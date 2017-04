FOTO Sărbătoarea Luminii în oraşul cu cele mai multe biserici: „Dumnezeu ne-a creat pentru a fi liberi, nerobiţi patimilor“

Aleea din curtea Mănăstirii Galata, mănăstire de maici, ctitorită la sfârşitul secolului al XVI-lea de domnitorul Petru Şchiopul, a devenit neîncăpătoare cu puţin înainte de miezul nopţii. Sute de ieşeni au cântat „Hristos a Înviat!“ şi au ascultat prima parte a slujbei de Înviere în care a fost citită şi scrisoarea pastorală a IPS Teofan.



„În contextul lumii de astăzi, ni se spune adesea că libertatea este dreptul omului de a face ceea ce doreşte, fără nici o îngrădire. Se vorbeşte astăzi despre libertatea de a face avort, adică de a ucide prunci nevinovaţi, libertatea de a săvârşi desfrânare, libertatea sau „dreptul” de a forma „familii” din persoane de acelaşi sex. Se insistă, de asemenea, asupra libertăţii de a recurge la eutanasie, de utilizare a drogurilor sau despre libertatea de a blasfemia şi de a batjocori simbolurile religioase. Se împlineşte, aşadar, ceea ce Sfântul Apostol Pavel îndemna să nu se întâmple: «Fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire»”, se arată în mesajul IPS Teofan.

În aceeaşi scrisoare citită în toate bisericile din regiune, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a mai transmis: „Dumnezeu ne-a creat pentru a fi liberi, nerobiţi patimilor. Prin moartea şi Învierea Sa, Hristos ne-a dăruit puterea de a redobândi libertatea pe care am pierdut-o prin neascultare, necredinţă şi păcat. Se cuvine, aşadar, să considerăm libertatea ca bunul cel mai de preţ pe care să nu-l pierdem, să nu-l vindem şi pentru care orice sacrificiu de a-l redobândi nu este prea mare. Cea mai bună cale pentru aceasta este, paradoxal, starea de rob al lui Dumnezeu. «Cine se face robul lui Dumnezeu a scăpat de orice robie», mărturisea Părintele Dumitru Stăniloae“.

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a oficiat slujba Învierii de la Catedrala Mitropolitană din noaptea de sâmbătă, 15 aprilie, spre duminică, 16 aprilie 2017. Acesta va sluji Vecernia din prima zi de Paşti sau a Doua Înviere. Cei mai mulţi credincioşi ortodocşi s-au retras spre case imediat după ce au luat Lumina Învierii. Iaşiul este considerat oraşul cu cele mai multe biserici.



Pentru că în acest an Paştele catolic şi cel ortodox se sărbătoreşte în aceeaşi zi, sute de credincioşi catolici s-au strâns sâmbătă la bisericile din oraş. (Foto Matilda Ştefan Andrici)

„Celebrând an de an misterul Învierii Domnului, participăm la cel mai mare adevăr al credinţei noastre care a însoţit Biserica şi a însufleţit-o din momentul petrecut în Ierusalim, când Fiul lui Dumnezeu după ce a suferit şi a murit pe cruce, cu puterea sa divină a învins moartea şi păcatul şi a ieşit biruitor din mormânt. A confirmat că viaţa e mai tare decât moartea şi că destinul creştinului este adevărata speranţă a victoriei şi a învierii“, a transmis episcopul de Iaşi Petru Gherghel, în Scrisoarea pastorală din acest an.

