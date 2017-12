Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, primul ierarh pus sub control judiciar, încheie anul 2017 cu inima senină: „M-aţi văzut trist? Mă rog să treacă umbra“

Ierarhul este judecat la Curtea de Apel Constanţa pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

Deşi procurorii DNA ceruseră arestarea sa la domiciliu, ierarhul a fost ţinut sub control judiciar, fiind iertat în cele din urmă de judecători şi de această măsură restrictivă. Acum, el este judecat în stare de libertate, magistratul fiind Cristian Deliorga, fost vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

„Procesul este pentru mine un mod de a mărturisi, n-am avut niciun moment de cumpănă. Nu mă regăsesc în acele acuzaţii. Adevărul nu e decât unul singur, restul sunt pseudo-adevăruri. Nu mă tem de el. M-aţi văzut trist? Mă rog să treacă umbra şi să se lumineze şi cei care au alte gânduri. Rugăciunea va ajuta Adevărul să triumfe“, a afirmat ÎPS Teodosie la conferinţa de presă susţinută miercuri, 20 decembrie, la Palatul Arhiepiscopal din Constanţa.

El a transmis, cu acest prilej, un mesaj de împăcare, iertare şi îmbrăţişare pentru toţi credincioşii. „Este timpul ca familia să se reunească, sub semnul liniştii, păcii şi dragostei. Aici, la noi în Dobrogea, avem Bethleemul românesc - locul unde s-a născut creştinismul, asemenea Pruncului Iisus Hristos, Cel care ne-a dat religia şi după al cărui nume, Hristos, ne numim noi creştini“.

Dosarul DNA

În luna februarie 2017, Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată”.



În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA se arată că în perioada 2010 - 2016, „inculpatul Petrescu Teodosie, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalţi inculpaţi au folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (A.P.I.A.) în scopul de a primi fonduri europene.



În declaraţiile prezentate la A.P.I.A., inculpaţii au declarat în mod nereal că utilizează anumite suprafeţe agricole având categoriile de folosinţă <vii pe rod cu struguri pentru vin> / <vii pe rod cu struguri nobili pentru vin>, în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culturi.



Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică (SAPS), totalizând 1.356.973 lei, după cum urmează: în anul 2010 – 142.988,37 lei, în 2011 – 148.610,21 lei, în 2012 – 239.732,26 lei, în 2013 – 262.267,07 lei, în 2014 – 281.733,52 lei, în 2015 – 281.633,28 lei, în anul 2016 plăţile nefiind încă autorizate (această faptă a rămas în faza tentativei).”

Curtea de Apel Constanţa a decis la finalul lui octombrie să ridice măsura controlului judiciar în cazul Arhiepiscopului Teodosie al Tomisului. Procurorii DNA au contestat decizia, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în noiembrie că ierarhul poate fi judecat în stare de libertate.

Arhiepiscopul Teodosie a arătat magistraţilor, în ultimul cuvânt că vrea „să fie luat în seamă la egalitate cu ceilalţi inculpaţi”. „S-a spus că având funcţie as putea avea un ascendent. Sunt pedepsit pentru funcţie? Am înţeles că trebuie menţinut controlul până la audieri, au fost audiaţi ceilalţi, au spus tot ce aveau de spus, nu mai înţeleg de ce sa fiu menţinut. Eu am cursuri in fiecare zi şi trebuie să le întrerup sa merg la semnătură. Nu am cârtit, înţeleg că trebuie să mă supun legilor, aşa cum sunt orânduite. Va rog să mă eliberaţi de această povară, nu doar eu o suport, ci şi cei care trebuie să primească o învăţătura de la mine”.

