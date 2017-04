Corina Martin, înlocuită de Cristian Bărhălescu la conducerea Asociaţiei Litoral-Delta Dunării

Corina Martin va rămâne în cadrul Asociaţiei Litoral – Delta Dunării în calitate de vicepreşedinte, fiind propusă de către Consiliul Judeţean Constanţa pentru această funcţie.

“Am primit propunerea din partea Consiliului Judeţean Constanţa să reprezint această instituţie în asociaţie în funcţia de vicepreşedinte şi am acceptat-o”, a spus Corina Martin.

Ea a spus că şi-a dorit ca sectorul privat să conducă asociaţiile de promovare, iar în continuare ANAT va deţine funcţia de preşedinte la Asociaţia Litoral – Delta Dunării.

“Nu am abdicat de la principiul pe care am construit asociaţia si pentru care am luptat în toate celelalte asociaţii de Promovare pentru care am pus temelie în ţară şi anume ca sectorul privat să conducă aceste asociaţii şi nu structurile publice.

Mă bucur că membrii noştri au înţeles solicitarea mea fermă şi au acceptat ca, şi pentru următorii ani, reprezentanţii sectorului privat, deci ANAT să continue poziţia de preşedinte”, a explicat Corina Martin.

Ea a mai spus că doreşte să se implice mai mult la nivel naţional în calitate de preşedinte al Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică – FAPT, funcţie pe care o va deţine în continuare, dar va rămâne alături de noua conducere a Asociaţiei Litoral- Delta Dunării.

Cristian Bărhălescu este managerul unei agenţii de turism şi al unei societăţi care se ocupă cu transportul pasagerilor către şi de la aeroport. În anul 2012, timp de câteva luni, el a fost secretar de stat în Ministerul Turismului.

Corina Martin a condus Asociaţia Litoral – Delta Dunării timp de zece ani.

