Oameni de afaceri achitaţi în dosarul DIICOT după 10 ani de anchetă. Au fost acuzaţi de pagube de 7,5 milioane de lei

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa finală în dosarul oamenilor de afaceri din Orăştie, arestaţi în 2007, în urma unei anchete a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în care au fost acuzaţi de infracţiuni economice grave, cu un prejudiciu de peste 7,5 milioane de lei. Dorel Depcea, patron al complexului de băi termale din Geoagiu Băi s-a numărat printre inculpaţi, iar în procesul judecat pe fond, la Tribunalul Huendoara, a fost condamnat în 2015 la şapte ani de închisoare.

Zece ani de anchetă şi proces

Curtea de Apel Alba Iulia l-a achitat pe Dorel Depcea, dar şi pe ceilalţi cinci inculpaţi, condamnaţi în 2015, de instanţa de fond, la pedepse cuprinse între un an şi opt luni de închisoare şi şase ani de închisoare. „Instanţa desfiinţează integral sentinţa penală apelată şi procedând la o nouă judecată achită pe inculpatul Binţinţan Adrian Ioan, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune fiscală. Achită pe Dănuţ Ionescu, de sub învinuirea de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune. Achită pe inculpatul Davidescu Cătălin de sub învinuirea de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune fiscală. Achită pe inculpatul Andraş Marius, de sub învinuirea de constituire a unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală. Achită pe inculpatul Depcea Dorel Ioan de sub învinuirea de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Achită pe inculpata Depcea Angela Claudia de sub învinuirea de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la delapidare, spălare a banilor”, a informat Curtea de Apel Alba Iulia.

Sechestre ridicate

Magistraţii au respins acţiunile civile formulate de ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara şi de S.C. Poroterom S.R.L. Orăştie, prin lichidator judiciar Contaudit Insolvent SPRL Deva, şi au ridicat măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa din data de 16.03.2007 în dosarul nr. 26 D/P/2006 al DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, asupra bunurilor mobile (aproape un kilogram de bijuterii din aur) şi imobile aparţinând acestora, până la concurenţa sumei de 7.502.902 lei.

Cei şase oameni de afaceri au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în martie 2007, pentru o perioadă de circa două săptămâni, în urma unor descinderi coordonate de DIICOT. Au fost anchetaţi pentru infracţiuni economice săvârşite în perioada 2003 – 2007. În cazul unora dintre infracţiuni, cum a fost cea de constituirea a unui grup infracţional organizat, a intervenit prescrierea.

