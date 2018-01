Familie pusă să plătească o sumă incredibilă pentru consumul de apă: mii de metri cubi de apă imputaţi unei singure case

Membrii unei familii din Focşani au trăit şocul vieţii lor în urmă câteva zile, când au primit acasă factura de plată pentru consumul de apă pentru luna decembrie 2017.

În mod normal, familia Ilie, care locuieşte la casă, plăteşte lunar sub 100 de lei pentru apa potabilă pe care o primeşte la robinet şi pentru apele uzate care merg la canalizare, dar de data aceasta s-a trezit că are de achitat o factură cât pentru următorii zece ani la un loc.

Suma care are ca termen de plată data de 29 ianuarie 2018 este de 8.969, 63 de lei, din care 5.413 lei reprezintă echivalentul a 1.357 de metri cubi de apă şi 3.558 de lei este valoarea pentru 1.090 de apă scursă la canal.

"Este o casă simplă cu două persoane. Am mai auzit de facturi umflate, dar aşa ceva nu se poate. În ziua în care au venit cei care au citit apometru eram la Bucureşti. M-au sunat să-mi ceară voie să intre în curte şi i-am lăsat, dar nu am dat importanţă. Bineînţeles că vom contestat factura. Ţin să precizez că nici Cartierul Sud nu l-am inundat, nici apă nu am băut", spune Claudiu Ilie, fiul proprietarilor locuinţei.

Ca exemplu, luna trecută proprietarii au avut de plătit pentru acelaşi servicu suma de 61 de lei, media pe care o plăteşte orice familie din oraşul Foşani.

La sfârşitul săptămânii trecute, familia Ilie a reclamat factura atât la societatea care a emis-o, CUP Salubritate, cât şi comisarilor de la Protecţia Consumatorilor.

Facem verificare metrologică

“Este prematur să ne pronunţăm şi să aruncăm cu acuze. Am văzut şi eu factura şi urmează să se efectueze o verificare metrologică a apometrului. Abia după aceea ne vom putea exprima”, ne-a declarat luni Gheorghe Vasilescu, directorul Companiei de Utilităţi Publice Focşani.

La rândul său, şeful de la Protecţia Consumatorilor spune că se va ocupa de această reclamaţie.

"I-am cerut deja proprietarului să vină cu copii duă facturile mai vechi, să vedem şi noi un istoric al sumelor de plată. Acolo este un index vechi, estimat şi un index nou rezultat după recitire", ne-a spus Dumitru Dilă, comisar şef la Protecţia Consumatorilor.

Transformaţi în litri, cei 2.500 de metri cubi de apă facturaţi familiei Ilie înseamnă un consum de 2,5 milioane de litri de apă. Pentru a ajunge la acest consum, familia Ilie ar fi trebuit să consume peste 83.000 de litri de apă pe zi, ceea ce este imposibil.