Mesaj dur al lui Vergil Chiţac: „Pentru ultima dată despre gaşca PNL Constanţa şi oamenii mici care au ajuns să o formeze“

Mesajul integral postat de Vergil Chiţac, fostul rector al Academiei Navale Mircea cel Bătrân Constanţa, care s-a retras pentru a putea candida din partea liberalilor la fotoliul de primar al oraşului Constanţa:

„Nu pot lăsa fără replică gestul absolut incalificabil al unei găşti politice* de a-şi “exmatricula” doi consilieri pentru că au îndrăznit să voteze aşa cum le-a dictat conştiinţa, în contradicţie cu ordinele venite de la partid.

Cazul fiind oarecum vechi, nu mai e un secret că vorbesc despre PNL Constanţa şi consilierii dr. Romeo Rezeanu şi ing. Horia Căliminte, cei care au fost de acord ca să se înceapă demersurile pentru ca stadionul “Farul” să ajungă în ograda municipalităţii.

Dragi cititori, în toată lumea civilizată, municipalitatea are propriul stadion de fotbal. Mai mult decât atât, instrumentul numit accesarea de fonduri europene este, sau ar trebui să fie, mai la îndemâna municipiului decât a judeţului, pentru utilizarea în acest scop. În ciuda acestor argumente, dacă nu hotărâtoare cel puţin convingătoare, ce justifică votul, onor conducerea liberală a decis să-i excludă pe consilieri argumentând că nu au votat “în linia partidului”. De ce o fi fost asta “linia partidului” nu ştim, pentru că s-a pierdut uzanţa conferinţelor de presă dinaintea şedinţelor Consiliului Local.

Câteva comentarii:

– Primul, ţine de o minimă cultură politică. În sistemul constituţional românesc, la toate nivelurile, mandatele rezultate în urma alegerilor, sunt reprezentative şi nu imperative. Asta înseamnă că alesul votează cum îi dictează conştiinţa şi nimeni altcineva. Nu ‘”linia partidului” este determinantă aici, ci conştiinţa lui.

– Apropos de “linia partidului”, mă întreb ce s-o fi întâmplat cu ea în cazul numit “RAJA SA vs PNL”, care privea acordarea gratuită către această societate a unui teren în vederea derulării unei investiţii. Să amintim că în două şedinţe consecutive consilierii judeţeni liberali au votat în contradictoriu cu ei înşişi. S-o fi transformat “linia partidului” în sinusoidă? După ce un consilier liberal s-a dus pe la PSD să cerşească niscaiva contracte pentru “fraţii corsicani”? Ce s-a întâmplat oare cu “linia partidului” când un primar liberal a făcut campanie electorală făţişă candidatului PSD la primăria Nicolae Bălcescu? S-o fi întrerupt?

Mai departe, voi remarca un lucru îngrijorător. Sistemul de organizare al partidelor politice în ţara noastră este de tip bolşevic! Da!…Nu zâmbiţi! La bolşevici adevărul şi dreptatea se stabileau prin vot în biroul politic, ca atare mai bine greşeai odată cu partidul decât să ai dreptate împotriva lui. Iar sub sintagma “partidul” se ascundea un om sau un număr mic de oameni cocoţaţi în fruntea lui.

În conformitate cu contracultura politică a partidelor româneşti, domnii David Cameron (fostul prim ministru al Marii Britanii) şi Boris Johnson (fostul primar al Londrei), adversari în poziţiile faţă de BREXIT, chiar portstindardele celor două curente IN respectiv OUT, ar fi trebuit excluşi din Partidul Conservator. Vă imaginaţi ce grozăvie?





– Cum era şi normal, decizia de excludere a fost contestată la Curtea de Arbitraj Judeţeană, într-o primă fază. Procesul este unul statutar şi până ce nu se finalizează, cei doi nu sunt consideraţi excluşi din PNL, ca atare mandatul lor de consilier nu încetează. Asta trebuia să ştie şi domnul Huţucă înainte de a trimite către prefectul de la acea dată, nimeni altul decât fostul liberal Adrian Nicolaescu, cererea de vacantare a celor două poziţii de consilier. Şi ce credeţi că a făcut domnul Adrian Nicolaescu? Ei bine, în ciuda faptului că a fost avertizat că excluderile sunt contestate, deci nu au caracter definitiv, a emis ordinele de vacantare a poziţiilor de consilier local. În termen de 5 zile şi nu de 30 cât avea dreptul conform legii. Să fi ştiut că urmează să fie demis? Sigur că pot înţelege, că omul vrea să-şi plătească datoriile atunci când partidul i-o cere. Însă preţul domnia sa îl stabileşte. Oare nu e prea mult să abandonezi total haina de înalt funcţionar public şi să acţionezi ca o veritabilă praştie de partid? Ce trist!

– Să fie extrem de clar, scopul acestei acţiuni iresponsabile a fost transformarea grupului de consilieri liberali într-o masă docilă şi supusă, care să se conformeze ordinelor date de “fraţii corsicani”. Ăsta e un imens potenţial de negociere cu PSD, mai ales în chestiuni ce ţin de patrimoniul oraşului.

*Gaşca are un lider şi interese comune în contrast cu echipa care are un lider şi principii comune.

P.S. Sunt consilieri liberali, care nu ajungeau niciodată acolo dacă nu-i puneam eu pe listă (Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită J) şi care au avut comentarii acide la adresa celor doi colegi. E adevărat că puţini. Ei au ales să-şi vândă sufletele Diavolului dar să nu uite că data viitoare s-ar putea să nu mai găsească Diavol care să vrea să le cumpere.

P.P.S. O stafie bântuie din când în când la televiziuni locale, emiţând elucubraţii politice. Genul de oameni politici care nu au făcut nimic şi au murit epuizaţi! Şi bogaţi!“