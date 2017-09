Poliţistul lovit de un şofer băut şi nervos vorbeşte despre problemele din sistem: Oamenii legii au nevoie de pistoale cu electroşocuri şi de veste anticuţit VIDEO

Agentul Sorin Cepoi a povestit pe Facebook exact cum s-au petrecut exact lucrurile pe data de 20 septembrie, atunci când a fost lovit de un şofer băut şi nervos, dar şi de problemele cu care oamenii legii se confruntă zi de zi.

„În momentul în care am pătruns în autoturism pentru o fracţiune de secundă am avut privirea îndreptată spre portiera din stânga, iar când am revenit cu privirea către cele două persoane, persoana din dreapta spate s-a ridicat peste persoana din mijloc şi a profitat de acel moment şi m-a lovit cu capul în zona feţei. Cu toate că am fost lovit, nu mi-am pierdut cumpătul, am acţionat legal şi am imobilizat cele două persoane în poziţii în care să nu se rănească şi să nu ne rănească şi am continuat 20 de kilometri până la sediul Poliţiei.

În ţările civilizate, autospecialele sunt dotate cu grilaj despărţitor între locurile din faţă şi cel din spate, însă ale noastre nu. S-a acţionat conform procedurilor interne de la interceptare, legitimare pe care cele două persoane au refuzat-o, control corporal, prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe stradă lucrurile nu sunt aşa cum se vede în filme sau în spatele tastaturii şi pot să degenereze în orice moment.

Eu sunt mândru că sunt poliţist, iar singurul efect pe care vreau ca postarea mea să îl producă este acela de a determina persoanele responsabile să depăşească etapa promisiunilor, să acţioneze pentru a ne schimba procedurile învechite şi să le îmbunătăţească şi să le confere titlul de lege, să înăsprească pedepsele pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, dar şi să doteze autospecialele poliţiei cu grilaj despărţitor, cameră de supraveghere, iar pe noi poliţiştii cu pistoale cu electroşocuri, cu veste antiînjunghiere. Din nefericire, în urma unor astfel de fapte există colegi care astăzi nu mai pot să povestească cele întâmplate. Civilizaţia este fructul unei bătălii neîncetate, iar în orice bătălie înfrângerea este posibilă ca şi victoria“, a povestit agentul Sorin Cepoi.





Poliţistul a fost lovit cu capul în faţă de bărbatul de 25 de ani şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Agresorul a fost reţinut pentru ultraj, iar ulterior a fost arestat pentru 30 de zile. În momentul în care a fost adus la audieri a declarat că este nevinovat.

Adrian Grigorie este bănuit că ar fi jefuit o sală de jocuri din Balş cu câteva ore înainte de a-l agresa pe omul legii. În urma analizelor efectuate s-a stabilit că şoferul avea o alcoolmie de 0,87 alcool în aer expirat. La Spitalul Judeţean de Craiova a făcut un adevărat scandal în momentul în care medicii au încercat să îi recolteze probe biologice.

