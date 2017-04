FOTO Patriotul electric. Primarul care a vopsit în tricolor toţi stâlpii de înaltă tensiune. Reprezentanţii CEZ spun că e periculos

Febra tricoloră în comuna doljeană Rast a început în urmă cu o săptămână, atunci când edilul localităţii a dat ordin ca toţi stâlpii de înaltă tensiune şi podurile din localitate să fie vopsite cu drapelul ţării. Primarul susţine că nu a făcut absolut nimic greşit, iar din punctul lui de vedere ar trebui să fim mândrii că suntem români şi să arătăm tot timpul acest lucru.

„Am vrut să fac localitatea Rast să renască din nou şi eu cred că am reuşit. În ziua de Florii vom sărbători ziua comunei şi am vrut ca totul să arăte într-un mod aparte. Tot atunci se vor împlini şi 10 ani de la inundaţiile care au lovit Rastul în 2006. Nu văd unde am greşit dacă am vospit stâlpii de înaltă tensiune şi podurile din comună cu drapelul ţării. Până în momentul de faţă nimeni de la CEZ Electrica nu a venit să discute cu mine despre această situaţie. Dacă o să mă pună să revopsesc totul cu alb nu o să o fac. Nu văd de ce să îi deranjeze ce am făcut“, a povestit Iulian Silişeanu, primarul comunei Rast.

„Mândri de comuna noastră“

Localitatea doljeană Rast a fost aproape distrusă în anul 2006 în urma inundaţiilor. Peste 800 de familii au rămas în urmă cu 10 ani fără un acoperiş deasupra capului. Oamenii îşi aduc aminte cu lacrimi în ochi de ziua în care au pierdut absolut totul. „Noi am reuşit să trecem peste nceazul care s-a abătut asupra noastră în 2006. Comuna a fost rasă de pe faţa pământului în urmă cu 10 ani. Am reuşit să ne revenim. Suntem mândri de comuna noastră, iar stâlpii de înaltă tensiune şi podurile vopsite în roşu, galben şi albastru ne dau un alt aer şi ne fac să mergem mai departe. Noi suntem români, iar tricolorul ne reprezintă“, a spus Maria Stancu din comuna doljeană Rast.

Oamenii din comuna doljeană Rast îşi aduc aminte de inundaţiile din 2006

Reprezentanţii CEZ Electrica au declarat că vor trimite o echipă în teren pentru a vedea care este situaţia. Nimeni nu are voie să vopsească stâlpii de înaltă tensiune pentru că se pot acoperi semnele care avertizează populaţia de vreun pericol.

Oamenii din Rast au mai declarat că, odată ce localitatea a revenit la viaţă, şi ei sunt mai fericiţi. „Dumneavoastră nu ştiţi ce a fost la noi în localitate în urmă cu 10 ani. Acum, când vedem totul frumos şi este vopsit în culorile tricolorului, ne simţim altfel. Noi suntem români şi trebuie să arătăm lumii întregi acest lucru. Îţi este mai mare dragul să mergi prin comună toată ziua când vezi la tot pasul colorile drapelului. Eu cred că suntem unici în ţară prin această acţiune. Trebuie să învăţăm să ne bucurăm de tot ceea ce avem, pentru că noi ştim ce înseamă să şi pierdem totul. Vrem ca, la 10 ani de la inundaţii, să simţim că trăim din nou“, a declarat Marian Zicu.