EXCLUSIV Militarul ISU care a ajutat o femeie să nască în şenilată: „A fost o onoare şi o bucurie pentru noi“

Doi militari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea – Detaşamentul Cernavodă au avut parte de o misiune foarte dificilă în noaptea de vineri spre sâmbătă, când au fost nevoiţi să ajute o gravidă să nască, după ce şenilata care urma să o transporte la spital a rămas înzăpezită, la rândul ei.

„Eram în misiune de joi de la ora 22.00“, începe să povestească plt. maj. Marian Zăbun. „Pe la ora 12.00 am fost într-o misiune la Făurei, apoi am plecat către Rasova pentru a prelua un pacient cu un picior amputat şi cu celălalt umflat pentru a-l duce la spitalul din Cernavodă. Omul a fost preluat de un echipaj SMURD şi în timp ce ne întorceam, în apropiere de Ion Corvin am primit ordin să mergem la Adamclisi pentru a lua o gravidă pe care urma să o ducem la spital“, continuă militarul.

Captivi în zăpadă, cu două gravide

Gravida, Florentina Ursoi, a fost urcată în şenilata condusă de Gigi Stoenciu de la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa. Femeia le-a spus militarilor că i s-a rupt apa, dar că este bine, neavând niciun fel de dureri care să prevestească o naştere iminentă. „Ne-a spus că este bine şi am pornit spre spital, însă la scurt timp am fost anunţaţi că trebuie să mergem să mai luăm o gravidă de la Şipote. Am preluat-o şi pe ea, însă când să ieşim din Dobromir nu am mai putut înainta. Zăpada era de patru metri înălţime, era viscol puternic de nu puteai să stai afară mai mult de câteva minute. În faţa noastră era un munte de zăpadă. Am încercat noi să urnim şenilata, dar fără succes“, retrăieşte el noaptea de pomină.





Atunci, au luat legătura cu reprezentanţii ISU de la Constanţa, cât şi cu cei de la Cernavodă. „Tot timpul au fost alături de noi, mai ales comandantul nostru de la Cernavodă, lt. col. Dan Matache, care a vorbit şi cu primăriile din zonă să ne ajute să ieşim de acolo. Au venit cu tractoare, dar nu au reuşit însă să ajungă la noi“.

Moaşe de nevoie

Spre ei au plecat două ambulanţe, o wolă şi o freză, dar nu aveau să ajungă la timp. Încercând să urnească şenilata, militarul Marian Zăbun s-a dus să ia câteva guri de apă, însă colegul cu care se afla în misiune, plt, maj. Liviu Iana, l-a anunţat că gravida are contracţii. Imediat au sunat prin 112 la Serviciul de Urgenţă al Spitalului Judeţean Constanţa şi au ţinut permament legătura cu un medic „Începuse să aibă contracţii foarte dese, poate la minut, sau chiar mai dese. La un moment dat, femeia ne-a spus că vrea să meargă afară întrucât avea anumite necesităţi, dar nu i-am dat voie. I-am dat o pungă şi i-am spus să-şi facă nevoile în ea. Era semn că naşterea se apropia. Stând în picioare femeia, am observat că ieşise capul copilului şi atunci am întins-o şi uşor am ajutat-o să nască“, povesteşte militarul, încă emoţionat.

Experienţă de neuitat

Era ora 00.35. Cu ajutorul medicului, care le transmitea prin telefon ce au de făcut, au scos din sacul pe care îl aveau în dosare un foarfece cu care au tăiat cordonul ombilical „la câţiva metri de buricul copilului şi la câţiva metri de mamă“, aşa cum primiseră instrucţiuni de la medic, prin telefon, apoi l-au curăţat cu şerveţele pe nou-născut. Dintr-un perfuzor şi o siringă au improvizat un aspirator cu care au aspirat lichidul din năsucul celui mic. L-au învelit pe micuţ în scutecele pe care mama le avea la ea şi apoi în păturile pe care le-au găsit în şenilată. La scurt timp, copilul a adormit cuminte, la sânul mamei sale.





Pentru cei doi militari a fost o experienţă unică, pe care nu o vor uita toată viaţa. „Femeia a fost foarte curajoasă. A avut încredere în noi. Pentru noi a fost o onoare şi o bucurie. Pentru asta am fost pregătiţi. Sunt din 2006 în sistem“, spune militarul.





Au stat în troiene până dimineaţa

În timp ce ei o ajutau pe prima gravidă să nască, au apucat-o durerile şi pe cea de-a doua. Numai că cea de-a doua femeie nu avea dilataţie suficientă şi nu au făcut decât să o ajute să treacă mai uşor peste dureri până a ajuns la spital. „Să o controlaţi mereu şi să vedeţi dacă iese capul copilului“, ne spunea medicul.





Şi aşa au trăit toată noaptea, până dimineaţa, la ora 5.30 – 6.00, când au ajuns la ei ambulanţele ajutate de maşinile de deszăpezire. „Pe şenilată se formase gheaţă pe pereţii interior. Au avut grijă de nou născut şi l-au învelit cu tot ceea ce au găsit la îndemână. „Nu a fost uşor să ajungă la noi ajutoarele. Au format un fel de scări prin zăpadă. În cele din urmă, bebeluşul şi cele două femei au fost urcate în ambulanţă. La Băneasa am ajuns cam în două ore. Cred că şi cea de-a doua femeie a născut a doua zi, la spital încheie povestea Marian Zăbun.





Militarul spune că a fost pentru prima dată când, aflat în misiune, a fost nevoit să ajute o femeie să nască. El este căsătorit şi are un băiat, de trei ani.