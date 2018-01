Copil sfâşiat de un de câine de rasă. Tatăl victimei: „Băieţelul avea sânge pe haine şi plângea. La o rană se putea vedea osul”

Un băiat de opt ani a avut nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale după ce a fost atacat şi muşcat de un câine care a scăpat din curtea proprietarilor.

După cazul celor doi câini Amstaff care duminică, 14 ianuarie, au sărit gardul unei curţi din Iaşi, „Ziarul de Iaşi” prezintă povestea unui copil din judeţ sfâşiat de un câine de rasă, Akita American, la începutul lunii octombrie 2017.

Băiatul a fost atacat de câine joi, 5 octombrie, în localitatea ieşeană Vişan, comuna Bârnova, la câţiva kilometri de Iaşi. Ionuţ Crăciun, tatăl victimei, a relatat pentru sursa citată că înainte de evenimentul nefericit şi-a luat copiii de la şcoală, au mâncat împreună şi apoi băieţii au ieşit la joacă. La un moment dat, unul dintre băieţi a intrat în casă speriat şi şi-a anunţat familia că fratele său a fost atacat şi muşcat de un câine. Victima a fost găsită în stare de şoc de tatăl său.

„Am ieşit din casă imediat şi mi-am găsit băieţelul pe jos, plângând, cu sânge pe haine, iar la o distanţă de un metru se afla un câine, rasa Akita american, aparţinând unor vecini. Am intrat în panică, soţia mea a început să plângă şi să ţipe. Nu am reacţionat în niciun fel faţă de câine, prioritatea mea a fost băieţelul cu care am plecat la spitalul de urgenţe. Băieţelul a fost operat seara, după patru ore. La una dintre răni se putea vedea osul şi puteai introduce două degete în rană”, a precizat Ionuţ Crăciun, tatăl copilului.