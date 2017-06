Interlopii care au umilit Poliţia. Au fugit din România, deşi erau filaţi sau au venit în ţară cu avionul, deşi erau condamnaţi

Cea mai mare umilinţă pe care administrată autorităţilor de Iaşi de un interlop este cea a lui Belgian Tănase, membru de bază al clanului interlop cu acelaşi nume. Dat în urmărire internaţională în ultimul deceniu, interlopul s-a întors în ţară, cu avionul, rudele sale transmiţând live, pe Facebook, întoarcerea sa. Belgian a avut curajul de a se întoarce la familie, după ce s-a ascuns timp de 9 ani de justiţia din România, pentru că pedeapsa pentru care era căutat încă din 2007 s-a prescris.

Cazul Belgian ridică mari semne de întrebare cu privire la eforturile făcute de autorităţile române de a-l identifica şi aduce în ţră pe interlop. Încă din 2008, la un an după ce a fost dat în urmărire internaţională, o instanţă din Iaşi îl cita pe Belgian Tănase la domiciliul său din Franţa, aceeaşi ţară din care interlopul s-a întors, după ce pedeapsa i-a fost anulată.

Belgian Tănase este fratele mult mai cunoscutului interlop Cosmos Tănase, liderul clanului cu acelaşi nume, în prezent încarcerat după ce a fost condamnat la aproape un deceniu de puşcărie pentru trafic de droguri. Belgian a fost condamnat definitiv, în iunie 2007, la patru ani de închisoare cu executare după ce a fost găsit vinovat pentru conducere fără permis şi refuz de prelevare probe biologice. Interlopul a fost condamnat cu executare întrucât nu se afla la prima faptă de acest gen, el mai fiind acuzat de infracţiuni rutiere. Înainte ca mandatul de patru ani cu executare să fie pus în aplicare de poliţişti, Belgian Tănase a dispărut din ţară. Se întâmpla tot în 2007, atunci când autorităţile române au decis să îl dea în urmărire generală pe interlopul ieşean. La finele lunii iunie a anului trecut, condamnarea lui Belgian Tănase a îndeplinit termenul de prescripţie.

Interlopi fugiţi de sub nasul poliţiei

Una dintre cele mai celebre dispariţii a unui infractor din Iaşi este cea a lui Vasile Rodideal (foto jos), unul dintre cei mai influenţi interlopi din zona Moldovei, dat în urmărire internaţională din 2009. Pe numele său este emis un alt mandat de executare a unei pedepse de 15 ani, pentru instigare la omor.





Vasile Rodideal a fost dat în urmărire internaţională după ce a fugit de sub nasul poliţiştilor ieşeni, în luna octombrie 2009. Basarabeanul, care era judecat în mai multe dosare, a plecat din ţară deşi avea interdicţie.Vasile Rodideal a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a pus al cale, în 2005, asasinarea interlopului ieşean Tiberiu Cristodorescu, fostul său partener de afaceri. Curtea Supremă a decis, pe 1 februarie, să îl achite pe basarabean într-un dosar de corupţie. Alături de el a fost achitat şi Iulian Ţocu, fost deputat de Neamţ. Decizia este definitivă. Potrivit rechizitoriului, Iulian Ţocu ,fost deputat de Neamţ, ar fi apelat la interlopii Vasile Rodideal şi Gheorghiţă Mararu pentru a face presiuni asupra unui lichidator judiciar.



Rrcent, un alt afacerist controversat din Iaşi, Gheorghe Clapon, a reuşit să fugă din ţară deşi era judecat sub control judiciar şi condamnat în primă instanţă la 10 ani de închisoare. Când pedeapsa a rămas definivă şi Clapon ar fi trebuit încarcerat, nu a mai fost de găsit.



Tot de sub nasul poliţiştilor a reuşit să fugă şi afaceristul Cristian Maftei, care a fost conmnat la şase ani de închisoare cu executare pentru implicare într-un dosar de corupţie. Matfei este căutat şi în prezent, în condiţiile în care celelalte persoane implicate în acest dosar au fost, între timp, liberate condiţionat din penitenciar.