Alertă meteo pentru judeţul Hunedoara. Cod portocaliu de vreme rea. Va fi viscol în zonele alpine

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări de vreme rea, pentru zonele de munte ale României.

Hunedoara se numără printre judeţele intrate sub Cod Galben şi Cod Portocaliu. Vor fi afectate în special zonele de munte din nordul judeţului (Apuseni) şi din sudul judeţului (Parâng - Retezat).

O avertizare vizează intensificări temporare ale vântului, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte, în intervalul 28 octombrie, ora 13:00 – 29 octombrie, ora 10:00. La altitudini de peste 1.600 metri, vântul va avea intensificări cu rafale ce vor depăşi 65 - 70 km/h, iar pe creste 80 - 90 km/h şi se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Intensificări temporare ale vântului cu viteze cuprinse în general între 45 şi 55 km/h vor fi local şi în restul zonelor, cu precădere în sud-vestul şi în nord-vestul teritoriului.



De asemenea, se vor înregistra vânt intens, disconfort termic; precipitaţii mixte în nord, nord-vest şi centru, în intervalul 29 octombrie, ora 10:00 – 30 octombrie, ora 23:00, în toată ţara. Intensitatea vântului va fi în creştere în toate regiunile, cu viteze la rafală în general între 55 şi 70 km/h şi local 75…85 km/h. Valorile termice vor scădea în toată ţara, iar intensificările de vânt vor determina amplificarea senzaţiei de rece.



„În regiunile din vestul, centrul şi nordul ţării pe arii extinse vor fi ploi moderate cantitativ, iar din noaptea de duminică spre luni (29/30 octombrie) în Maramureş, Transilvania şi zona deluroasă a Crişanei şi a Moldovei se vor semnala precipitaţii mixte”, a informat Administraţia Naţională de Meteorologie.



Între 29 octombrie, ora 10:00 şi 30 octombrie, ora 23:00, în zonele montane vântul va sufla tare, rafalele vor depăşi 80…90 km/h, iar pe creste 100…120 km/h. Va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea temporar sub 50 m şi se va depune strat consistent de zăpadă, a informat Administraţia Naţională de Meteorologie.

