Cum ne protejăm de infractorii de pe Internet. Metode infailibile de a evita păcălelile din spatele monitorului

O metodă ce, aparent, pare rudimentară, este cea referitoare la înşelarea unor cumpărători ce îşi achiziţionează produse de pe site-uri necunoscute. Escrocii postează anunţuri de vânzare a unor bunuri fictive şi bazându-se pe faptul că la primire, în general, firma de curierat nu permite deschiderea coletelor, trimit în loc de telefoane, camere foto sau alte electronice pietre, săpun sau bucăţi de lemn.





Poliţiştii spun că multe dintre aceste anunţuri atrag atenţia potenţialelor victime din cauza preţurilor mult mai mici decât cele ale pieţei. „Cumpărătorii trebuie să conştientizeze că nu tot ce pare a fi frumos este real sau legal. Recomandăm tuturor cetăţenilor să fie precauţi atunci când efectuează o tranzacţie online şi să renunţe atunci când au cel mai mic indiciu că ar putea fi înşelaţi“, au precizat poliţişti.

Oamenii legii mai spun că escrocii vin în mod permanent cu noi metode prin care vor să-şi înşele semenii, metode pe care de multe ori le adaptează, în mod abil, în funcţie de persoana pe care vor să o înşele. „Când cumpărăm de pe internet, trebuie de asemenea să fim foarte atenţi la modalitatea în care se efectuează plata. Sub nicio formă cumpărătorul nu trebuie să ofere celui cu care negociază datele personale sau codul PIN“, a mai explicat poliţistul. Acesta a mai arătat că au fost situaţii, în trecut, în care hackerii au clonat diverse site-uri ale unor firme mari în tentativa de a-i înşela pe clienţii acestora.

Metoda maşinilor fictive

Anul acesta, procurorii de la Crimă Organizată au mai scos la iveală o metodă de înşelăciune de pe internet. Escroci care postau anunţuri fictive privind vânzarea unor vehicule şi care convingeau victimele să transfere bani prin intermediul serviciilor de transfer monetar. Folosind această metodă, O grupare de infractori voiajori a reuşit să lase fără bani de maşină zeci de români, din toate colţurile ţării, după ce au păcălit peste 50 de cumpărători că le vor vinde autoturisme care nu existau.



„Persoanele vătămate care îşi manifestau intenţia să cumpere autoturisme primeau un email de la membrii grupării care îşi atribuiau calitatea de proprietari prin care li se comunica că sunt o familie de pensionari stabiliţi în Ungaria sau Polonia şi că nu folosesc autoturismul care este înmatriculat în România. «Proprietari» solicitau părţilor vătămate să le comunice un loc de întâlnire, menţionând că, pentru a avea garanţia că nu vin degeaba în România, să facă dovada că au trimis prin Western Union sau Money Gram o sumă cuprinsă între 800 şi 3.400 de euro, pe numele persoanei vătămate sau a unei persoane de încredere”, se arată într-un rechizitoriu al DIICOT Iaşi. Ulterior, victimele trimiteau documentele primite de la firma de transfer monetar.



Dacă seria numerică a tranzacţiilor era cenzurată, escrocii le îndemnau pe victime să intre pe site-uri ce aratau identific cu cele ale societăţilor şi să verifice dacă banii au fost transferaţi, pentru a le da un print-screen hoţilor. De fapt, când victimele făceau verificarea, datele confidenţiale ajungeau prin e-mail la membrii reţelei. Ulterior, unul dintre membrii reţelei falsifica buletinul victimei, adăugând fotografiile unor alte persoane din grupare. Acele persoane mergeau la ghişee şi ridicau banii, primind în schimb un comision de 10%.



Metoda phishing



O metodă care a lăsat multe persoane păgubite este cea denumită de reprezentanţii de la Crimă Organizată „phishing“. „Utilizatorii internetului primesc pe e-mail un mesaj prin care este anunţat că a câştigat o sumă de bani sau un produs de valoare şi i se cere, în schimb, datele de identificare a contului bancar sau cele personale. Ulterior, folosindu-se de aceste date escrocii reuşesc să cloneze carduri şi să sustragă bani din conturile victimelor“, explică un poliţist de la Crimă Organizată.

