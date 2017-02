Sarmizegetusa Regia va rămâne fără firma de pază. Consiliul Judeţean a cerut ajutor Ministerului Afacerilor Interne

Din 1 martie, Sarmizegetusa Regia nu va mai fi păzită de firma privată contractată de Consiliul Judeţean Hunedoara, potrivit reprezentanţilor instituţiei.

Legislaţia actuală nu permite acest lucru. Este o legislaţie ambiguă, consideră Sorin Vasilescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara. Instituţia a solicitat sprijin Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru asigurarea serviciilor de pază.

„Jandarmeria era obligată, conform legislaţiei în vigoare, să asigure paza, dar ea nu a asigurat paza nici la Sarmizegetusa Regia, nici la vreun alt monument UNESCO din România. Este un act normativ care prevede acest lucru, emis în anul 2000, an în care încă erau militari în termen la Jandarmerie. Noi am făcut o adresă la Ministerul Afacerilor Interne, în care le solicităm, conform legislaţiei în vigoare, să asigure paza la Sarmizegetusa Regia, fiind vorba de un monument UNESCO. De asemenea, am pregătit o adresă care va pleca în zilele următoare la Ministerul Culturii, pentru că şi el trebuie să asigure paza monumentelor istorice UNESCO”, a declarat Sorin Vasilescu.

Camera de conturi a constatat abateri de 1.279.000 de lei în 2015

Din anul 2013, când situl Sarmizegetusa Regia a fost preluat în administrare de către Consiliul Judeţean Hunedoara şi Ministerul Culturii, au fost preluate în pază 18,3 hectare din situl arheologic, zona zero a aşezării antice. De atunci situl a fost păzit printr-un contract externalizat, de o firmă de pază privată.



La începutul săptămânii, Camera de Conturi a publicat rezultatele auditului financiar efectuat la Consiliul Judeţean Hunedoara pentru anul 2015 şi la Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice, iar potrivit raportului, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice a încheiat şi decontat contracte de servicii de supraveghere şi patrulare în incinta Sitului Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte cu încălcarea prevederilor legale, în valoare de 1.279.000 de lei.

„Am făcut o contestaţie şi aşteptăm încheierea de la Curtea de Conturi, urmând a vedea măsura care ne este lăsată”, a precizat Sorin Vasilescu.

