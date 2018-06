Pensionarul care şi-a construit singur o fabrică de bere artizanală. „Este făcută cu un sudor şi un flex“

Radu Chiţu, absolvent al Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare din Galaţi, a început să lucreze în domeniul berii imediat după finalizarea studiilor, ca inginer în industrii fermentative. Părăseşte, totuşi, prin anii 70, acest domeniu pentru munca la birou, într-un centru de calcul.



Imediat după revoluţie, Radu Chiţu se întoarce la prima sa dragoste, berea, proiectând şi construind prima fabrică în anul 1992. „Cu finanţarea unui român plecat în SUA, am proiectat, construit şi pus în funcţiune o fabrică de bere de 20.000 de hectolitri anual, care a funcţionat cu succes până în 1997, anul când pe piaţă au apărut marii producători internaţionali, determinând dispariţia a zeci de mici făbricuţe ce apăruseră între timp. Marii producători veneau cu termene de valabilitate enorme, în comparaţie cu noi, ei aveau 5 sau 6 luni, noi aveam 7-8 zile”, îşi aminteşte Radu.



Fabrică, din materiale cumpărate în 20 de ani



Urmează doi ani în care specialistul proiectează şi construieşte alte fabrici de bere, muştar sau alcool pentru diferiţi clienţi. În tot acest timp, ideea de a avea propria fabrică de bere a prins rădăcini. După încă 10 ani în care lucrează pentru un producător internaţional de bere, ajungând chiar directorul fabricii Heineken din Constanţa, Radu Chiţu se pensionează.

Radu Chiţu şi bere produsă în fabrica proiectată şi construită de el FOTO: arhiva personală R.C.

„După doi, trei ani ca pensionar normal, încet, încet am început să-mi imaginez şi să proiectez, având în vedere <<fiarele din dotare>> o fabrică de bere care să producă o bere altfel decât ce exista pe piaţă. Am proiectat fabrica într-un stil neortodox, să-i spunem aşa. În timp ce toată lumea cumpăra echipamente, eu preferam să le construiesc conform calculelor mele. Am avut o colaborare extraordinară cu un sudor, fabrica asta este făcută cu un sudor şi un flex.”

Timp de 5 ani, între 2011 şi 2016, Radu a lucrat la construirea acestei fabrici din materialele (compresoare frigorifice, pompe de inox de ocazie, ţeavă de inox de la fier vechi, rezervoare de inox de la fosta Fabrică Munca Ovidiu şi altele) pe care le cumpărase treptat, timp de 20 ani din diferite locuri.

Aşa s-a născut fabrica de bere artizanală Cazino din localitatea Sibioara, judeţul Constanţa, cu o investiţie iniţială de aproximativ 75.000 de euro. Radu Chiţu a plecat de la ideea că va vinde bere la butoi, însă concurenţa mare de pe piaţă l-a determinat să se îndrepte către berea îmbuteliată. Aşa a ajuns să-şi construiască şi o linie de îmbuteliere. Totul a fost făcut de el, Radu fiind şi singurul muncitor din fabrică. Familia îl susţine, iar unul dintre fii săi îl ajută în tot ceea ce înseamnă marketing.



„Cazino”, numele unui fost brand local



„Când devenise evident că fabrica va fi funcţională, când majoritatea avizelor şi autorizaţiilor fuseseră obţinute (o aventură care a durat peste un an), ne-am pus problema unei denumiri comerciale pentru berea noastră care urma să se livreze nefiltrată, nepasteurizată, cu un termen de garanţie mic. Aşa ne-am propus să o comercializăm local, iar în situaţia asta trebuia să găsim o denumire reprezentativă pentru Constanţa”, spune Radu Chiţu.



Familia a ales denumirea „Cazino”, un brand local al fostei Întreprinderi de bere Constanţa, reluat la un moment dat după 1989 şi abandonat total în anii 90. „Cazino sugera că berea noastră va fi premium şi că va fi produsă ca pe vremuri, când pentru berarii români cuvinte ca enzime, diacetil, stabilizatori erau puţin cunoscute şi foarte rar folosite”, spune producătorul.



Prima bere, după o reţetă tradiţională



Prima reţetă de bere a fost cea cunoscută de el de pe vremea stagiaturii: malţ, hamei, drojdie şi apă, folosind metoda infuziei şi o fermentare clasică, combinând tehnologia cu experienţa şi cunoştinţele dobândite în ultimii 10 ani lucru în firmele internaţionale. Berea obţinută a fost o bere blondă, curată.



„Conceptul de bere craft, în mare vogă şi dezvoltare în SUA, s-a pliat perfect peste idea unei beri locale, produsă altfel decât cele comerciale”. Aşa s-a născut berea „Cazino”, produsă de Radu Chiţu doar din apă, malţ, hamei şi drojdie, fără a utiliza înlocuitori ai malţului (orz, mălai) sau aditivi. Prima bere a ieşit pe poarta fabricii din Sibioara în anul 2016.



După aceea a urmat o perioadă de noi teste pentru a diversifica producţia de bere. „Piaţa cerea însă beri altfel, aşa că după un brainstorming cu familia şi prietenii am decis să folosim tehnica dry hopping, pentru obţinerea unei beri mai aromate. După degustarea a circa 10-12 combinaţii de hameiere Cristian (unul dintre cei doi fii) a fost cel care a stabilit combinaţia finală şi aşa a apărut Cazino Craft IPL (India Pale Lager), apoi Cazino Craft Browny”, adaugă Radu Chiţu.

Iniţial şi-au deschis un magazin în Năvodari, oraşul din apropierea fabricii, dar majoritatea clienţilor erau din Constanţa, astfel că au mutat magazinul mai aproape de malul mării. Treptat, familia Chiţu a reuşit să convingă anumite restaurante să preia şi berea artizanală produsă de ei. Aşa au ajuns ca de la o producţie de 7.400 de litri în anul 2016, să crească la 15.000 de litri anul trecut, iar pentru anul acesta estimează că vor vinde 40.000 de litri de bere. Preţul cu care se vinde berea (Lager, IPL şi Browny) la magazinul lui pleacă de la 4,5 lei sticla.

