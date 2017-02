Tânărul care a creat un site de recrutare şi a fost adus în Guvern de Ponta, dat afară de Guvernul Grindeanu

Cristian Botan, în vârstă de 30 de ani, originar din Focşani, a lansat în 2012 un site de recrutare în administraţie, PublicJob.ro.

La vremea respectivă, acesta a trimis o scrisoare deschisă la Guvern, avându-l ca destinatar pe premierul Victor Ponta, în care îşi oferea serviciile. Scrisoarea lui Botan nu a rămas fără ecou, iar premierul de atunci a decis să îl coopteze în echipa guvernamentală.

Cristian Botan a anunţat astăzi, pe Facebook, că a fost înştiinţat de reprezentanţii Guvernului Grindeanu că nu mai este nevoie de serviciile sale.

„Mulţi colaboratori şi prieteni apropiaţi m-au întrebat cum e atmosfera la Palatul Victoria în ultima vreme şi dacă sunt în regulă. Pentru clarificare, în data de 4 ianuarie 2017, prin ordinul noului secretar general al Guvernului, domnul Mihai Busuioc, am fost revocat din funcţia de consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Sunt cumva onorat de importanţa pe care mi-au acordat-o, luând decizia respectivă chiar în seara depunerii jurământului la Cotroceni.

Am purtat discuţii cu mai mulţi colegi imediat după decizie, primind asigurări că situaţia se va aşeza şi că îmi voi putea continua proiectele. După mai multe săptămâni de aşteptare, în final mi s-a transmis off the record că, în ciuda eforturilor depuse, problema nu se va rezolva din pricina faptului că în timpul guvernului anterior am „colaborat cu tehnocraţii” şi că sunt de fapt „omul lui Cioloş”.

Am lăsat la Guvern un proiect pentru noul site al posturilor vacante din sectorul public, cel actual fiind deja perimat. Noul proiect include facilitatea înscrierii online la concursuri, un sistem de alertă instantă prin e-mail pe criteriile stabilite de utilizator, filtrarea anunţurilor în funcţie de studii / vechime / abilităţi lingvistice / competenţe IT, publicarea salariului pentru fiecare post scos la concurs, publicarea fişei postului ş.a. Sunt lucruri perfect normale pentru epoca digitală în care ne aflăm, însă cumva ştiinţifico-fantastice pentru noi şi administraţia noastră.

Accesul meu la proiectul noului site a fost restricţionat între timp şi acesta a fost ascuns de publicul larg. Cât priveşte site-ul actual, veţi remarca că Guvernul actual a şters de pe prima pagină menţiunea că el reprezintă continuarea portalului PublicJob.ro, precum şi numele meu, adăugând în schimb textul „© Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate”. Pentru că dacă tot vorbim de transparenţă, organizare corectă a concursurilor şi accesul cât mai larg la acestea, atunci e cumva firesc ca Guvernul să declare că un site întreţinut din bani publici se află sub drepturi de autor, iar conţinutul nu poate fi distribuit mai departe.

Cu ceva timp în urmă i-am transmis premierului Sorin Grindeanu o scrisoare în care am sintetizat unde suntem cu posturi.gov.ro şi ce avem de făcut mai departe. N-am primit niciun răspuns, însă uneori absenţa unui răspuns constituie un răspuns în sine. Am petrecut 4 ani la Guvern, timp în care a trebuit să înţeleg ‘the hard way’ că schimbarea cu adevărat substanţială nu se produce doar modificând legi sau reguli, ci educând mentalităţi. Despre aceşti ani mă angajez să vă povestesc cu altă ocazie.

Mă voi rezuma acum în a mulţumi premierului Victor Ponta şi echipei VP pentru încrederea pe care mi-au acordat-o şi lucrurile faine pe care le-am construit împreună. Mi-au oferit un cec în alb în 2012, iar pentru acest lucru le sunt recunoscător. Ştiu că nu se practică neapărat la noi, însă voi mulţumi şi premierului Dacian Cioloş şi echipei pentru un an în care, fără a colabora direct, m-am bucurat de libertatea de-a lucra la proiectele mele în ciuda faptului că eram „omul lui Ponta”.

Plec din Palatul Victoria mâhnit de faptul că n-am realizat tot ce mi-aş fi dorit, însă împăcat că am reuşit tot ce-a depins numai de mine. Rămân în continuare un avocat pentru transparenţă, integritate şi combaterea nepotismului din administraţie”, a scris pe Facebook Cristian Botan.