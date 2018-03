FOTO VIDEO O nouă oportunitate pentru antreprenori. Programul România StartUp Plus, prezentat şi la Focşani

Proiectul, realizat in parteneriat de Egis Romania SA si Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România - AMA România, finanţează noi afaceri si se adresează celor interesaţi să devină antreprenori din regiunea Sud Est , in judetele: Constanţa, Tulcea, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi.

Obiectivul proiectului este "creşterea nivelului de cunoştinte şi a gradului de conştientizare cu privire la beneficiile dezvoltării de competenţe şi abilităţi în domeniul antreprenoriatului, a ocupării pe cont propriu şi a demarării de activităţi independente, la nivelul Regiunii Sud Est", a spus la evenimentul de astazi Dragos Alexandru, reprezentant Egis Romania. Egis SA si AMA România isi propun sa instruiasca in domenul antreprenoriatului 450 de persoane din Regiunea Sud Est, si sa finanteze cu suma de 149.359 lei 54 de planuri de businessuri noi, care vor fi deschise in mediul urban, pe baza competiei de planuri de afaceri depuse de participantii la program.

Practic, oricine se poate inscrie la cursurile de antreprenoriat, care sunt gratuite, daca are peste 18 ani. Sunt acceptati titularii de II si PFA, care vor sa isi diversifice afacerile, prin deschiderea unor societati noi in mediul urban, in cazul judetului Vrancea - Focsani, Adjud, Marasesti, Odobesti, Panciu. In cazul celor care au actiuni in alta societate comerciala, trebuie sa nu detina mai mult de 50% din actiunile firmei respective. Domiciliul celor care aplica in program poate fi in mediul urban sau rural.

Cum se aloca fondurile

Mecanismul de finantare prin programul Romania Startup Plus, pentru castigatorii competitiei planurilor de afaceri evaluate de catre un juriu independent este urmatorul: beneficiarii isi constituie firme noi, primesc o transa initiala de maxim 75% din fonduri, bani cu care pot cumpara echipamente si plati salarii, si, daca realizeaza o tinta de venituri intr-un an de zile, primesc a doua transa de plata. In acest an, ei isi asuma obligatia de a mentine angajate doua persoane.