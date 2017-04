Procurorii extind ancheta în dosarul „marfarului morţii”, dezastrul de pe calea ferată în care au murit doi mecanici

Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg a informat că ancheta penală cu privire a împrejurările morţii ceor doi mecanici, în urma deraierii trenuui marfar pe care îl conduceau, poate fi extinsă şi pentru alte infracţiuni în afara celei de ucidere din culpă.

„Sâmbătă, 8 aprilie 2017, în jurul orelor 14:30, a fost sesizat prin Serviciul Apeluri de Urgenţă 112 un accident feroviar, constând în deraierea unui tren de marfă între staţiile CFR Băniţa şi Merişor, soldat cu decesul celor doi mecanici aflaţi în locomotiva trenului. Cercetările în cauză sunt efectuate de Postul de Poliţie Transporturi Feroviare Petroşani, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Haţeg, unde în aceeaşi zi, a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 2 şi 3 din Codul penal. În funcţie de rezultatul cercetărilor penale, precum şi a investigaţiilor efectuate de AGIFER, urmărirea penală poate fi extinsă şi sub aspectul săvârşirii altor infracţiuni, inclusiv a unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate. Pe măsura derulării cercetărilor, datele suplimentare vor fi comunicate opiniei publice”, a informat prim-procurorul Maria Borca, de a Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg.

Agenţia de Investigare Feroviară (AGIFER) şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara fac cercetări în acelaşi caz. Miercuri, reprezentanţii operatorului privat vor fi chemaţi la audieri.

Cronica tragediei

Sâmbătă, în jurul orelor 14:30, un tren de marfă a deraia între staţiile CFR Băniţa şi Merişor, în apropiere de Petroşani, iar doi oameni, un mecanic de locomotivă în vârstă de 66 de ani şi ajutorul său, în vârstă de 58 de ani au murit. Cei doi conduceau o garnitură cu 16 vagoane, aparţinând operatorului privat Unicom Tranzit, o societate înregistrată în Ilfov. Se deplasau dinspre Petroşani spre Simeria, iar scurt timp după ce trenul a părăsit gara Petroşani şi înainte de a intra în staţia Merişor, mecanicul trenului a anunţat defecţiuni la sistemul de frânare. A alertat impiegatul din următoarea gară, Merişor, că nu mai poate controla frânele garniturii şi că trebuie să i se facă loc pe linie. „N-au avut frâne şi au comunicat prin staţie să le fie lăsată calea liberă“, a confirmat Adrian Bozdog, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara. Într-o coborâre lină, cu o declivitate de 16 – 17 la mie, urmată de o curbă, trenul a deraiat. Locomotiva în care se afau cei doi mecanici a sărit de pe şine şi s-a înfipt în terasament, chiar pe viaductul construit peste pârâul Merişor şi DN 666.



Patru vagoane s-au prăbuşit de pe pod, în zgomote infernale, de la o înălţime de peste 10 metri. Mai multe echipaje de urgenţă, formate din peste 20 de pompieri, 15 poliţişti şi şase jandarmi, s-au deplasat la locul accidentului. „Din nefericire, mecanicul trenului, în vârstă de 66 de ani, şi ajutorul acestuia nu au supravieţuit. Pătrunderea echipelor de salvare în locomotivă s-a putut realiza în siguranţă doar după ce linia de înaltă tensiune a fost decuplată“, a informat Anemona Doda, de la Centrul Judeţean de Comunicare şi Informare Publică.

Din cauza trenului deraiat, circulaţia pe ruta Simeria – Petroşani în zona Merişor a rămas blocată. „Din datele centralizate până la această oră rezultă ca infrastructura feroviară este distrusă pe ambele fire, pe o distanţă de aproximativ 200 de metri”, au informat reprezentanţii CFR SA.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Detalii înfiorătoare din trenul deraiat: mecanicii au alertat înainte de a muri că garnitura nu mai avea frâne