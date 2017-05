Zilele Clujului. Ce puteţi vedea sâmbătă: parada automobilelor retro, proiecţie de film documentar în pădure, spectacole medievale

În a treia zi din sărbătoarea oraşului puteţi merge la tururi ghidate, proiecţii de film, spectacole interactive sau puteţi admira parada automobilelor retro sau la activităţile din taberele antice şi medievale.

Zilele Clujului 2017 au loc între 25 şi 28 mai şi înseamnă peste 100 de evenimente în 30 de zone ale oraşului.

Imagine din prima zi FOTO Zilele Clujului 2017/Facebook

PROGRAMUL ZILEI DE SÂMBĂTĂ, 27 MAI

Piaţa Unirii

10:00 Re-descoperim Clujul– istorie, istorii, istorisiri; Asociaţia Vechiul Cluj - punct de întâlnire vestigiile romane

9:00 - 12:30 Festivalul Stiintei

17:00 Parada Zilelor Clujului

19:00 Academic Bigg Dimm a' Band Feast

20:00 Gala Operelor Clujene - Opera Naţională Română Cluj-Napoca şi Opera Maghiară din Cluj

21:30 Filarmonica de Stat Transilvania & Baletul Operei Naţionale Cluj-Napoca alături de:

Cristina Păsăroiu; Ştefan von Korch; Florin Estefan; Dirijor: David Crescenzi

22:45 Spectacol de artificii

Bulevardul Eroilor

08:00-23:00 Expozitie foto “Half” Lehel Makara

11:00 Civic Art

15:00 - 22:00 Compania de teatru, acrobatie şi jonglerie Famous Art

Piaţa Muzeului

16:30-18:00 A venit vara! - cu mini star Cluj

19:00 Dj ZO

20:00 Made From Scratch

21:00 Danaga

22:00 Blanilla & The Flying Quartet



Str. M. Kogălniceanu

10:00 - 22:00 Promenada Cărţilor

13:00 Ateliere pentru copii. Desenăm, ne jucăm!

10:00 - 22:00 Festivalul Multiculturalităţii

10:00 - 22:00 Târgul Meşterilor Populari Clujeni

10:00 - 23:00 Festivalul Culinar Internaţional

10:00 - 19:00 Fă-ţi o poza într-o carte - sesiuni foto inedite

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”

17:00 Lectură publică

17:00 - 18:00 Spectacol de cântece şi dansuri latino-americane şi africane; Lado – filiala Cluj

18:00 - 18:30 Ansamblul "Tinere Talente"; Liceul Tehnologic Special Samus

18:30 - 19:00 Spectacol de cântece şi dansuri pakistaneze şi indiene; Lado – filiala Cluj

19:30 - 20:30 Cătălin Condurache şi Sandy Deac

20:30 - 21:30 Trupa REEA

21:30 Score Band



Iuliu Maniu

21:00 MidnightSnack; Organizat de: Zain

Str. Potaissa - Zidul Cetăţii

10:00 - 21:00 Tabăra Antică; Activităţi specifice în tabăra civila – ateliere de pielarie, ceramică, ţesătorie, fierărie

10:00 - 21:00 Tabăra Medievală; Activităţi specifice în tabăra militară – Inspecţia trupelor de către legatus legionis, curăţare şi întreţinere echipamente, instrucţia recruţiilor, antrenamente cu arcul, suliţa.

