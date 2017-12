VIDEO Tutun de 1 milion de euro, confiscat descoperit de poliţiştii de frontieră. Marfa a fost ascunsă într-un automarfar încărcat cu detergent

Tutunul în valoare de 1 milion de euro a fost confiscat, iar poliţiştii de frontieră de la Bechet au întocmit dosar penal pentru contrabandă. „Întreaga cantitate de tutun vrac, respectiv 7.920 kg, a fost ridicată de către lucrătorii vamali în vederea expertizării, iar în cauză poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de introducere sau scoatere din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun“, se arată în comunicatul emis de Poliţia de Frontieră.

VIDEO

Şoferul a ascuns marfa printre paleţii care conţineau detergentul vrac. „La Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, judeţul Dolj, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, cetăţeanul polonez Leszek P., în vârstă de 48 de ani, la volanul unui automarfar. Şoferul transporta, conform documentelor de însoţire, detergent din Grecia, pentru o firma din Olanda. Astfel, in compartimentul marfa, printre paleţii care conţineau detergentul vrac, au fost descoperiţi, ascunşi prin metoda capac, 22 de paleţi în care se aflau colete ce conţineau tutun vrac, mărunţit“, se mai arată în comunicatul emis de Poliţia de Frontieră.