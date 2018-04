Europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu, despre elevii care au criticat-o pe Viorica Dăncilă: „Repetenţi înrăiţi sau lingăi didactici. Jalnic!“

Iată ce scrie europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu pe contul său de Facebook:

„“Elevii”, chipurile, indignati de declaraţiile premierului, “protestează”:

“Premierul a spus, cu referire la atitudinea preşedintelui faţă de ea, că "Nu suntem la şcoală ca să vină domnul profesor şi să ia elevii de urechi". Elevii afirmă că aceste declaraţii ”promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse”.

Hai ca e tare, au trecut 29 de ani de la revoluţie şi “elevii” nu mai vor sa îşi aducă aminte de “vremurile de mult apuse”!?

E vorba fie de repetenţi inrăiţii, care mai sunt in scoala la vârsta de ... 40 de ani, fie de nişte lingăi “didactici”, care cred ca astfel fac pe plac Cotrocenilor, da’ de i-o baga şi pe ei in seama cineva de pe dealul respectiv ...

Jalnic!?“

Reacţia elevilor

Constantin-Alexandru Manda, fondator şi fost lider AEC, a ieşit cu o opinie publică despre opinia batjocoritoare exprimată de un politician român ajuns în Parlamentul European.

„Ioan Mircea Paşcu, fost ministru PSD şi actual vicepreşedinte al Parlamentului European (!!), despre liderii #AEC: "repetenţi înrăiţi", "lingăi". Orice comentariu mi se pare de prisos, sincer. Sunt încă mirat că un profesor universitar s-a putut coborî la acest nivel al discursului. Vreau să spun doar atât:

1. Domnule Paşcu, dacă aţi fi căutat găseati cu uşurinţă informaţii despre modul în care a contribuit AEC în ultimii ani la schimbarea în bine a sistemului de învăţământ, prin acţiuni ţintite la firul ierbii şi la nivelul autorităţilor pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale elevilor. Or, dacă v-aţi permis să faceţi aceste jigniri este clar că nu v-aţi sinchisit să vă informaţi.

2. Oare ce părere au colegii dvs. europarlamentari despre această reacţie? Dar conducerea Parlamentului European? Totuşi, sunteţi vicepreşedinte al acestuia...

Închei citându-l pe Ioan Mircea Paşcu: "JALNIC!"“.

Viorica Dăncilă a motivat neprezentarea ei la convocarea preşedintelui Klaus Iohannis ca un gest de refuz al primirii unei pedepse pe care profesorul vrea s-o aplice unui elev.

Elevii au taxat vorbele premierului care amintesc de vremuri apuse în care sancţiunile erau inclusiv fizice. „Considerăm extrem de grav faptul că în anul 2018 şeful guvernului promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Conform art. 6, alin. (2) din Statutul Elevului <Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii>, fapt ce interzice din start orice comportament care poate aduce atingere integrităţii fizice sau psihice a elevilor, mai ales din partea profesorilor, persoane care ar trebui să le deschidă perspectivele, să îi determine să îndrăznească, să îşi asume riscuri. Or, acestea nu se pot cultiva prin instituirea unei culturi a fricii. Suntem de părere că respectul este ceva ce se capătă prin fapte, nu prin impunere. Îi solicităm doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă să le ceară public scuze elevilor din România. Atâta timp cât persoanele de la conducerea ţării fac afirmaţii de genul acesta, considerându-le normalităţi, nu ne putem aştepta la o schimbare a paradigmei în educaţie, cu atât mai puţin la o adaptare a sistemului de învăţământ, alături de mentalităţile care îl constituie, la cerinţele şi aşteptările secolului al XXI-lea“, a arătat Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC).

Actualul lider AEC Mihai Tănase (stânga) primeşte ştafeta de la Constantin-Alexandru Manda Foto Sînziana Ionescu

„Nu putem avea o schimbare de fond în sistemul de învăţământ fără să lucrăm mai întâi la mentalităţi, la felul cum societatea şi mai ales decidenţii percep actul educaţional. A trata violenţa la clasă ca pe o normalitate mi se pare total în contradicţie cu valorile care ar trebui promovate în cadrul şcolii. Îmi doresc să cred că această afirmaţie a fost o eroare şi că nu reflectă raţionamentul şefului Guvernului“, a precizat Mihai Tănase, noul preşedinte AEC.

Reacţiile internauţilor

Oamenii au comentat afirmaţiile lui Paşcu ca potrivindu-se mai bine celor din fruntea Guvernului. Alţii îl pun la punct pe demnitarul pesedist pentru că a terminat un liceu slab.

„Iacob Branisteanu Toarasu Ioan Mircea Pascu, repetentii aceia inraiti sunt in fruntea tarii si joaca alba-neagra cu ea!“

„Daniel Costache Of... chiar vreti sa luati apararea acestui personaj straniu (ca sa nu spun sinistru) care sta in fruntea guvernului? Nu aveti nostalgia acelor vremuri in care Guvernul Romaniei era decorat cu intelectuali?“

„Mihnea Draganescu Mie in locul dumitale care ai terminat unul dintre cele mai slabe licee bucurestene inainte de '89 (Liceul Mihail Sadoveanu din Bucureşti - n.red) mi-ar fi rusine sa comentez ceva, orice, despre elevi, indiferent de opiniile lor.“

Alţii reproşează elevilor că s-au fotografiat cu preşedintele Klaus Iohannis cu ocazia unei întâlniri oficiale.

„Nu era o manifestare politică, ci o recepţie cu ocazia Zilei Europei, pe care Preşedintele României (indiferent de cum îl cheamă) o oferă anual la Palatul Cotroceni. Să compari un astfel de eveniment cu o sărbătoare locală unde zeci de copii de 5-6 ani sunt scoşi în stradă sa dea "să trăiţi!" în faţa oficialilor aduşi de la Bucureşti e o gogomănie“, a subliniat Constantin-Alexandru Manda, fostul lider AEC.

Asociaţia Elevilor din România este cea mai cunoscută organizaţie apolitică de tineret din mediul preuniversitar, care luptă pentru drepturile elevilor. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat în doar câţiva ani de la înfiinţare amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administraţie pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obţinerea respectării legii în privinţa acordării reducerii la transportul local în comun şi a burselor şcolare pentru elevii din municipiul Constanţa (2015) şi obţinerea acordării de manuale şcolare gratuite pentru toţi elevii din clasele a XI-a şi a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel Constanţa (2016).

