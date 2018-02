VIDEO Un fost judecător din Craiova este acuzat de distrugere. A fost filmat când a spart cu o ţeavă parbrizul unui autoturism parcat în faţa casei sale

Bărbatul de 35 de ani a povestit, sub protecţia anonimatului, că şi-a lăsat autoturismul parcat pe avarii în faţa imobilului lui Gheorghe Vintilă. În momentul în care a revenit la maşină l-a observat pe fostul judecător după un copac din apropiere, iar atunci când a intrat în autoturism a început să îl înjure.

Acesta a mai precizat că fostul magistrat i-a lovit autovehiculul cu o coadă de umbrelă de grădină de mai multe ori. „A scos o ţeavă de după acel copac şi a încercat să mă lovească în cap, însă am reuşit să intru în maşină. În schimb, a lovit în plafon, după care a mai lovit o dată pe lungimea maşinii. Până să ies cu maşina de acolo am reuşit să fac o fotografie cu telefonul, după care am comutat pe video, moment în care bărbatul a venit şi a lovit cu aceeaşi ţeavă în parbrizul maşinii. În acel moment nu ştiam cine este acest bărbat, după aceea am aflat că este avocat“, a precizat craioveanul.

Am fost provocat“

Fostul judecător al Curţii de Apel Craiova a povestit că bărbatul de 35 de ani este cel care l-a provocat şi l-a ameninţat. „Am venit acasă la ora 13.00 şi am observat că intrarea în curte era blocată de un Mercedes negru. Am parcat mai departe, m-am întors pe jos şi am început să caut şoferul maşinii. Am intrat la Registrul Comerţului, însă nu l-am găsit, motiv pentru care am mers la maşină şi am aşteptat. După circa 5 minute a venit un domn, căruia i-am reproşat că mi-a blocat accesul în curte. El este cel care mi-a adus injurii şi am fost provocat. A avut posibilitatea să plece din faţa porţii, dar nu a făcut-o, după care a început să mă filmeze“, a spus Gheorghe Vintilă.

Oamenii legii au întocmit pe data de 10 februarie dosar pe numele fostului judecător pentru distrugere. Gheorghe Vintilă a mers a fost zi la Poliţie şi a depus şi el o plângere împotriva conducătorului autot căruia i-a distrus parbrizul pentru ameninţare.

Fostul judecător al Curţii de Apel Craiova este în momentul de faţă avocat în cadrul Baroului Dolj.