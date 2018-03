Banda de tâlhari care a jefuit o mulţime de elevi. Cum au fost terorizate victimele, urmărite la ieşirea de la şcoală

Denis Florin Roman, Adrian Florin Ionaşcu, Marius Voina Manolea şi Robert Andrei Şofron, patru tineri cu vârste între 18 şi 22 de ani, din Hunedoara au fost trimişi în judecată pentru comiterea a cel puţin nouă tâlhării. Victimele erau alese din rândul elevilor din Hunedoara.



Primii trei se afă în arest preventiv din luna decembrie a anului trecut, iar Şofron a fost plasat sub control judiciar. Infractorii au furat telefoane mobile cu o valoare totală de 8.000 lei, prejudiciu recuperat parţial, şi 750 de euro, sumă recuperată integral. Iată cum au săvârşit tâlhăriile:



În 17 noiembrie 2017, în jurul orei 20:30 în timp ce trei minori se deplasau pe o stradă din Hunedoara, în dreptul magazinului ”Pepco”, Ionaşcu şi Manolea le-au furat fiecăruia câte un telefon mobil.



În 20 noiembrie 2017, în jurul orelor 17:20, în timp ce un alt minor, în vârstă de 14 ani, se deplasa n zona blocului G3 a fost urmărit de inculpaţii Manolea şi Roman, motiv pentru care a fugit înspre blocul V2, unde a fost ajuns de aceştia. „Manolea a prins-o de umăr pe persoana vătămată şi sub ameninţare, a deposedat-o de un telefon mobil marca Samsung Galaxy J5, în timp ce inculpatul Roman îl susţinerea îndeaproape aflându-se la o distanţă de circa doi metri şi asigura paza zonei”, se arată în dosarul pus la dispoziţia adevarul.ro.



În 29 noiembrie 2017, în jurul orei 14:00, în timp ce se deplasa singur, prin zona Dunărea, în parcarea din spatele fabricii de pâine Cuptorul cu lemne, un alt adolescent a fost abordat de Denis Roma care purta gluga trasă pe cap şi faţa acoperită cu un fular până deasupra nasului. „Inculpatul l-a ameninţat că-l va bate şi că va băga un cuţit în el dacă nu-i va da banii pe care îi avea asupra sa. După ce minorul i-a comunicat că nu avea bani asupra lui, inculpatul l-a întrebat cât era ceasul şi după ce minorul a scos din buzunarul drept al gecii telefonul mobil personal marca ZTE Blade A601 şi i-a comunicat ora de pe acesta, după care l-a introdus înapoi în acelaşi buzunar. Deşi minorul a ţinut cu mâna de buzunar pentru a nu-i sustrage telefonul, inculpatul i-a introdus mâna în buzunar şi i-a smuls şi sustras telefonul mobil după care a fugit, minorul nemaiavând nici o reacţie de teama rezultată în urma ameninţărilor iniţiale”, se arată în dosar.



Copii urmăriţi de la şcoală



În 3 decembrie 2017, în jurul orelor 18:40 după ce s-au aflat în parcul Tineretului, din Hunedoara, trei adolescenţi s-au deplasat pe jos la magazinul ABC situat în zona Poştei de unde au cumpărat un pet cu suc. În acest loc au fost reperaţi de către Florin Ionaşcu şi Denis Roman, care au pornit în urmărirea acestora spre direcţia Casei de Cultură. În zona fast-food-ului American Pizza, cei trei elevi au fost atacaţi din spate, loviţi şi buzunăriţi. Hoţii au fugit apoi cu banii şi cu telefonul mobil al uneia dinter victime, pe care l-au valorificat apoi.



În 4 decembrie 2017, după terminarea cursurilor şcolare, alţi trei adolescenţi, de câte 14 ani au fost atacaţi, pe drumul de la şcoală spre casă. Roman şi Şofron i-au urmărit pe Strada Moldovei şi i-au somat să scoată tot ce au prin buzunare. Doi dintre copii au fugit, al treilea însă nu a mai reuşit. „Cei doi inculpaţi au prins-o şi o ţineau de mâini pe persoana vătămată minoră şi au încercat să-i sustragă din buzunarul de la pantaloni telefonul mobil. Întrucât elevul se împotrivea, unul din inculpaţi i-a spus <<Scoate telefonul că dacă nu scot cuţitul!>> La aceste ameninţări persoana vătămată minoră a reacţionat strigând după ajutor. Strigătele persoanei vătămate au fost auzite de către un locatar al imobilului din apropiere care a ieşit la fereastra locuinţei şi a strigat la inculpaţi cerându-le să o lase în pace, motiv pentru care cei doi şi-au întrerupt activitatea infracţională şi au fugit pentru a nu fi prinşi fără ca să apuce să sustragă ceva”, se arată în dosar.



