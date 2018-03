Secretele bucătăriei mănăstireşti: dulceaţa de dovleac plăcintar

Părintele Efrem este de mult timp bucătarul mănăstirii Dervent, unul din locurile încărcate de spiritualitate ale Dobrogei. Situată pe malul drept al Dunării, la numai câţiva kilometrii de localitatea Ostrov şi la aproximativ 120 de kilometri de municipiul Constanţa, mănăstirea îşi primeşte pelerinii nu numai ca loc al meditaţiei şi rugăciuni, ci şi ca un loc de popas în drumul lor prin ţinuturile dobrogene.



În bucătăria mănăstirii descoperim reţetele unor mâncăruri demult uitate sau, dimpotrivă, reţete ale unor feluri descoperite de părintele Efrem.



„Dulceaţa de dovleac plăcintar s-a născut la sugestia părintelui stareţ Andrei, care văzând că beciul este plin de dovlecei a insistat să facem ceva cu ei. Aşa mi-a venit ideea de dulceaţă care este deosebită faţă de tradiţionalul gem de dovleac”, spune părintele Efrem.



Pentru a realiza această reţetă avem nevoie de următoarele ingrediente:

6 kilograme de pulpă de dovleac

4 kilograme de zahăr,

2 litri de apă,

zeama de la 6 lămâi

câteva păstăi de cardamom

Mod de preparare:

De la dovleacul plăcintar se va folosi miezul cel mai tare care se va tăia cubuleţe.



Într-un vas se face siropul prin fierberea zahărului cu cei doi litri de apă. Când siropul „se leagă” este gata pentru a primi şi cubuleţele de dovleac, păstăile de cardamom şi zeama de lămâie.



Toată compoziţia se fierbe până când dovleacul devine sticlos, semn că dulceaţa este gata.



Ultima operaţiune este cea a punerii ei în borcan.



Sfatul părintelui Efrem: „folosiţi această dulceaţă atunci când vreţi să faceţi plăcintă cu dovleac. Este mult mai gustoasă decât reţeta clasică. Am încercat să fie o reţetă cât mai naturală şi chiar a ieşit.”





Dovleacul plăcintar conţine următoarele vitamine şi minerale:

• Piridoxina;

• Acid pantetonic;

• Carotenoide, in special beta-caroten

• Folati;

• Niacina;

• Riboflavina;

• Vitamina A;

• Vitamina B1;

• Vitamina B6;

• Vitamina B12, prezenta mai ales in semintele de dovleac;

• Acid folic;

• Vitamina E;

• Vitamina C;

• Vitamina K;

• Calciu,

• Magneziu;

• Fier,

• Mangan;

• Seleniu;

• Zinc;

• Cupru;

• Fosfor.

Pe aceeaşi temă:

FOTO Mănăstirea Dervent, la început de Mărţişor. Imagini spectaculoase surprinse de părintele Efrem

Recomandare pentru masa de Revelion: salată boeuf cu carne de ton, reţeta părintelui Efrem de la mănăstirea Dervent