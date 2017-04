Lecţie de omenie româno-engleză: 19 case noi, dăruite famililor sărmane dintr-un sat din sudul Moldovei

O familie necăjită din Nicoreşti a avut parte de o surpriză specială, chiar în Vinerea Mare, din partea Fundaţiei „Bubul Samaritean”, care-şi are sediul chiar în amintita localitate. Din donaţii şi cu sprijinul unor unor voluntari, membrii fundaţiei au refăcut din temelie locuinţa familiei, care mai avea puţin şi se prăbuşea.

Mai mult decât atât, casa a fost şi mobilată, astfel încât Elena şi soţul ei să poate petrece Paştele în condiţii decente. „Sunt foarte bucuroasă că avem o casă în care se poate trăi. Noi suntem foarte săraci, nu avem niciun fel de venit, nici unde munci. Ne este foarte greu. Mulţumim pentru ce aţi făcut pentru noi”, a spus femeia.

Deşi modestă, locuinţa dăruită familiei amintite este un prim pas către mai bine, căci acoperişul a fost refăcut astfel încât să se poată face oricând o extindere. De asemenea, toţi pereţii au fost tencuiţi cu ciment, iar tâmplăria putredă a fost schimbată.

Este de remarcat că fundaţia Bunul Samaritean a construit în ultimii ani un adevărat cartier la Nicoreştiului, pe care localnicii în numesc „Satul Albastru” de la culoarea albastră a acoperişurilor noi. Cu tot cu această casă refăcută, 18 case au fost dăruite oamenilor săraci din localitate, în vreme ce alte 40 de familii sărmane au primit în dar, de la fundaţie, lumină. La propriu, căci „Bunul Samaritean” le-a plătit taxele de branşament, care s-au ridicat în total la peste 160.000 de lei.





Elena şi soţul ei, bucuroşi că au din nou un acoperiş deasupra capului FOTO Ionel Melinte

Nevoia de a fi mai bun

Fundaţia “Bunul Samaritean” şi-a început activitatea în anul 2000, în comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi, iar din anul 2003 funcţionează ca şi organizaţie non-profit, apolitică, non-guvernamentală, agnostică, fiind constituită pe perioadă nedeterminată.

Asociaţia s-a născut din convingerea că fiecare persoană, indiferent de situaţia materială, poziţia socială sau starea de sănătate are dreptul la o viaţă demnă şi decentă.

După anii ‘90, tot mai mulţii voluntari au descoperit cauze pentru care să lupte în România. Printre aceşti binevoitori s-a aflat şi un grup de voluntari din Irlanda care, în ciuda reticenţelor localnicilor, au pus bazele unei iniţiative importante pentru comunitatea din Nicoreşti. Împreună cu alţi oameni cu inimă mare, şi-au concentrat atenţia asupra aproximativ 150 de copii abandonaţi de familii, neglijaţi de autorităţi şi care păreau uitaţi de lume.





Donatori şi primitori, laolaltă FOTO Arhiva personală

Pentru că nevoile lor creşteau de la o zi la alta, au realizat curând că cea mai bună metodă prin care îi puteau ajuta pe aceşti copii ar fi construirea de case în care să aibă parte de afecţiune şi să fie trataţi cu respect. Aşa a luat naştere “Casa Bridget”, fiind construită cu rapiditate pentru primele patru fete, iar în continuare s-a extins la 16 rezidenţi, cu diferite dizabilităţi.

Pe lângă “Casa Bridget”, Fundaţia Bunul Samaritean a înfiinţat un “Centru de Zi” (inaugurat în anul 2007), care este în prezent frecventat zilnic de aproximativ 40 de copii din comunitatea locală. Aici, cei mici primesc două mese calde, atenţie din partea personalului, ajutor la lecţii, meditaţii săptămânale de limbă română şi matematică pentru pregătire în vederea examenului de capacitate.

Alianţa omeniei româno-engleze

Claire Bignal-Melinte, preşedinta Fundaţiei, s-a născut în Anglia, dar în urmă cu 14 ani a decis să vină în România cugândul să-i ajute pe copiii nevoiaşi. „De mulţi ani am vrut să vin aici să-i ajut pe copii. Când am ajuns mi-a plăcut foarte mult şi am rămas. Când aveam 13 ani, a fost aici Revoluţie şi în Anglia au fost multe ştiri despre copiii din spital şi problemele de aici”, spune Claire Bignal Melinte, preşedinte al Fundaţiei „Bunul Samaritean”.





Claire Bignal-Melinte şi Ionel Melinte FOTO Arhiva personală

Comuna Nicoreşti, din judeţul Galaţi, este acum casa ei. Mai ales că aici şi-a cunoscut soţul. Ionel Melinte este şi el implicat trup şi suflet în activitatea fundaţiei: „Şi eu am fost unul dintre copiii defavorizaţi şi am beneficiat foarte mult de ajutorul fundaţiei. Câte un pic, câte un pic, am încercat să răsplătesc şi eu un pic ajutorul primit”.

Familia Melinte are şase copii. Patru au fost adoptaţi după ce părinţii lor au murit.

Fundaţia are un centru de zi, unde 55 de copii săraci din sat vin aici unde primesc o masă caldă şi sunt ajutaţi la teme. Părinţii lor sunt foarte mulţumiţi de ajutorul primit. În centru sunt găzduiţi permanent 15 copii cu dizabilităţi, unde se joacă, mănâncă, dorm şi sunt trataţi ca într-o adevărată familie. De 14 ani încoace, aproape 400 de copii cu dizabilităţi sau din familii defavorizate au fost ajutaţi aici.