VIDEO Lumina Învierii a ajuns cu întârziere la Constanţa. Marea Neagră a stricat puţin planurile ÎPS Teodosie

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului au anunţat în urmă cu câteva zile că Teodosie va aduce Lumina de pe mare, cu o ambarcaţiune, în zona Cazinoului din Constanţa în jurul orei 23.45, în noaptea de Înviere.



Aşteptat de mii de oameni, ierarhul a sosit cu barca la aproximativ 1 kilometru distanţă de Cazinou, în Portul Turistic Tomis. Decizia a fost luată din cauza curenţilor potrivnici care au împiedicat ambarcaţiunea să ajungă la mal în zona Cazinoului.



Tot programul a fost dat peste cap, Slujba Învierii începând cu jumătate de oră mai târziu la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Petru şi Pavel” din Constanţa. După Canonul Învierii, oficiat pe altarul din partea de Sud a Catedralei, slujbele au continuat în biserică.



„Şi în anul 2018 am adus lumina pe mare. Portul Tomis totdeauna este prietenos, însă în adânc erau valuri şi conform regulilor nu au putut să vină bărcuţele mici”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului.



De asemenea, ÎPS Teodosie a mai spus că lumina adusă de la Ierusalim „este Lumina care ne dă acea încredinţare că Dumnezeu este cu noi pentru că ne trimite Lumina, aşa cum strigă mulţimea acolo în Biserica Învierii de la Ierusalim. Lumina sfânta a ortodocşilor nu se stinge niciodată, de aceeea se înnnoieşte în fiecare an şi anul acesta va fi un an al credinţei, al bucuriei al sfinţirii al dragostei între noi”.

