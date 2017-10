Premierul Mihai Tudose a inspectat şantierul Autostrăzii Lugoj – Deva: „Am găsit 600 de oameni pe şantier”

Premierul Mihai Tudose a inspectat, vineri, şantierul Lotului IV al viitoarei autostrăzi Lugoj – Deva, apoi s-a deplasat la Termocentrala Mintia şi şi-a continuat vizita la Spitalul judeţean de Urgenţă din Deva.

„Am venit la Deva şi în judeţul Hunedoara fiind în trecere de la Sibiu spre Valea Jiului Am început ziua cu o vizită pe şantierul autostrăzii, la Şoimuş. Am avut o surpriză plăcută, erau aproximativ 600 de oameni pe şantier, se lucrează, iar lucrurile sunt în regulă. Tot acolo am discutat şi despre pasajele şi descărcarea de pe autostradă spre Deva lucrări care sunt în curs şi se vor efectua”, a declarat Mihai Tudose, la conferinţa de presă care a avut la Spitalul Judeţean Hunedoara.

Sâmbătă, prim-ministrul României se va afla în Valea Jiului, la unităţile miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.

