Ziua Olteniei sărbătorită în fiecare an pe data de 21 martie. Oltenii sunt mândrii nevoie mare că au ziua lor şi s-au pus pe petrecut: „Olteanul este la putere“

Oltenii sunt mândrii nevoie mare că au ziua lor şi s-au pus pe petrecut încă de la primele ore ale dimineţii. De acum înainte în fiecare an pe data de 21 martie vor sărbători Ziua Olteniei. „Olteanul este la putere şi este descurcăreţ, apring la mânie, dar şi sufletist. Este foarte bine că avem o zi a noastră pe care trebuie să o sărbătorim cu cinste“,a spus un oltean.

Ziua de 21 martie este momentul in care momentul in care Tudor Vladimirescu intra in Bucuresti si coboara pe

Podul Calicilor.

Program 21 martie 2018

ziua Olteniei, ediţia I

Miercuri, 21 martie

Ora 09.00 – Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman – Salonul Expoziţional.

·Prezentări cărţi, ziare şi documente despre Oltenia

Partener: Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman.

Intrare gratuită.

Ora 10.00 – Cinema Inspire, Sala 1

·Difuzare film “Preoţii Români – Jertfă şi Rugăciune pentru Unire”; – intrarea gratuită. Prezintă: Cristina Liberis, Mircea Gheorghe Abrudan şi Lucian Dindirică.

Partener: Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman.

Intrare gratuită în limita locurilor disponibile.

Ora 11.00 – Centrul Multifuncţional

·Oltenia copiilor

-Expoziţie păpuşi, marionete intitulată „Cartea, păpuşa, povestea”

Organizator: Teatrul Colibri.

Program vizitare expoziţie: 21 – 31 martie, între orele 10.00 – 16.00.

Intrare gratuită.

Ora 11.00 – Cinema Patria

·Difuzare film “Preoţii Români – Jertfă şi Rugăciune pentru Unire”; – intrarea gratuită (eveniment realizat împreună cu Patriarhia Română, Mitropolia Olteniei şi Arhiepiscopia Craiovei) Prezintă: IPS Irineu, Cristina Liberis şi Lucian Dindirică.

Partener: Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman.

Intrare gratuită în limita locurilor disponibile.

Ora 12.00 – Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman – Sala “Acad. Dinu C. Giurescu”.

·Lansarea volumului “Marin Sorescu, în anticamera NOBEL. Conversaţii cu şi despre Sorescu”, autor Ion Jianu. Prezintă: George Sorescu şi Tudor Nedelcea. Recită actorul Ion Colan. Moderator: Lucian Dindirică.

Partener: Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman.

Intrare gratuită în limita locurilor disponibile.

Ora 12.00 – Muzeul Olteniei – secţia Istorie şi Arheologie, sala Mare

·Personalităţi din Oltenia

-Expozitie cu obiecte care au aparţinut personalităţilor din Oltenia şi familiilor acestora (Romanescu, Titulescu, Aman, Plopşor ş.a.)

Organizator: Muzeul Olteniei.Program vizitare expoziţie: 19 – 24 martie, între orele 09.00 – 17.00.

Intrare gratuită.

Ora 13.00 – 19.00 – Teatrul Naţional Marin Sorescu – Foaier

/ secvenţe de viaţă tradiţională din Dolj

·Expoziţie “Straie populare în miniatură”, exponate ale Mihaelei Tomescu, director al Căminului Cultural Giurgiţa

·”Covorul oltenesc”, expoziţie realizată de Anca Dumitrescu, Atelierul Măceşu de Jos.

·Expoziţie de costume tradiţionale vechi din colecţia Marinelei Pereanu, expoziţie vernisată în cadrul celei de a XXIV-a ediţii a Festivalului Concurs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc “Maria Tănase”

·Expoziţie de obiecte decorative din lemn şi mobilier pictat realizate de artizanii Rodica şi Viorel Dîlganu din Craiova.

Organizator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj.

Intrare gratuită.

Ora 15.00 – Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman

·Conferinţa „Oltenia în Istoria Românilor”. Participă: Alex Mihai Stoenescu, Toader Nicoară, Nicolae Panea şi Mircea Gheorghe Abrudan.

Moderator: Lucian Dindirică

Partener: Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman.

Intrare gratuită în limita locurilor disponibile.

Ora 18.00 – 19.00 – Teatrul Naţional Marin Sorescu – Foaier

·“Photo Family“

-Sesiune de fotografie în familie, în decor specific oltenesc. Trăieşte experienţe unice şi pline de relaxare surprinse în momente inedite, simbol al apartenenţei la comunitatea din care faci parte şi adaugă o pagină albumului tău de familie!

Partener: Casa de Cultură Traian Demetrescu

Următoarele sesiuni fotografice vor fi organizate în fiecare sâmbătă, între orele 10.00 şi 14.00, la Casa Băniei, din 24 Martie până pe 26 Mai.

-Prezentarea meşteşugurilor din zona Olteniei de către meşteri autentici din toate judeţele Olteniei.

Parteneri: Consiliile Judeţene din Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi.

Intrare gratuită. ora 19.00 – Teatrul Naţional Marin Sorescu – Sala Amza Pellea

·Spectacol folcloric cu temă istorică “N-auzirăţi de-un oltean?”

Conceput pentru a transmite spiritul oltenesc, vesel, iubăreţ, isteţ, dar şi sentimentul patriotic al olteanului, spectacolul punctează muzical tradiţiile folclorice olteneşti, dar şi istoria regiunii noastre prin includerea în scenariu a celor patru figuri marcante ale oltenilor: Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu şi Constantin Brâncoveanu.

Organizatori: Ansamblul Folcloric Maria Tănase, cu sprijinul Fanfarei Militare a Garnizoanei Craiova şi a Liceului Militar Tudor Vladimirescu din Craiova.