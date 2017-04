Topul aşa-ziselor minuni care au făcut vâlvă în România: icoanele care plâng cu lacrimi de mir şi Dumnezeu apărut cu înfăţişarea unui moş cu barbă albă

Deseori apariţiile misterioase şi miracolele care au fost sesizate de români în ultimii ani au avut legături cu credinţa. De-a lungul ultimilor ani, numeroşi oameni au anunţat că au fost martorii unor fenomene inexplicabile: icoane care varsă lacrimi, semne divine apărute în locuinţe şi restaurante, tablouri din care curge mir. Iatăcâteva dintre asceste „minuni”:

Tabloul care plângea

În mai 2015, mii de pelerini au ajuns la Puşcaşi, un sat din vecinătatea Vasluiului, pentru a se ruga lângă un tablou cu Arsenie Boca, despre care localnicii afirmau că lăcrimează. „A doua zi după Sfântul Gheorghe, când am mers să mă închin la troiţă, am observat cum se prelingine o lacrimă pe obrazul stâng. La început nu m-a crezut nimeni, însă când au venit să vadă nu le venea să creadă că este adevărat“, relata Veronica Rusu, femeia care ar fi descoperit „minunea”. Tabloul care lăcrimează a fost cumpărat de un localnic de la Mănăstirea Lainici, iar de Sfântul Gheorghe a fost aşezat în troiţa ridicată în apropierea locuinţei, în memoria fiicei care a decedat la vârsta de 14 ani. Mulţi dintre pelerini au aşezat bani lângă icoană, iar familia care o deţinea i-a strâns într-o sacoşă şi i-a donat unor măicuţe din Huşi. Lângă icoană s-au vândut lumânări de la biserica din sat, iar preotul afirma că va dona banii obţinuţi din mica întreprindere. „Este de dorit să evităm senzaţionalul trecător şi să căutăm pe Dumnezeu, pe Maica Domnului şi pe sfinţii Bisericii”, informau la curt timp reprezentanţii Protopopiatului Vaslui.

Lacrimile icoanei din restaurant

În iunie 2015, angajaţii unui restaurant din Lupeni au susţinut că o icoană a Sfintei Muceniţe Varvara, aşezată pe peretele localului de la poalele staţiunii montane Straja, a vărsat lacrimi. Mărturiile lor au făcut ca obiectul de cult, care a împodobit timp de 18 ani un perete al restaurantului, să fie mutat la un schit din Straja. „Am văzut icoana lăcrimând. În acel moment m-am panicat şi mi-am strigat către colega mea, Dana. Ea a venit repede şi a văzut această minune. Am mers să sunăm apoi patronul, iar la întoarcere am observat că icoana a lăcrimat din nou. Apoi, la sosirea şefului nostru, Emil Părău, şi acesta a observat că icoana a lăcrimat. A fost chemat părintele de la schit pentru a face o slujbă”, relata Ştefan Szekely, unul dintre angajaţii restaurantului. „Şiroaiele de lacrimi curgeau pe faţa icoanei, până la bărbie şi apoi se usucau. Rămăsese un bob de lacrimă undeva în barbă. M-am rugat atunci, văzând această minune. Atunci ne-am dat seama că trebuie să chemăm părintele”, susţine Dana, o altă angajată.

Icoana din care curgea mir

Tot în iunie 2015, o familie din satul arădean Semlac afirma că a observat cum curge mir dintr-o icoană care îl înfăţişa pe Arsenie Boca. Sute de credincioşi din zonă au venit în pelerinaj la casa localnicilor, pentru a vedea „minunea”. Proprietarii icoanei le permiteau enoriaşilor să intre în casa lor şi să vadă icoana, iar bărbaţii aveau dreptul chiar să o atingă, dar nu permiteau fotografierea sau filmarea acesteia. Câteva zile mai târziu, aceştia au chemat Poliţia, afirmând că icoana a dispărut. Tabloul a fost găsit ulterior în grădina casei, printre flori.

