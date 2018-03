Strigătul de revoltă al tinerei motocicliste rămase fără un picior din cauza unui şofer teribilist: „Nu poţi să nenoroceşti un om pe viaţă şi să primeşti libertate”

Drama Iuliei Ţîrlea (27 de ani), o tânără din Simeria pasionată de motociclete a început în urmă cu doi ani, în 15 aprilie 2017, pe drumul său de întoarcere de la lucru, dintre Deva şi Simeria. La intrarea în oraşul ei, un tânăr de 27 de ani, din Orăştie, care circula pe DN 7 cu un autoturism, a pătruns pe contrasens şi a lovit motocicleta care circula regulamentar din sens opus, condusă de tânără. Impactul a fost extrem de violent şi a dus la amputarea pe loc a piciorului stâng al Iuliei. Cu mari eforturi medicii i-au salvat atunci viaţa, iar timp de aproape două luni a rămas internată în secţiile de Terapie Intensivă, fiind supusă mai multor intervenţii chirurgicale complexe.



Un an şi jumătate cu suspendare

În urma anchetei penale, Cosmin Manta, tânărul care a provocat accidentul a fost trimis în judecată pentru vătămare corporală din culpă. Magistraţii au continuat să îi prelungească de fiecare dată cu câte 30 de zile dreptul de a circula cu maşina, iar în finalul procesului, tânărul a scăpat de închisoare. La doi ani de la accidentul groaznic care i-a schimbat viaţa victimei sale, Manta a fost condamnat, pe fond, de Judecătoria Deva la un an şi jumătate de închisoare, pedeapsă suspendată sub supraveghere, pe o durată de trei ani şi la prestaţia gratuită, timp de 60 de zile, a muncii în folosul comunităţii, în cadrul Consiliului Local Orăştie – Serviciul Public de întreţinere şi gospodărire municipal. Firma de asigurări va achita 4.000 de lei către spitalul din Hunedoara, 110.000 lei către Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti, clinici în care Iulia a fost tratată, 37.750 lei daune materiale şi 120.000 de euro daune morale pentru Iulia Ţârlea. O altă cerere de despăgubiri de la autorul accidentului a fost respinsă.



Calvarul de după accident



Sentinţa dată de magistraţi a revoltat-o pe tânără. „Azi, mâine, se fac doi ani de la tragicul eveniment şi sunt din ce în ce mai dezamăgită de tot ce ţine de justiţia românească. Unde ne aflăm acum, după atâta timp? Recurs făcut din partea mea la decizia luată de Judecătoria Deva. De ce? Pentru că nu e posibil să nenoroceşti un om care merge regulamentar şi să primeşti trei ani de supraveghere în libertate, pentru că o proteză, care îţi redă undeva la 75 % maximum din mobilitatea avută înainte, costă 120 000 de euro şi are o durată de viaţă de 5 ani (până la urmă e un ansamblu de microcontrolere, motoraşe şi pistoane), pentru că cele două tije şi 10 şuruburi din coloană o să le port o viaţă întreagă, pentru că am stat mai mult de două luni pe terapie intensivă dintr-un spital în altul, pentru că sunt plină de cicatrici şi nu am avut nici măcar un deget rupt până atunci şi multe altele de care nici măcar nu vreau să îmi aduc aminte, exceptând faptul că acum sunt tânără, dar numai Dumnezeu ştie cum voi fi peste vreo 10 ani. Citiţi şi voi decizia şi spuneţi-mi, dacă aţi fi în locul meu, nu aţi fi făcut la fel?”, scrie Iulia Ţîrlea, care a contestat decizia Judecătoriei Deva.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Drama Laviniei, tânăra ucisă în noaptea „nunţii ca-n poveşti“, după ce s-a urcat în maşina de lux alături de un şofer băut

Accident groaznic pe DN 7: o tânără motociclistă a fost spulberată de maşină. Victimei i-a fost amputat un picior

Calvarul Iuliei, motociclista nenorocită de un şofer teribilist: tânăra a fost din nou operată şi va ajunge la o clinică din Bucureşti pentru o intervenţie dificilă