16:00 DE BELLO DACICO I - Bătălia daco-romana pentru cucerirea Daciei

18:30 DE BELLO DACICO II - Triumful lui Traian - jocuri de gladiatori şi dansuri

10:00 Trezirea la viaţă a taberei medievale

11:00 Nebunul care vinde-nţelepciune - Spectacol de fabule medievale

11:30 Panaghia – Fata muntelui - Teatru de păpuşi tradiţionale

12:00 Scoala medievală de instrucţie a scutierilor

13:00 Muzica şi dansurile medievale; Spectacol interactiv Lupus Dacus

14:00 Legenda lui Paul Chinezul - Bătălia de la Câmpul Pâinii între trupele transilvănene şi armata turcească

15:00 Demonstraţii ale breslelor în iarmarocul medieval

17:00 Înşirte mărgărite - Scenetă

17:30 Nu bat război plăcerile-ntre ele

19:00 Dansuri medievale

21:30 Fire Dreams - spectacol de jonglerii cu focul

Baza Sportivă Gheorgheni

09:00 - 14:30 Maraton pe traseul Gheorgheni – Piaţa Unirii – Parcul Babeş

10:00 Deschiderea evenimentului cu meciuri de copii si juniori Cupa "Zilele Clujului" la Futnet; Asociaţia Futnet

11:00 - 14:00 Cupa "Zilele Clujului" la Futnet - meciuri; Asociatia Futnet

14:00 - 15:00 Meciuri de copii şi juniori şi programe artistice; (Sonrisa Dance Center, Academia Voltaj )Asociaţia Futnet

15:00 Meci amical Romania - Ungaria; Asociaţia Futnet



La Terenuri Mănăştur

12:00 - 15:00 Ateliere

Poiana Zânelor cu Bufniţa cea Înţeleaptă

Ateliere de Jonglerie cu Firul Ariadnei

Ateliere pentru Adolescenţi

Atelier de grafitti

Treasure hunt

Dezbateri

Părinte în Mănăştur

Clujul multicultural FOTO Zilele Clujului 2017/Facebook

Platoul Cetăţuii

20:00 Concert Fluidian

21:30 Proteine Fluorescente - spectacol teatru

Reactor de creaţie şi experiment

22:30 Proiecţie film "Usturoi"

Sesiune de Q&A cu actorii şi producătorii

Cinemobilul

Parcul Cetăţuie

14:00 - 22:00 Beard Brothers Community Corner

Scena

14:00 - 16:00 Dj DigitaLove

16:00 - 17:20 Dj Panda

17:20 – 18:40 Dj Alex One

18:40 - 20:00 DJ S-T-Phan

20:00 - 21:00 Cliff Kido

21:00 -22:00 Blazon camuflaj

Sport

14:00 - 22:00 Baschet, jocuri la bloc, volei, table, darts, tug'o war, şah, origami, curse în saci, Exploremed, jocuri de grup; Kids zone

14:00 - 22:00 Face painting, jocurile copilăriei

Fun

14:00 - 22:00 Eye contact, lupta în costume sumo, foosball real size, biblioteca vie, baloane cu făină, baloane cu apă, Pac Man, cursă pe picioare de lemn

Chill

14:00 - 22:00 yoga, hamace, zona de relaxare din baloţi de fân,



Strada Andrei Şaguna

16:00 - 22:00 Art Street

Organizator: Fapte



Casino – Centrul de Cultură Urbană

10:00 -20:00 Expoziţie foto “Podurile Clujului”

Organizatori: Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, Asociaţia Clujul de Altădată

10:00 - 20:00 Expoziţie foto “Clujul are farmec”

Asociaţia Clujul de Altadata şi Photo RomaniaFestival

18:00 Air social event - Alandala Event cu: Golan, Mathei, Saboar, Howl Ensemble, Vincentiulian





Cinematograful Dacia

09:00 - 18:00 Spectacol de planetariu mobil

Sala mică, Asociaţia Astronomică Pluto

15:00 Teatru de păpuşi “Iedul cu Trei Capre”

Compania Bibabo/ Colectiv A

16:00 Ateliere pentru copii

16:00 - 18:00 Filme Documentare & Prezentări iniţiative comunitare naţionale

(Parcul Natural Văcăreşti, Grupul de iniţiativă civică Lacul Tei, Primar pentru 10 minute)

Colectiv A

18:00 - 19:30 Masă rotundă “Spaţiul public şi comunităţile urbane – încotro?”