În 4 decembrie, în jurul orei 05.20, un localnic a plecat de la barul Tabu situat în complexul Dunărea împreună cu Manolea Voina. Cei doi s-au îndreptat spre barul La Lemne. „Pe drum inculpatul i-a cerut în repetate rânduri persoane vătămate bani, însă a fost refuzat. Inculpatul a început să o lovească persoana vătămată în mod repetat cu pumnii în faţă şi să-i ceară bani. Deşi persoana vătămată a încercat să se împotrivească nu a reuşit acest lucru, deoarece era ameţit din cauza consumului de băuturi alcoolice, motiv pentru care inculpatul a continuat să-l lovească cu pumnii şi cu picioarele, timp în care i-a sustras din buzunarele gecii un telefon mobil marca Iphone şi suma de 750 Euro. Ulterior, inculpatul a luat-o la fugă pe poteca ce face legătura cu fostul complex Constructorul, iar persoana vătămată s-a deplasat la barul la Lemne unde i-a povestit barmanului ce a păţit, iar acesta a anunţat incidentul la serviciul de urgenţă 112”, se arată în dosar.



Tot în 4 decembrie 2017, în jurul orei 14, trei elevi de la Şcoala Generală nr. 7 au fost urmăriţi de Roman şi Şofron, care i-au oprit şi profitând de vârsta fragedă a celor trei, i-au solicitat unuia dintre ei să le dea telefonul mobil şi orice avea de valoare asupra, „ocazie cu care i-au ridicat giaca şi din buzunarul din faţă al pantalonilor i-au sustras un telefon mobil marca Huawei Y5-2, în valoare de 1.600 lei după care au părăsit zona printre blocuri”, se arată în dosar.



Bani din tâlhării

Magistraţii care au stabilit trimiterea în arest preventiv pe trei dintre tineri au stabilit următoarele: „S-a avut în vedere că faptele de care sunt acuzaţi inculpaţii ar fi fost comise în plină zi sau noaptea, în locuri publice sau în zone aglomerate din zone centrale ale municipiului Hunedoara, fapt ce evidenţiază o mare îndrăzneală şi lipsa oricărei temeri că vor fi identificaţi şi traşi la răspundere penală de organele de anchetă. Apoi, inculpaţii ar fi comis faptele prin întrebuinţarea de violenţe verbale, intimidându-şi victimele, dar şi de violenţe fizice. Inculpaţii au comis faptele împotriva unor persoane minore, vulnerabile din cauza vârstei şi a constituţiei lor fizice, după o urmărire prealabilă luându-şi uneori victimele prin surprindere, prin smulgerea şi sustragerea telefoanelor mobile. Mai mult, ca să facă rost de bani, cei patru inculpaţi ar fi comis o perioadă îndelungată pe raza municipiului Hunedoara mai multe sustrageri de produse alimentare, băuturi şi alte bunuri din supermarketurile Profi, Penny, Lidl, Kaufland şi Pepco, fiind atât de cunoscuţi că practică astfel de activităţi încât, pe la unele dintre aceste magazine au şi fotografii, îi cunosc angajaţii acestora şi nu-i mai lasă să intre în magazine. S-a reţinut că au studii precare, nu au fost preocupaţi de procesul de instrucţie şcolară sau de dobândirea unei profesii care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă. Deşi sunt persoane tinere, apte de muncă, nici unul dintre inculpaţi nu are un loc de muncă care să le asigure în mod constant şi licit resursele financiare necesare satisfacerii nevoilor cotidiene. Inculpaţii nu numai că nu realizează venituri licite, dar sunt şi consumatori de droguri sau produse susceptibile cu efecte psihoactive, folosind banii rezultaţi din valorificarea bunurilor ce le-ar fi sustras pentru a-şi procura astfel de substanţe, împrejurare ce amplifică periculozitatea persoanei acestora”, se arată în dosar.

