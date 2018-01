Un copil atacat de câini, plimbat prin spitalele din două judeţe. Nicio unitate spitalicească nu avea vaccin antirabic. 140 de kilometri pentru serul salvator

Mama copilului a povestit că fost nevoită să găsească vaccinul antirabic singură, după ce David a fost plimbat prin spitalele din două judeţe, iar niciunul nu avea serul. „Copilul meu a fost atacat de câini chiar în centrul oraşului Calafat. L-am adus imediat la spital, însă nu există vaccina antirabic. Am fost nevoită să îl facă rost singură şi am avut noroc că am găsit serul într-o farmacie. Nu este normal să se întâmple aşa ceva în România“, a povestit Mihaela Crăciun, mama lui David.

David a ajuns prima dată la Spitalul din Calafat, iar medicii de aici l-au trimis la Craiova, însă cum nu exista vaccin antirabic l-au trimis la Slatina. Părinţii copilului au străbătut 140 de km să găsească serul, iar pentru o doză care ar fi trebuit administrată gratuit au plătit 100 de lei.

Medicii Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ din Craiova recunoaşte că nu există vaccin antirabic şi susţine că este vorba de o problemă administrativă. Ministerul Sănătăţii a precizat că este obligaţia unităţilor spitaliceşti să se aprovizioneze, iar astfel serul nu lipsească niciodată din depozit.

Medicii au recunoscut că în cazul în care copilul nu ar fi primit la timp vaccinul antirabic ar fi putut apărea complicaţii.