(dezbatere dedicata activatorilor urbani)

Colectiv A

19:30-22:30 Proiecţie film – “Cartier” (2001) şi “Înapoi în Cartier” (2007)

Colectiv A





Cinematograful Mărăşti

11:00 Pinnochio – proiecţie desene animate

14:00 Happy Feet 2: Mumble Dansează Din Nou - proiectie desene animate

18:00 Proştii sub clar de lună” de Teodor Mazilu – spectacol de teatru

Trupa de teatru „Teatralia”

Parcul Central "Simion Bărnuţiu"

10:00 - 20:00 The Fun Zone

Escaladă, tiroliana, sumo, tir cu talere, ateliere de origami şi pictură, parc de cozi, turn de lăzi, teren de fotbal gonflabil, plimbări cu canoe pe lacul Chios, tenis de masă, trambuline.

Outdoor4You

10:00 - 19:00 Jocuri de societate pentru toate vârstele:

Jocuri disponibile: Scrabble, Monopoly, Ubongo, Coloniştii din Catan, Ticket to ride)

Biblioteca Judeţeană ”Octavian Goga”

10:00 - 19:00 Bowling cu Minioni

Joc pentru copii în care popicele sunt Minionii

Biblioteca Judeţeană Octavian Goga

10:00 Ora poveştilor - lecturarea de poveşti pentru preşcolari

Biblioteca Judeţeană Octavian Goga

10:00 - 15:00 Program de echitaţie pentru copii

Vulturii din Ţara Călatei

12:00 Marionete pe degete

Activitate de decupat şi colorat marionete pentru degete, modele uşor de realizat şi atrăgătoare pentru copii.

Biblioteca Judeteana Octavian Goga

14:00 - 15:00 Prezentarea iurtei nomade Vulturii din Ţara Călatei

16:00 Atelier semne de carte Angry Birds, Hello Kitty...

Semne de carte realizate prin tehnica origami, modele simple şi atrăgătoare.

Biblioteca Judeteana Octavian Goga

17:00 Ora poveştilor - lecturarea de poveşti pentru preşcolari

Biblioteca Judeteana Octavian Goga

16:00 - 23:00 ARTdealul – terapie prin artă pentru copiii cu sau fără dizabilităţi

16:00 - 17:00 Meloterapie - activitate dedicată persoanelor cu dizabilităţi

16:00 - 20:00 Atelier picturaă

16:00 - 17:30 Atelier copywriting

Atelier oferit de Create.Act.Enjoy

17:00 - 17:45 Magie

Atelier oferit de Familia 31

17:30 - 19:00 Atelier body-language

Atelier oferit de Create.Act.Enjoy

18:00 - 18:45 Mima

Atelier oferit de Familia 31

18:00 - 20:00 Origami

Atelier oferit de Familia 31

19:00 - 19:45 Teatru de papusi

Atelier oferit de Familia 31

19:00 - 20:30 Teatru de improvizaţie

Atelier oferit de Create.Act.Enjoy

18:00 - 20:00 Program de echitaţie pentru copii

Vulturii din Ţara Călatei

21:00 - 23:00 Proiecţie de film

Activitati transversale:

16:00 face painting ARTdealul

16:00 - 20:00 Captain Bean

16:00 - 20:00 modelat de baloane ARTdealul

16:00 - 20:00 jocuri şi concursuri ARTdealul

16:00 - 20:00 maşina de baloane de săpun ARTdealul

Aleea principală

11:00 - 15:00 Parada automobilelor retro - Clujul de altădată

În spate la Casino

13:50 Petrecerea de Pietoni - Punct de întâlnire la foişor în Parcul Central

Cercul Intreg

Fetele de la Cercul Întreg vor ţine un workshop scurt de dansuri de inspiraţie africană deschis pentru oricine, pe ritmurile tobelor de la Brigada Afromânia, care va fi urmat de flashmob-uri de dans pe trecerile de pietoni din centrul Clujului.