Tot pe internet puteţi găsi anunţuri cu locuri de muncă atractive la prima vedere sau cu imobile de închiriat la preţuri ce par a fi sub cele ale pieţei. Un alt ieşean a rămas recent păgubit cu aproximativ 1.500 de euro după ce a găsit un anunţ de închiriere a unei cabane din Italia. Au fost schimbate mai multe e-mailuri şi a fost prezentată vila. Până la urmă, ieşeanul a trimis banii în avans şi, ulterior, şi-a dat seama că fusese victima unui escroc rămas neidentificat.



În ceea ce priveşte locurile de muncă, profitând de numărul mare al şomerilor, escrocii postează diverse anunţuri, în general cu privire la joburi din străinătate. După ce sunt contactaţi de victime, „ţeparii“ cer diverse sume de bani drept comision. Andrei Cătălin Vasilescu (29 de ani), de pildă, este un român care în 2013 a reuşit să înşele în jur de 120 de persoane din Iaşi şi din alte judeţe ale ţării, folosindu-se de această metodă.

Bărbatul a fost arestat la vremea respectivă calculându-se un prejudiciu de 160.000 de lei.



De la începutul acestui an, sute de persoane din Iaşi s-au plâns oamenilor legii că au fost înşelate urmare a unor tranzacţii negociate pe internet. Foarte puţini dintre escroci au putut fi identificaţi de oamenii legii.





Reguli generale pentru a evita riscurile unor păcăleli la tranzacţiile online, explicate de poliţişti



1. Nu dezvăluiţi nimănui, parola pentru e-banking ori codul PIN de la card, nici măcar persoanelor care spun că sunt angajaţi ai băncii dumneavoastră.

2. La cumpărăturile online evitaţi să plătiţi prin virament sau chiar cu un card de debit. Banii pleacă imediat din contul dvs şi pot fi scoşi cash de un escroc. De altfel, în Europa, şi mai ales în America, la rezervările la hoteluri, bilete de avion etc se acceptă doar carduri de credit (sumele sunt doar blocate până când are loc rezervarea sau are loc anularea, dar sunt şi site-uri care „trag“ banii, iar în cazul unei anulări, vă debitează ulterior contul). Dacă vă consultaţi zilnic tranzacţiile (prin e-banking), puteţi bloca o tranzacţie realizată cu cardul de credit. Perioada în care puteţi bloca tranzacţia depinde de banca emitentă. Puteţi, de asemenea, să activaţi un serviciu de alertă prin SMS, care să vă semnaleze că s-a făcut o tranzacţie cu cardul dvs.

3. Pot să apară în contul dvs. tranzacţii pe care nu le-aţi realizat, în cazul în care vi s-au „furat“ datele. Acest lucru se poate întâmpla când aţi intrat pe e-banking prin calculatoare sau reţele wireless dubioase. Se mai poate întâmpla în cazul în care aţi fost victima unui „atac“ cu un virus care v-a luat username-uri şi parole. Folosiţi programe antivirus cu opţiuni de protecţie pentru e-banking sau shopping online.

4. Preferaţi să cumpăraţi de la magazine online care vă permit să desfaceţi coletul la primire şi apoi să faceţi plata sau care garantează tranzacţia, în sensul că puteţi returna produsul într-un termen precizat. Marile companii de vânzări pe net permit returnarea produselor (amazon.com, ebay.com etc).

5. Unele site-uri ce intermediază tranzacţiile online (de exmplu okazii.ro) au detalii despre istoricul vânzătorului sau cumpărătorului. Alegeţi, pe cât posibil, vânzători care au efectuat mai multe tranzacţii pe site-ul respectiv şi care au referinţe bune din partea utilizatorilor.

6. Nu vă lăsaţi păcăliţi de preţurile ce sunt cu mult sub cel al pieţei în cazul unor produse. De regulă, aceasta este o modalitate a escrocilor care vor să vă atragă atenţia.

7. Nu achitaţi în avans produsul cumpărat, mai ales dacă vânzătorul este o persoană pe care nu o cunoaşteţi.