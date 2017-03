Doctoriţa copilei de un an şi 10 luni decedate în spital a demisionat. Nastasia Joldiş va rămâne la pensie

Suspendată de conducerea Spitalului municipal Hunedoara, în urma anchetei interne privind împrejurările morţii unei fetiţe de un an şi 10 luni în spital, doctoriţa Nastasia Joldiş, medicul curant al minorei şi-a înaintat demisia, potrivit conducerii Primăriei Hunedoara. Doctoriţa este pensionară.



Vineri, Mirabela a fost înmormântată. Cazul morţii sale a stârnit numeroase controverse.

Anchetă după moartea fetei

Familia copilei decedate în spital a depus o plângere la Poliţie împotriva medicilor care au tratat-o pe copilă, după ce aceasta a decedat în Spitalul municipal „Alexandru Simionescu” din Hunedoara.

Potrivit anchetatorilor, minora a fost internată cu o infecţie în gât la spital, pentru cinci zile, din data de 15 martie. A fost externată în 20 martie, însă după două zile s-a simţit foarte rău, iar mama ei a readus-o la spital, unde a decedat câteva ore mai târziu.

„În timpul în care a fost în spital, fetiţa avea diaree, febră, avea vărsături, iar doamna doctor mi-a spus că mă va externa. Eu i-am răspuns doctoriţei că fata nu se simte bine şi că nu pot pleca niciunde cu fetiţa mea. A zbierat pe mine, mi-a spus că eu nu sunt doctoriţă să ştiu ce are fata şi că să nu mă sperii că două, trei zile va fi tot aşa”, a declarat Lia Bucşa, mama fetei. Pe biletul de externare de la secţia de Pediatrie, medicii au trecut starea „vindecat”, însă în cele două zile cât a stat copila a casă nu a mai putut mânca şi a continuat să se simtă rău. „La un moment dat am văzut că i se opreşte respiraţia. Am adus-o în stare gravă la spital să o pună în perfuzii. M-au scos din salon afară şi nu ştiu ce i-au făcut. Apoi m-au anunţat doar că a murit”, a spus mama copilei.



„În urma plângerii, poliţiştii au întocmit un dosar penal de ucidere din culpă, urmând a se stabili împrejurările decesului minorei”, a declarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara. O anchetă internă a început şi la spitalul din Hunedoara, pentru a se stabili dacă medicii au tratat-o corect pe copilă. Joi seara, zeci de mămici au protestat în centrul Hunedoarei, pentru a-şi arăta solidaritatea cu familia victimei.