Program:

14:00-15:00 Workshop

15:30-17:00 Flashmobs.



Turnul Croitorilor

10:00 - 19:00 Turnul Creativ – târg de handmade&design

HighHeels Events

10:00 - 19:00 Expoziţia de fotografie - Trăsuri şi maşini prin Clujul de altădată

Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, Asociaţia Clujul de Altădată

10:00 - 19:00 Expoziţia Expediţie în trecut. 120 de ani de la expediţia lui Emil Racoviţă în Antarctica

Institutul de Speologie Emil Racoviţă

10:00 - 19:00 Expoziţia Tehnologia secolului XX în reclame

Asociaţia Clujul de Altădată, Casa de Cultură a Muncipiului Cluj-Napoca

Hotel Beyfin

10:00 - 14:00 Zilele antreprenoriatului

Photo Romania şi Clusterul de Industrii Creative Transilvania



Muzeul Etnografic

12:00 - 13:00 Lansare de carte Ioan Ciorca - "Palate clujene si aşezăminte de patrimoniu"

Vechiul Cluj, Retromobil club România filiala Cluj şi editura Casa Cărţii de Ştiinţă

13:00 - 14:00 Eveniment de poezie: Show Spoken Word

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, trupa Poethree

Golfee Caffee

14:00 - 17:00 Quiz - Lado – filiala Cluj

17:00 - 20:00 Quiz - Lado – filiala Cluj



18:00 Tur ghidat - Cluj-Napoca - The Treasure City

Cluj Guided Tours

H33 Social Innovation Hub(str. Horea 33)

17:00 - 18:00 Atelier de arhitectură - Casa ta. Între frumuseţe şi eficienţă

Ce trebuie să ştii când iţi faci casa. Cum să te asiguri că obţii rezultatul optim.

18:00 - 19:00 Spectacol interactiv pentru copii – „Hocus Pocus”- iluzionism

Magic Puppet

17:00 - 22:00 Lounge, social networking, relaxare şi comunicare interumana. Ambient muzical-Dj

19:00 - 20:30 Proiecţie de film „Finding Vivian Meier”

20:00 - 21:00 Cerc de conectare urbană

Discuţii despre subiect.



Institutul Francez

10:00-17:00 Tenir Salon - Expoziţie de mobilier contemporan Fanny Laure

Muzeul de Artă

10:00 - 17:00 Expoziţie de pictură libaneză; Manuela Botis



Parcul Etnografic "Romulus Vuia"

10:00 - 18:00 Expoziție foto: Pădurea Hoia-Baciu văzută prin ochii cercetătorilor, clujenilor, echipei Hoia-Baciu Project și a fotografului Cosmin Giurgiu

19:00 - 22:00 Joc de evadare: Escape the Haunted Forest

The Dungeon

Zona terenului de fotbal din apropierea străzii Alexandru Donici

22:00 - 23:00 Proiecție în pădure în premieră: filmul documentar „The Hoia-Baciu Forest – Truth or Legend?”



Clădirea Centrală BCU

8:00-15:00 Expoziţie: Diplomaţia românească şi chestiunea evreiască. Documente diplomatice 1938-1945.

Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga”

10:00 - 12:00 Tur ghidat al Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga”



Ceramic Café

16:00 - 18:00 Atelier de transfer imagine pe obiect ceramic



Evenimente pentru toţi FOTO Zilele Clujului 2017/Facebook

Cum a fost în prima zi, credit video: Zilele Clujului





Mai puteţi citi:

La ce evenimente să mergi de Zilele Clujului? O aplicaţie te poate ajuta

Ce puteţi vedea azi la Zilele Clujului: spectacolul „Children of Music”, Ilinca Băcilă şi Alex Florea, şi tânăra Katia

VIDEO De la Eurovision la Cluj-Napoca: Ilinca Băcilă & Alex Florea concertează în Piaţa Unirii