Iisus apărut pe termopanul cofetăriei

În august 2015, o femeie din Orăştie susţinea că în cofetăria sa, în ultimii doi ani, s-au petrecut mai multe fenomene stranii. Pe fereastra localului au fost imprimate, miraculos, chipurile unor îngeri, iar pe tocăria uşii, clienţii pot distinge chipul lui Iisus. Carmen Mircea afirma că „apariţiile miraculoase” sunt mesaje divine, chiar apocaliptice. Femeia a chemat un preot şi i-a povestit cele petrecute. Susţinea că părintele ortodox a sfătuit-o să aibă credinţă, întrucât coincidenţele sunt, de fapt, semne ale providenţei. „Anul trecut, de Paşte, am aşezat icoana lui Iisus la intrarea în cofetărie, pentru că am vrut ca sărbătoarea să fie o temă pentru decorarea cofetăriei. De atunci, am simţit că trebuie ca icoana Domnului să rămână în vitrină. De Rusalii, în dreptul icoanei lui Iisus, pe tocăria ferestrei termopan, am observat ceea ce eu numesc o apariţie hristică. Pe tocărie se vede amprenta chipului lui Iisus, haşurată ca şi cum ar fi realizată în grafitti. Chipul seamănă cu cel din icoana pusă vizavi, în vitrină, iar în aceeaşi imagine apărută miraculos se vede şi o cruce”, relata Carmen. De atunci, localul a fost împodobit cu icoane ale unor sfinţi, cu picturi înfăţişându-l pe Iisus, cu tablouri cu tematică religioasă.

Cea mai de succes „minune” interbelică

Numeroase semne în forma unor cruci sau ale unor chipuri umane, apărute în buturugi, cartofi, fructe şi în diverse locuri au anunţate drept „minuni” de cei care le-au descoperit, însă preoţii susţin că astfel de evenimente trebuie privite cu precauţie, uneori imaginaţia credincioşilor fiind cea care le stimulează.

De-a lungul timpului au fost însă cazuri în care „minunile” reclamate de credinioşi au dat naştere unor fenomene religioase impresionante. Una dintre cele mai cunocute a fost povestea lui Petrache Lupu, un tânăr cioban din Maglavit, căruia în primăvara anului 1935, în timp ce păştea oile pe malul Dunării, i-ar fi apărut în faţă însuşi Dumnezeu. „În ziua de 31 mai 1935, era într-o vineri, trecând Petrache Lupu în dreptul a trei buturugi din pădure, i-a ieşit în cale un moş cu barbă albă şi lungă până la brâu, cu mustăţi foarte lungi şi împreunate cu barba. În loc de îmbrăcăminte avea peste tot numai păr alb ca mătasea, care îi acoperea corpul până la degetele picioarelor, ca un fel de sarică ciobănească. Sta în aer, la vreo souă palme de pământ. De la el venea un miros aşa de frumos cum nu se întâlneşte la nicio floare pe câmp sau în grădină, ceva care aduce cu mirosul de smirnă”, scria Gheorghe Marinescu, în cartea „Lourdes şi Maglavit” (1936). Personajului misterios i-a apărut de trei ori lui Petrache Lupu, potrivit mărturiei ciobanului, şi l-ar fi îndemnat să le spună sătenilor să se îndrepte în credinţă, altfel „va fi foc”. Vestea s-a răspândit repede, după ce a fost mediatizată în ziarele vremii. La scurt timp după mediatizarea poveştii lui Petrache Lupu, satul său natal şi pădurea unde i s-ar fi arătat Dumnezeu au devenit locuri de pelerinaj pentru zeci de mii de oameni. Pelerinii se îndreptau spre Maglavit pentru a-l vedea pe cioban şi în credinţa în minuni. Autorităţile, biserica, ziarele şi politicienii au profitat din plin de pe urma milioanelor de oameni care au ajuns în următorii patru ani la Petrache Lupu.

