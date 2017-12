Decizii ale Sinodului BOR în privinţa caterisiţilor care s-au căit public: unul a fost reprimit în Biserică, altul a fost amânat, dar face emisiune radio

Ciprian Nicu Guriţă şi Costică Antoche au fost excluşi cu câţiva ani în urmă din rândul Bisericii pentru încălcarea unor reguli canonice. Ei sunt cei care astă-vară şi-au cerut public iertare pentru neascultare, faţă de ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, de la ierarhi şi de la credincioşi. Gestul a fost o premieră în peisajul clerical românesc.

La reuniunea Sfântului Sinod BOR, situaţia celor doi a fost discutată, iar ierarhii au hotărât că lucrurile trebuie tratate separat. Pentru că este tânăr, familist şi a dat dovadă de îndreptare, Ciprian Nicu Guriţă a primit binecuvântarea de a reintra în rândul clerului. Pentru el a depus mărturie inclusiv preotul la care Guriţă a slujit voluntar, ca un credincios. Tânărul preot s-a dezis de gruparea catalogată drept „schismatică“, în care l-a urmat pe tatăl său, tot preot, în care s-au regăsit toţi preoţii de la Constanţa caterisiţi de BOR. „Vom chibzui unde va sluji“, a declarat ÎnaltPreaSfinţitul Teodosie.

Costică Antoche mai are însă „impedimente canonice morale pe care trebuie să le lămurească“, a precizat ÎPS Teodosie. Pentru că este „bine pregătit ca preot“, iar ierarhul apreciază asta, teologul Antoche a primit o emisiune de istorie a Bisericii Universale la Radio Dobrogea, postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului. Sinodul a amânat deocamdată reprimirea lui în Biserică, astfel că fostul preot de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Petru şi Pavel din Constanţa mai are de ispăşit din păcatele sale.

Faptele pentru care au fost caterisiţi

Costică Antoche a fost preot la Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Petru şi Pavel, apoi la Parohia Sfântul Ştefan (de la Gară) din Constanţa.

Prima lui judecare în Consistoriul Eparhial a fost în anul 2006 pentru mai multe capete de acuzare: căderea şi persistenţa în păcatul desfrâului, hotărârea definitivă de a divorţa, faptul de a se cununa a doua oară, cu o altă femeie în anul 2000, în timp ce asupra căsniciei sale nici măcar nu s-a intentat divorţul, precum şi tăinuirea propriei situaţii şi a demnităţii preoţiei sale în faţa ierarhului, deoarece, în timp ce se afla în situaţie de desfrâu, concomitent cununat de două ori, Centrul Eparhial l-a promovat în funcţia de Inspector de Specialitate, încredinţându-i cinstea de a conduce activitatea de pelerinaj în Eparhie, concomitent cu acordarea distincţiei bisericeşti de iconom stavrofor. Antoche a mai fost găsit vinovat de săvârşirea Ierurgiilor şi chiar a Sfintei Taine a Cununiei în timp ce era deja oprit în totalitate de la oficierea celor sfinte. Totodată, i se reproşa neascultarea de autorităţi, prin faptul că timp îndelungat a fost sfătuit să-şi reconsidere situaţia propriei familii pentru a nu se ajunge la divorţ. A fost sfătuit de către mai mulţi colegi preoţi şi chiar de însuşi IPS Arhiepiscop Teodosie să opteze pentru alte modalităţi de a proceda încât să-şi menţină demnitatea de preot cu deplinătatea slujirii preoţeşti.

A doua judecare în Consistoriu a fost în anul 2014 pentru alte capete de acuzare: nesupunere şi neascultare de autoritatea bisericească - Arhiepiscopia Tomisului, prin faptul că, fiind oprit de la săvârşirea celor sfinte (Sfinte Taine şi Ierurgii), a slujit Sfânta Liturghie cu preoţi caterisiţi, schismă şi apostazie, prin slujire cu caterisiţi. Preotul caterisit fusese afiliat la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim“, structură religioasă nerecunoscută de BOR şi de Statul român.

Fost preot la Parohia Eforie Nord II, Ciprian Nicu Guriţă a fost judecat la data de 29 iulie 2011 pentru neascultarea şi nesupunerea faţă de organele bisericeşti superioare (Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului), în legătură cu refuzul de a accepta pedeapsa Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, respectiv transferul disciplinar la parohia Ţibrinu, pe care Arhiepiscopia Tomisului nu a putut astfel să o pună în aplicare. În prezent este afiliat la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim“, structură religioasă nerecunoscută de BOR şi de Statul român.

Cenuşa în cap

La finele lunii iunie 2017, preoţii caterisiţi Costică Antoche şi Ciprian Nicu Guriţă din Arhiepiscopia Tomisului au cerut public iertare pentru abaterile lor, dorindu-şi să se întoarcă în sânul Bisericii Ortodoxe Române ca slujitori.

Considerând că a greşi e omeneşte, iar iertarea face parte din mărinimia dragostei, cei doi preoţi caterisiţi au mărturisit că ideea de a-şi regreta public face parte din procesul de căinţă. Ei au cerut iertare de la ierarhi şi de la credincioşi pentru faptele lor.

„Ideea trebuia să vină de la noi. Ne cerem iertare pentru ce-am făcut şi pentru ce am zis“, a declarat Ciprian Guriţă, fost preot la Parohia Eforie II. Este fiul unui preot, Vasile Guriţă, care a ridicat biserica din Eforie, apoi a fost îndepărtat. Ca pedeapsă pentru susţinerea tatălui său, pentru refuzul de a merge la o parohie îndepărtată şi implicit pentru neascultarea faţă de arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, tânărul Guriţă a fost răspopit. „Aveam fetiţa mică, eu trebuia să am grija ei, pentru că soţia avea un program foarte încărcat, zi-lumină. Nu am putut să merg atât de departe, la Ţibrinu. Acum mă voi duce dacă e cazul, copilul a crescut, e la colegiu“, a afirmat Guriţă.

Costică Antoche este acuzat de fapte mult mai grave: o a doua căsătorie religioasă fără divorţul de soţie, neascultare, apoi apostazie. „Nu a fost aşa cu situaţia mea familială, eu am vrut să divorţez, am reuşit în cele din urmă, nu m-am cununat cu nimeni cât eram căsătorit, nu aveam cum! Acum sunt singur, am renunţat la viaţa de cuplu pentru a-mi recăpăta dreptul la slujire. Îmi pare rău că s-a întâmplat aşa, dar tot omul e supus greşelii, iar greşelile sunt experienţe care ne întăresc“, a mărturisit Antoche.

Şi Antoche, şi Guriţă s-au îndreptat spre o structură nerecunoscută de BOR care este intitulată şi unde sunt efectuate slujbe după canoanele bisericeşti. „Am greşit mergând acolo, nu mai aveam nicio legătură cu ei şi nici nu ne vom întoarce la ei dacă hotărârea Sfântului Sinod nu ne va fi favorabilă. Nu am contestat atunci decizia de caterisire, dar considerăm că ne-am făcut penitenţa. Dacă vreţi, este o spovedanie publică pe care o facem acum. Să sperăm că vom fi iertaţi“, au declarat cei doi.

