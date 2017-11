A murit primul director al Aeroportului Mihail Kogălniceanu. Pe front, a fost decorat de mareşalul Ion Antonescu

Adevărul, veteranul de război mărturisea: „Aeroportul nu exista. Eram în câmp. Avem două corturi luate de pe litoral – unul pentru vamă şi unul pentru grăniceri – şi o pistă pentru avioane uşoare. Când au venit avioane grele, pista s-a lăsat şi a trebuit să o ridic“, îşi amintea el. Gheorghe Constantin a fost numit comandantul aeroportului Mihail Kogălniceanu în anul 1958. Într-un interviu acordat cotidianului, veteranul de război mărturisea: „Aeroportul nu exista. Eram în câmp. Avem două corturi luate de pe litoral – unul pentru vamă şi unul pentru grăniceri – şi o pistă pentru avioane uşoare. Când au venit avioane grele, pista s-a lăsat şi a trebuit să o ridic“, îşi amintea el.

Primul avion cu turişti germani a aterizat la data de 3 mai 1960, după doar doi ani de la înfiinţarea aeroportului. „Nu erau hoteluri, cele din Kogălniceanu sunt făcute de mine, la fel ca şi depozitele de carburanţi. Aerogara este făcută de mine. Toate instalaţiile sunt montate de mine“, îşi amintea primul comandant al aeroportului.

Gheorghe Constantin a îndeplinit funcţia de comandant până în 1967. Ar fi avut multe de făcut, dar s-a lovit de birocraţia socialistă. „Partidul m-a mutat la Navrom, unde am fost director adjunct cu probleme de flotă şi cu aprovizionarea, după ce m-am certat cu ministrul Transporturilor, Ion Baicu. Ce s-a întâmplat? După un incident tragic la Iaşi, unde un avion s-a lovit de un vârf de munte la aterizare, s-a decis ca Armata să vină la conducerea aviaţiei civile. Numai că eu aveam multe probleme şi nu primeam ajutoarele necesare pentru controlul navigaţiei aeriene. Şi i-am zis: «Dumneavoastră sunteţi ministru, eu am nevoie de aparatură!». La care el mi-a spus: «Ce vrei să fac? S-a băgat armata peste mine». Eu atunci am pus mâna în cravata lui şi i-am spus: «Atunci pentru ce mai eşti ministru?»“

Decorat de preşedintele Ion Iliescu

Pe lângă acest incident, la el la aeroport a venit gen. mr. Constantin Şendrea, care era comandantul aviaţiei civile şi care i-a reproşat: „Măi, patriotule, tu m-ai reclamat la conducerea de partid că nu te ajutăm“. „Domnule general, eu când luptam pe front, dumneavoastră purtaţi mapa feldmareşalului Hansen“. În urma acestor discuţii, se pare că s-a decis mutarea de la conducerea aeroportului a militarului.

L-a ajutat pe „Salvatorul Constanţei“

Viaţa militară şi civilă a lui Constantin s-a întrepătruns de mai multe ori cu cea a unui alt mare erou al Constanţei, Horia Agarici, supranumit „Salvatorul Constanţei“. El a doborât trei avioane inamice sovietice în vara anului 1941, trimise să distrugă Portul Constanţa. În timpul războiului, pentru o perioadă au lucrat împreună la Escadrila 53 Hurricane de la Constanţa. Apoi, drumurile li s-au despărţit.

Prin anul 1960, în timp ce Gheorghe Constantin era comandant la aeroportul Mihail Kogălniceanu, a venit la el Horia Agarici, care era considerat atunci criminal de război. „«Măi, Costică, tu îmi cunoşti amărăciunile mele. M-am făcut tinichigiu, m-am făcut tâmplar. Am şapte copii. Trei fete şi patru băieţi. Ajută-mă şi pe mine cu un loc de muncă la aeroport», mi-a cerut el. Venise la mine cu un dosar. Avea acolo «Odă soţiei mele», «Odă partidului», «Odă lui Gheorghe Gheorghiu-Dej». «Eu sunt de acord», i-am zis, «dar dă-mi voie să vorbesc cu şefii mei din Bucureşti». M-am gândit: dacă îl angajez pe Agarici, el este atât de supărat, că într-o zi fuge cu avionul din ţară şi Securitatea vine şi mă ia pe mine“, povesteşte fostul pilot militar. I-a cerut sfatul prim-secretarului Vasile Vâlcu, dar acesta i-a spus sec: „Orientează-te!“.

Rezolvarea situaţiei a venit tot de la partid. În timp ce mergea la Bucureşti, Gheorghe Constantin s-a întâlnit în tren cu Dan, tovarăşul cu probleme organizatorice la partid. „«Măi, nea Costică, îl cunoşti pe Agarici?», m-a întrebat el. «Cum să nu îl cunosc?», i-am spus eu. «A venit la mine şi a cerut ca să-l reabilităm». «Tovarăşul Dan, Agarici este un erou al naţiunii române. V-a cerut casă. Nu îi daţi casă lui Agarici, ci mamei care trebuie să-şi crească copiii. L-au dat afară de la tâmplărie, de la tinichigerie. Părerea mea este că trebuie să îl reabilitaţi»“, i-am spus eu.

Constantin Gheorghe a trăit cel de-Al Doilea Război Mondial pe parcursul a trei ani, şapte luni şi zece zile (din 1941 până la sfârşitul războiului). A participat la 271 de misiuni de luptă, de vânătoare, de bombardament şi de cercetare. Războiul de pe frontul de Est şi de pe cel de Vest a însemnat însă multe vieţi pierdute: 70% din efectiv. Pe front, a fost decorat de mareşalul Ion Antonescu.

Gen. Gheorghe Constantin FOTO Mariana Iancu