriu întocmit de DIICOT Iaşi, în 2014, prin care Florin Ciulu, un Traficant cunoscut în Iaşi, a fost trimis în judecată. Ciulu avea închiriat un spaţiu comercial în complexul Super Copou, acolo unde, sub pretextul vân­zării de îmbrăcăminte şi încăl­ţăminte, ar fi vândut şi droguri. „Ca mod de operare, de regulă, clienţii consumatori de droguri îl contactau telefonic pe inculpatul Ciulu Florin şi, sub pretextul că ar fi interesaţi de cumpărarea unor articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte «de firmă», îl întrebau unde pot găsi să vadă un anumit produs. În general, locul de întâlnire este fixat la magazin, dar existau şi situaţii în care inculpatul distribuia drogurile în diferite zone ale oraşului“, precizează procurorii DIICOT.

Din interceptările de la dosar aflăm modalitatea în care Florin Ciulu discuta cu clienţii săi, majoritatea familiarizaţi că limbajul codat al traficantului. De exemplu, pe 13 octombrie 2013, Ciulu e sunat de o persoană neidentificată, intitulată Răducu, care îi spune că „aveam şi eu o prietenă de-a mea şi vroia să se uite la o rochie“. Un alt exemplu oferit de anchetatori este o discuţie de pe 15 octombrie 2013, atunci când Ciulu suna o persoană neidentificată careia îi spunea „hai că vreau să-ţi aduc vreo 10 perechi de blugi, poate le mai vinzi şi tu“. În alte discuţii, drogurile sunt denumite „geci“. „Hai să-ţi arăt nişte geci acum din piele, prea… tari! La un preţ… un model de n-ai pomenit aşa ceva şi la un preţ (…) Două optsute… tre… trei două sute, depinde de model…la juma’ de preţ!... da alte.

