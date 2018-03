Tineri, ofertaţi de elveţieni  cu cazare, masă şi bani de buzunar să înveţe despre afaceri în turismul rural. De ce nu sunt românii interesaţi

Un program destinat tinerilor din mediul rural, finanţat în totalitate de elveţieni, este pe cale să eşueze. Asta după ce primarii din Vrancea nu au reuşit să găsească nici un tânăr în ozona lor interesat în dezvoltarea unei afaceri de turism rural în această zonă.

Reprezentanţi ai autorităţii locale din zona Oberhasli vor vizita Vrancea în perioada 18-20 martie pentru a împărtăşi din experienţa or în domeniul afacerilor turistice rurale, dar problema este că nu vor avea cu cine sta de vorbă. De altfel, o condiţie în selectarea tinerilor interesaţi de program era cunoaşterea limbii germane.

„Trebuia să pregătim cel puţin zece tineri din comune, care să meargă la familii din Elveţia. Condiţia era să se descurce în limba germană, dar nu găsim, nu identificăm aceşti tineri. Am propus inclusiv să plătim un profesor de limba germană. Nu reuşim să identificăm tineri doritori să meargă să înveţe cum să facă o afacere acolo”, potrivit lui Ştefan Moscu, preşedintele Asociaţiei Comunelor din Vrancea, organism care se află în parteneriat cu Primăria Innertkirchen, din Elveţia, din regiunea care vrea să şcolarizeze tinerii.

Elveţienii au mai fost în Vrancea şi au spus că judeţul are un potenţial imens turistic, dar că nu este pus în valoare acest turism rural. Prin proiectul propus primarilor din mediul rural din Vrancea, elveţienii se ofereau să aducă tineri să facă un stagiu de pregătire de un an în Ţara Cantoanelor, pentru a căpăta experienţă în activităţi turistice dintre cele mai diverse. În plus, aceştia beneficiau de cazare, masă, bani de buzunar şi o indemnizaţie lunară de 500 de franci elveţieni.