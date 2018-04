ANALIZĂ Reacţia veteranilor de război români, după atacul aliat din Siria. „Acţiunile lui Bashar al-Assad împotriva poporului său sunt de neiertat“

Viceamiralul Petre Zamfir, 94 de ani, care în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a apărat ţara de pe submarinele „Delfinul“ şi „Rechinul“, spune că, din punctul lui de vedere, era necesar ca forţele aliate să intervină în Siria. „Ruşii sunt de partea actualei conduceri a Siriei, iar aliaţii - împotriva. Acţiunile pe care le-a întreprins Bashar al-Assad împotriva poporului său sunt de neiertat. Eu credeam că avertismentele pe care le-a primit înaintea atacului vor da rezultate, dar nu a fost să fie aşa“, spune ultimul submarinist în viaţă. 94 de ani, care în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a apărat ţara de pe submarinele „Delfinul“ şi „Rechinul“, spune că, din punctul lui de vedere, era necesar ca forţele aliate să intervină în Siria. „Ruşii sunt de partea actualei conduceri a Siriei, iar aliaţii - împotriva. Acţiunile pe care le-a întreprins Bashar al-Assad împotriva poporului său sunt de neiertat. Eu credeam că avertismentele pe care le-a primit înaintea atacului vor da rezultate, dar nu a fost să fie aşa“, spune ultimul submarinist în viaţă.

Siria, o ţară bogată, a fost cândva partenera României. În perioada comunistă, îşi aminteşte Petre Zamfir, „noi am construit în zona de conflict numeroase fabrici, iar relaţiile comerciale erau înfloritoare. Acum, am devenit duşmani, iar ceea ce primează în conflictul de acolo sunt interesele meschine“.

România, consideră el, nu mai prezintă niciun interes pentru Rusia. „Chiar dacă nu ne înghit după ce Traian Băsescu a ridicat problema Moldovei, pentru ei acest lucru nu este important. Ei şi-au văzut visul împlinit. Marea Neagră este a lor: au luat Crimeea, Sevastopol, Insula Şerpilor şi au umplut portul cu submarine“, consideră el.

Faţă de al Doilea Război Mondial, România nu este apărată în niciun fel: „Avem două fregate Regele Ferdinand şi Regina Maria luate de la fier vechi, un submarin Delfinul care stă la cheu de mulţi ani şi nişte nave dragoare şi puitoare de mine care nu fost andocate de zeci de ani şi au doar armament rusesc. Noi suntem terminaţi. În Al Doilea Război Mondial, România nu a pierdut nicio navă militară, în timp ce ruşii au pierdut când au încercat să debarce în Dobrogea de pe mare crucişătorul Moskva, iar Harpov a fost avariat. A fost singura încercare a ruşilor de a debarca cu nave de suprafaţă pe litoralul românesc. Au avut în Marea Neagră 47 de submarine şi au pierdut 27. Noi am avut trei submarine şi nu am pierdut niciunul“, povesteşte veteranul de război.

În perioada celei de-a doua conflagraţii mondiale, România a avut patru distrugătoare: Regele Ferdinand, Regina Maria, Mărăşti şi Mărăşeşti. „Aceste nave aveau fiecare câte 6 tunuri de 120 mm, faţă de tunul de 76 care îl au acum fregatele. Noi, dacă puneam un distrugător la Sulina, unul la Midia, unul la Constanţa şi unul la Tuzla trăgeam 24 de guri de foc, de nici pasăre rusească nu intra pe litoralul românesc. Ori, la ora actuală, suntem complet descoperiţi şi încercăm tot felul de combinaţii“.

Ştefan Sohaciu, 93 de ani, a învăţat să ţină o puşcă în mână la vârsta de 19 ani. Deşi nu a apucat să lupte prea mult pe frontul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost luat prizonier de unguri, apoi a fost transferat în Austria şi, în final, în Germania nazistă. Ororile pe care le-a trăit în tinereţe îl fac să respingă orice agresiune. „Convingerea mea este că niciodată de când e lumea războiul sau orice act de agresiune asupra unui popor nu poate să aducă dreptatea, fiindcă ea a fost totdeauna de partea celui mai puternic. A omorî un om susţinând o ideologie nu este un fapt eroic, ci simplu: ucidere“, spune el. a învăţat să ţină o puşcă în mână la vârsta de 19 ani. Deşi nu a apucat să lupte prea mult pe frontul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost luat prizonier de unguri, apoi a fost transferat în Austria şi, în final, în Germania nazistă. Ororile pe care le-a trăit în tinereţe îl fac să respingă orice agresiune. „Convingerea mea este că niciodată de când e lumea războiul sau orice act de agresiune asupra unui popor nu poate să aducă dreptatea, fiindcă ea a fost totdeauna de partea celui mai puternic. A omorî un om susţinând o ideologie nu este un fapt eroic, ci simplu: ucidere“, spune el.

