VIDEO Cum au atacat polonezii Craiova din greşeală cu rachete de semnalizare. „Putea să se întâmple o nenorocire“

Locuitorii unui cartier mărginaş din Craiova au trăit momente de confuzie şi panică în seara zilei de marţi, 8 mai. Un obiect metalic zburător iniţial neidentificat a căzut din neant şi s-a înfipt în parbrizul unei Dacii Solenza parcate de un localnic în faţa blocului. Neştiind ce să creadă despre misteriosul obiect metalic conic, lung de 30 de centimetri şi greu de aproape două kilograme, proprietarul maşinii a sunat la Poliţie.



Investigatorii ajunşi în cartierul Craioviţa Nouă în dimineaţa zilei de miercuri, 9 mai, au găsit în grădina unui localnic alte două obiecte identice. Cu această ocazie, li s-a desluşit oamenilor din cartier şi misterul: a fost vorba despre trei rachete de semnalizare lansate din Poligonul Militar Obedeanu, aflat la o distanţă de aproximativ 2 kilometri.

Prima rachetă care a picat din cer a distrus parbrizul unei maşini





„Am ieşit repede să opresc alarma“



Versiunea oficială este că anchetatorii caută acum să stabilească legătura de cauzalitate dintre rachetele căzute în Craioviţa Noua şi un exerciţiu militar de instrucţie de la Obedeanu la care au participat marţi militari români şi polonezi. Primul obiect a căzut din cer la ora 22.30, iar oamenii din cartier spun că doar norocul a făcut ca un copil aflat lângă maşină să nu fie atins.

„Proiectilul ăsta a intrat prin maşină şi am ieşit imediat să opresc alarma. Nu am ştiut ce se întâmplă. Ne-am trezit în mijlocul cartierului cu un proiectil de 30 sau 40 de centimetri lungime şi cred că are 3 kilograme. A făcut scurt-circuit şi putea să ia şi foc. A intrat proiectilul până jos la instalaţia electrică şi putea să se întâmple o nenorocire. Bine că nu a fost mai rău, că erau mulţi copii care se jucau aici în parcare“, a spus Marian Tiţă, proprietarul maşinii lovite de racheta de semnalizare.

În poligonul aflat la 2 kilometri de Craiova a avut loc un exerciţiu militar





Alte două rachete de semnalizare au căzut în grădina unui bloc din cartierul Craioviţa Nouă la o distanţă destul de mică de primul obiect. Oamenii povestesc că s-au speriat când au auzit o bubuitură atât de puternică. „Pe data de 8 mai, în jur de ora 22.30, au căzut două proiectile din cer şi am auzit o bubuitură puternică şi ceva flăcări. Eroarea a fost făcută de cinvea, dar bine că nu s-a întâmplat o tragedie. Două proiectile au căzut la mine în grădină, dar au fost deviate din pom. Bine că s-a întâmplat la o oră mai târzie şi nu era multă lume pe stradă şi nu a fost nimeni rănit. Una căzut în faţa balconului şi alta la câţiva metri“, a povestit bărbatul care a văzut cum cele două rachete de semnalizare au căzut din cer.



Locuitorii din cartierul Craioviţa Nouă din Craiova cred că este vorba de o eroare umană. „Eu eram să strâng rufele şi, când am auzit, m-am şi speriat. De frică, am intrat imediat în casă, dar dacă venea la noi îmi distrugea totul. Au tras ca nemernicii acolo. Ştiţi ce bubuitură puternică a fost şi a venit direct în jos. Cu toţii ne-am speriat pentru că am avut impresia că s-a zguduit blocul. Eu îmi fac impresia că n-au fost rachete de iluminare şi că au fost proiectile care puteau să explodeze. Erau foarte mari şi fiecare avea aproximativ 2 kilograme. Fata mea mi-a spus că a văzut lumina proiectilului pe cer şi că a căzut de la o anumită înalţime după care s-a stins. Se poate să fie vorba de o eroare, dar este omenească şi este bine că nu s-a întâmplat mai rău“, a spus o localnică.



Dosar penal pentru uz de armă



Procurorii din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Timişoara au deschis dosar penal pentru distrugere şi uz de armă. „A fost sesizată prezenţa unui obiect la 112 care a produs avarii unui autoturism în cartierul Craioviţa Nouă din Craiova. Din primele verificări s-a stabilit că este vorba de un obiect provenit de la elemente de muniţie militară. Am stabilit că în Poligonul Obedeanu a fost în desfăşurare un exerciţiu militar şi ne-am deplasat la faţa locului. Pe data de 9 mai, a fost sesizată prezenţa unui alt obiect într-o altă zonă decât cel din noaptea de 8 mai şi am făcut o nouă cercetare la faţa locului şi a fost identificat un obiect identic cu cel anterior găsit. S-au extins cecetările şi, la o distanţă de 50 de metri, a mai fost ridicat încă un obiect de muniţie militară, iar în total este vorba de trei rachete de iluminare provenite din Poligonul Obedeanu. S-a început urmărirea penală pentru uz de armă şi distrugere. Referitor la infracţiunea de distrugere, persoanele vătămate au formulat plângeri prealabile şi urmează a fi despăgubite în urma cercetărilor. Se are în vedere fie o defecţiune tehnică a acestor dispozitive sau fie o eroare umană“, a precizat Cristian Valentin Ionescu, prim-procuror adjunct în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Parchetul Timişoara.



Partea poloneză, în culpă



La exerciţiul militar care a avut loc pe data de 8 mai în Poligonul Obedeanu au participat militari polonezi şi români. Reprezentanţii Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab“ din garnizoana Craiova spun că au demarat şi ei o anchetă internă. „O subunitate din cadrul Contingentului Militar Polonez dislocat în România, în cooperare cu militari din cadrul Batalionului 26 Infanterie «Neagoe Basarab» din garnizoana Craiova, au executat o activitate curentă de instrucţie tactică pe timp de noapte în terenul de instruire Obedeanu. Antrenamentele n-au presupus executarea de trageri cu armamentul individual sau cu cel montat pe tehnica blindată din dotare. În scopul semnalizării momentelor tactice şi identificarea reperelor din teren, subunitatea poloneză a folosit mijloace de iluminare (tip „rachete de semnalizare“) în conformitate cu scenariul tactic aprobat“, a precizat Cătălin Rotărici, locotenent în cadrul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab“.