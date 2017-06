Ce i se pregătea „celui mai iubit dintre pământeni“ chiar în ziua în care a murit. Marin Preda şi o întâlnire care n-a mai avut loc

Pe data de 16 mai 1980, oraşul Focşani urma să găzduiască un mare eveniment cultural, avându-l ca protagonist pe scriitorul numărul unu al vremii, Marin Preda.

Autorul "Moromeţilor" era aşteptat în acea zi să-şi lanseze în oraşul Micii Uniri romanul “Cel mai iubit dintre pământeni”, ieşit de sub tipar cu doar două luni în urmă, o carte care a scăpat cu greu de cenzura comunistă, care prezintă ororile din perioada socialismului de după cel De-al Doilea Război Mondial, până la venirea la putere a lui Ceauşescu.

Poate şi din acest motiv interesul pentru carte din partea publicului cititor era imens, statisticile arătând că volumul a fost vândut în peste 200.000 de exemplare, tiraj nemaiîntâlnit până atunci.



Prin urmare, angajaţii Librăriei "Mioriţa", din Piaţa Unirii, unitate dispărută din păcate astăzi în urma privatizării prin metoda MEBO, locul unde urma să aibă loc lansarea de carte, au depus tot efortul posibil ca evenimentul să fie unul de neuitat.

"În primul rând, pentru această lansare am primit un număr mai mare de volume care urmau să fie date cu autograful scriitorului Marin Preda. Personal am decorat vitrina cu toate volumele din opera scriitorului, iar cărţile autorului care ne lipseau în vitrină le-am împrumutat de la Biblioteca Judeţeană. Îmi aduc aminte că în mijlocul librăriei am amplasat biroul la care ar fi trebuit să stea maestrul Preda, pentru a da autografe fericiţilor cumpărători ai cărţii. Trebuie să precizez că la vremea respectivă cărţile se procurau foarte greu, iar de obicei, când ne aprovizionam cu volume, se făcea coadă de 100 de metri", ne spune Maria Bălosu (foto jos), gestionar în acel moment la raionul de cărţi şi totodată vitrinierul decorator al Centrului de Librării din Focşani.

Lansări de carte ale unor scriitori cunoscuţi au mai avut loc la librăria "Mioriţa" şi cu alte ocazii, dar întâlnirea cu cel mai mare scriitor român al vremurilor însemna foarte mult, în primul rând pentru cititorii focşăneni.

Cu doar puţine ore înainte de eveniment vestea morţii scriitorului a căzut ca un trăsnet peste toată lumea.



"De la radio am aflat despre moartea lui Marin Preda. Nu ne-a venit să credem până când ştirea nu ne-a fost confirmată de conducere. Singurul gest pe care l-am făcut atunci a fost să adăugăm un doliu pe afişul care anunţa lansarea. Vestea s-a răspândit repede, astfel că la ora 16.00, când avea aloc evenimentul, la librărie au mai ajuns doar acele persoane care încă mai credeau că este o ştire falsă. A fost un moment trist. Cărţile primite, care erau de ordinul zecilor, le-am pus în vânzare şi oamenii le-au achiziţionat fără autograful de la marele scriitor", ne-a mai spus Maria Bălosu.

Despre acea zi tristă pentru cultura românească îşi aminteşte şi scriitorul vrâncean Culiţă Uşurelu, profesor pe atunci de limba română la un liceu din Focşani.

"Marin Preda era aşteptat cu prietenul său, doctorul Dan Claudiu Tănăsescu, la Focşani, unde urma să se întâlnească cu profesorii de limba română la o întâlnire găzduită de Casa Corpului Didactic. De altfel, doctorul Tănăsescu l-a şi găsit mort pe Marin Preda, în Casa de Creaţie de la Mogoşoaia. Pregătisem foarte multe întrebări pentru acea întâlnire, pentru că rar aveai ocazia să te întâlneşti în acea perioadă cu cel mai bun romancier în viaţă. Erau discuţii mari legate de cine este mai bun, Marin Preda sau Eugen Barbu. Eu am înclinat spre Preda, pentru că nu era implicat politic", ne-a precizat scriitorul Culiţă Uşurelu (foto).



Cum a murit Marin Preda

Autorul romanului ”Cel mai iubit dintre pământeni” a murit în noaptea de 15-16 mai, în vila de creaţie a scriitorilor de la Mogoşoaia, acolo unde obişnuia să înnopteze de câteva săptămâni. Preda era director la Editura ”Cartea Românească” şi în seara de 15 mai a consumat mult alcool. Şoferul de taxi care l-a dus la vilă a mărturisit scriitoarei Mariana Sipoş, în cartea “Dosarul Marin Preda”, că Marin Preda “se afla în stare avansată de ebrietate”.

Cu toate acestea, Marin Preda a ales să participe la o petrecere care avea loc în acea seară în vila scriitorilor, unde a consumat în continuare băuturi alcoolice.



Portarul vilei a fost ultimul care l-a văzut în viaţă şi care l-a ajutat pe scriitor să ajungă în cameră. Marin Preda a fost găsit mort în dimineaţa zilei de 16 mai de către scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu. În interviurile date după moartea lui Preda, acesta povesteşte scena găsirii trupului neînsufleţit al prozatorului : ”În dimineaţa plecării, telefoanele de la Focşani mă zăpăciseră.Era aşteptat de toată lumea. Se pregătea un fel de sărbătoare a autorului. Pe la ora 11.30 l-am luat pe Cornel Popescu şi-am plecat la Mogoşoaia. Era o zi friguroasă. Am urcat în goană scările din marmură şi am bătut la uşa camerei cu numarul 6. Niciun răspuns. Am mai ciocănit o dată. Linişte. Am apăsat clanţa şi uşa maronie s-a deschis... Marin Preda părea că doarme într-o poziţie nefirească”.

În certificatul medico-legal scrie că moartea ”s-a datorat asfixiei mecanice prin astuparea orificiilor respiratorii cu un corp moale, posibil lenjerie de pat, în condiţiile unei come etilice”.