Consideră că în spatele războiului din Siria, se vede „din avion, că, sub masca înlăturării lui Bashar al-Assad, se ascund multe alte interese economice. Nu cred să fie alţii mai fanatici şi mai intransigenţi din punct de vedere religios decât cei Emiratele Arabe Unite. Cum însă afacerile americane şi europene cu petrol merg strună e linişte şi pace sub palmieri şi pe plajele însorite“, face el o comparaţie.

Ştefan Sohaciu aduce în discuţie şi vorbele de duh ale românilor legate de război: „Românii au o vorbă: «Decât un război drept, mai bine o pace strâmbă». Cât priveşte participarea României la război e cazul să ne amintim că am participat alături de ruşi la război în 1877 şi am pierdut Basarabia, că am pierdut în Primul Război Mondial vieţi omeneşti, tezaurul României, şi dacă nu intervenea regina Maria la Conferinţă de pace, am fi avut tot de pierdut. În cel de-al Doilea Război Mondial, am pierdut Basarabia, dar am „câştigat“ comunismul».

Generalul de aviaţie Ioan Dobran, de 99 de ani, a purtat războiul la manşa avionului, nu pierde ocazia de a învinovăţi ruşii pentru orice conflict. În timpul războiului, a luptat pe ambele fronturi: de Răsărit şi de Vest, şi a participat la 340 de misiuni, a doborât 18 avioane inamice şi a fost doborât, la rândul său, de trei ori. Nu a fost niciodată rănit, spunând că a fost apărat de poza mamei sale, pe care o ţinea în veston, la piept. Consideră că „în conflictul din Siria, care a inflamat întreaga lume, la mijloc este mâna ruşilor“. Dar spune să nu se ne facem griji, întrucât ţara noastră, ca membră NATO, nu va fi implicată în război. Suntem departe de a avea armamentul de care dispun forţele implicate în Siria. a purtat războiul la manşa avionului, nu pierde ocazia de a învinovăţi ruşii pentru orice conflict. În timpul războiului, a luptat pe ambele fronturi: de Răsărit şi de Vest, şi a participat la 340 de misiuni, a doborât 18 avioane inamice şi a fost doborât, la rândul său, de trei ori. Nu a fost niciodată rănit, spunând că a fost apărat de poza mamei sale, pe care o ţinea în veston, la piept. Consideră că „în conflictul din Siria, care a inflamat întreaga lume, la mijloc este mâna ruşilor“. Dar spune să nu se ne facem griji, întrucât ţara noastră, ca membră NATO, nu va fi implicată în război. Suntem departe de a avea armamentul de care dispun forţele implicate în Siria.

SUA, Marea Britanie şi Franţa au atacat sâmbătă dimineaţă mai multe zone din Siria care se presupune că ar avea legătură cu armele chimice pe care regimul sirian este acuzat că le-a folosit împotriva civililor din Douma în urmă cu o săptămână. Rusia a transmis că "astfel de acţiuni nu vor rămâne fără consecinţe". Preşedintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat că raidurile aeriene i-au mărit determinarea de a continua să se „lupte şi să distrugă” forţele rebelilor din ţară, în timp ce sute de sirieni au ieşit pe străzi pentru a demonstra că nu se ascund de atacuri, scrie The Independent.

Ministerul de Externe consideră că acţiunea SUA, Marii Britanii şi Franţei în Siria este o reacţie fermă la atrocităţile soldate cu victime în rândul populaţiei civile, subliniind că România este solidară cu aliaţii şi partenerii săi strategici. De asemenea, MAE se pronunţă pentru tragerea la răspundere a celor care se fac vinovaţi de atacul cu arme chimice din Douma şi reafirmă necesitatea soluţionării conflictului din Siria.