FOTO Tecuciul, ca după bombardament: stâlpi căzuţi peste case şi copaci prăbuşiţi peste maşini

Cine a trecut ieri prin Tecuci, a crezut că oraşul a fost supus unui bombardament. La tot pasul se observau stâlpi de tensiune căzuţi peste case şi copaci rupţi de la bază de vântul puternic şi prăbuşiţi peste maşini.

Nicăieri nu se vedea vreo echipă de la serviciile locale care să lucreze la eliberarea străzilor de copacii şi crengile care căzuseră pe carosabil. Cei mai ghinionişti au fost şoferii ale căror maşini au fost distruse de arborii căzuţi peste ele.

”Nu ştiu ce să fac. Uitaţi-vă cum arată maşina mea. Plafonul e distrus în totalitate, nici nu ştiu ce e în maşină, pentru că nu se vede nimic. Trebuie să dau copacul la o parte şi să văd dacă se mai poate salva ceva. Nimeni nu ne-a ajutat cu nimic. Suntem ai nimănui”, ne-a declarat supărat un tecucean a cărui maşina a fost strivită de greutatea unui copac care s-a prăbuşit peste ea.

Mai mulţi stâlpi de tensiune au fost rupţi pur şi simplu de la bază şi au căzut peste casele din vecinătate. Există pericolul ca unele dintre cablurile de electricitate pe care aceşti stâlpi le susţineau să se rupă, iar persoanele care trec prin zonă să se electrocuteze.

”Când am ieşit dimineaţă afară, am văzut că stâlpul de electricitate căzuse peste casa mea. Am încercat să sun la Electrica, dar linia era ocupată. S-a dus cineva la sediul lor, ca să vină şi să facă ceva”, ne-a declarat proprietarul imobilului afectat.