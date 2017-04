Un autor de science fiction îşi lansează două cărţi la Focşani

Lansarea are loc la Biblioteca Judeţeană



La Focşani va avea loc miercuri o dublă lansare de carte science fiction a autorului focşănean Florin Purluca –"Progradia" şi "Praf", ambele apărute la Editura Pavcon din Bucureşti.

Invitat la acest eveniment cultural este editorul şi scriitorul Constantin Pavel.

Florin Purluca a publicat romanul de science fiction Cum să fabrici un semizeu şi proză scurtă SF în revistele Argos, Ficţiuni.ro, Gazeta SF, Helion, Nautilus, Revista de suspans. Este prezent în antologiile Argos Doi şi Exit. În limba engleză, autorul a publicat în revistele Aphelion şi The Singularity. De asemenea a publicat, în anul 2015, volumul Imam and Other Fantastic Stories.

Pentru povestirea „Observatorul”, Florin Purluca a fost nominalizat la premiile RomCon 2015 (categoria „Cea mai bună povestire”).