Ce spun turiştii despre taxa aberantă care îi alungă pe românii veniţi la mormântul lui Avram Iancu şi la Gorunul lui Horea

De la începutul anului, turiştii care ajung în Ţebea şi vor să viziteze mormântul lui Avram Iancu şi gorunul lui Horea, aflate în cimitirul satului, trebuie să plătească un bilet de intrare de 20 de lei. Elevii, studenţii, pensionarii şi persoanele cu handicap beneficiază de reduceri, pentru ei taxa de intrare fiind de 4 lei. În anii trecuţi, vizita la Ţebea era gratis, apoi a fost pusă o taxă simbolică, iar din 2018 autorităţile au decis să profite de faima lui Avram Iancu. Taxa impusă de Consiliul Judeţean Hunedoara i-a revoltat pe localnici şi pe turişti şi a redus drastic numărul vizitatorilor în cimitirul care a primit numele de Complexul de Monumente de la Ţebea. În prezent, cei care mai vin să se reculeagă la mormântul „Crăişorului munţilor” pot fi număraţi pe degete.



Gratuit doar de sărbătoare

Raul Florin Matei, un tânăr din Brad pasionat de istoria românilor şi de fotografie, şi-a adus de nenumărate ori prietenii în Ţebea pentru a le arăta monumentele din cimitir şi atracţiile istorice ale acestuia. M-a întristat această creştere nejustificată a tarifelor care îi alungă pe turişti în loc să îi atragă. Ultima dată când am fost cu câţiva prieteni veniţi din afara oraşului Brad am avut noroc că era duminică dimineaţa, iar vizita noastră s-a suprapus peste slujba care avea loc în biserică. La intrare ni s-a cerut să plătim biletul şi am spus că vrem doar să punem lumânările pe care le aveam la noi la mormântul lui Avram Iancu. Ni s-a răspuns că putem urca până la mormânt, dar să nu vizităm celelalte monumente din cimitir: gorunul lui Horea care se află chiar lângă biserică, alţi goruni plantaţi în apropiere de-a lungul timpului, de personalităţi, monumentele funerare şi crucile eroilor”, a relatat Raul Matei.

Cimitirul este împrejmuit iar taxa de vizitare se plăteşte la una dintre intrări. Există însă şi o altă intrare în complex mai puţin cunoscută de turişti, folosită de localnicii care vin la biserică sau pentru a îngriji mormintele celor dragi. Nu este păzită şi nu se plăteşte nico taxă. „Nu vreau să intru pe uşa din spate, să mă gândesc că am fraudat intrarea, însă noua taxă de intrare nu cred că ar fi trebuit impusă”, spune Raul.

„Am fost de trei ori în ultimele luni la Ţebea şi de fiecare dată am plătit câte 20 de lei. A treia oară i-am spus doamnei de la intrare că o să îmi fac abonament dacă se poate”, spune Ioan, un hunedorean care lucrează în turism.



Singura dată din an în care vizitatorii complexului din Ţebea pot intra gratuit pentru a vedea Gorunul lui Horea este la mijlocul lunii septembrie, când au loc Serbările Naţionale de la Ţebea, ocazie cu care este comemorat Avram Iancu. Atunci, mii de oameni vin la mormântul în faţa căruia, de obicei, politicienii sunt invitaţi să rostească discursuri sforăitoare.



Şi la celelalte muzee, case memoriale şi situri arheologice administrate de Consiliul Judeţean, prin Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva au fost impuse tarife asemănătoare. La unele dintre acestea, cum a fost Muzeul „Aurel Vlaicu”, unde vizitatorii puteau vedea câteva obiecte care i-au aparţinut aviatorului român, preţul vizitei a crescut de la trei lei în anii trecuţi, la 20 de lei, iar locul a rămas pustiu.

Au crescut preţurile „din respect” pentru monumente

Consiliul Judeţean Hunedoara a motivat măsura creşterii tarifelor de vizitare la Ţebea, din „respect pentru monumente”. „Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a propus noi tarife de acces/fotografiere/filmare la toate obiectivele aflate în subordinea sa, printre care Complexul de Monumente de la Ţebea, Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş, Complexul Memorial Aurel Vlaicu, Magna Curia Deva, Secţia de Arheologie Sarmizegetusa etc. Motivaţia Muzeului de creştere a tarifelor de intrare a fost aceea de recunoaştere şi respect cuvenit acordat monumentului, astfel încât preţul unui bilet să fie de minim 1 euro. La aceasta se adaugă investiţiile realizate până acum, o serie de fonduri accesate şi, nu în ultimul rând, realizarea veniturilor proprii prevăzute de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva în bugetul pe anul în curs”, a informat Consiliul Judeţean Hunedoara. În realitate, investiţiile în muzee au fost aproape inexistente.



Locul de pelerinaj al românilor

Avram Iancu, conducătorul românilor din Transilvania în timpul Revoluţiei din anii 1848 – 1849, a murit în dimineaţa zilei de 10 septembrie 1872, nu departe de Ţebea, locul unde a fost înmormântat. Iancu avea doar 48 de ani, iar istoricii susţin că în ultimii ani din viaţă era bolnav şi prefera să rătăcească prin satele muntenilor din Apuseni, nedespărţit de fluierul cu care doinea. „Peri în 1872 în tinda casei unui sărac din Baia de Criş, a unui covrigar. De aici îl aduseră, ca pe atâţia alţii din Baia de Criş, care n-au o biserică şi un cimitir acolo, la Ţebea. Mormântul în care se odihneşte învingătorul învins şi nebunul care nu mai avuse de ce să rămâie cuminte e acesta, sărac şi umil cum e soarta poporului care-l păstrează ca urnă a sfintelor moaşte. Şi lângă dânsul vechiul stejar cu trunchiul mândru mai răsfiră crengile puternice, ce cad pe rând şi se înnoiesc într-una, vuind în vântul serilor cântece de taină, între crucea mortului din groapă şi crucea suferinţei învietoare de pe lăcaşul românesc al credinţei”, scria Nicolae Iorga, în volumul Neamul Românesc şi Ţara Ungurească (1906).

