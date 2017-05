VIDEO Latura de Vest a Pieţei Unirii este pietonală. Unii clujeni „plâng” după zona verde din comunism. Ce spun specialiştii

Lucrările de modernizare din Piaţa Unirii s-au încheiat pe 20 mai. Latura de Vest a pieţei din punctul zero al oraşului devine astfel zonă pietonală (cu acces auto ocazional pentru aprovizionare), pe o lungime de 196 metri liniari. Suprafaţa aproximativă modernizată este de 12.000 de metri pătraţi, în lungime totală de 725 metri liniari, informează reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca. De asemenea, au fost plantaţi 11 copaci şi amplasaţi 34 de stâlpi de iluminat public şi ornamentali.

Valoarea lucrărilor este de 1.428.000 lei + TVA.

Cu verdeaţă sau fără verdeaţă?

Pe pagina de Facebook a primarului Emil Boc au fost comentarii care au criticat faptul că s-a eliminat zona verde din Piaţă şi există zone umbrite, unde oamenii pot să se relaxeze pe timpul verii.

„Cam asa arata Piata Unirii nemodernizată. Priviti si plangeti!!! Bocule, du-te si modernizeaza in Rachitele, ca in Cluj ai modernizat destul!!!” - a scris un clujean care a postat o fotografie cu zona verde din Piaţa Unirii din perioada comunistă (vezi Galerie foto)

Un alt clujean a susţinut „Arată bine, dar mai există o pată neagră în zona 0 a oraşului...spatiul verde care înconjoara biserica Sfântul Mihail este momentan la nivel de bălării...propun înlăturarea gărduleţului şi semănarea de gazon cu posibilitatea trecatorilor de a se aseza la umbră pe iarba, nimic mai simplu...+ inceperea lucrarilor si pe latura de nord”.

„Păcat că pavăm tot în loc să lăsăm cât mai mult verde...vara să te poti coace pe pietonală fara probleme”, a scris o clujeancă.

Pe de altă parte, foarte mulţi clujeni au apreciat moderzinarea. „Deştepţilor care vor cât mai multă verdeaţă... Acesta este zona 0,monumente istorice, clădiri istorice... Totul trebuie îmbinat cu clădirile din acea zonă... Arhitectura trebuie asortată cu clădirile respective...Cine găseşte multă verdeaţă, păduri, gazon 80% în centrele istorice în oraşele din lume acea persoana sigur trebuie să meargă la un oftalmolog!!!”, a scris o clujeancă.

Ce spune arhitectul Eugen Pănescu

Arhitectul Eugen Pănescu, de la biroul de arhitectură Planwerk, unul dintre proiectanţii Piaţei Unirii, a susţinut, la o emisiune de la postul de ratio Realitata FM Cluj:

„În decursul anilor în care noi am proiectat pentru Cluj, am învăţat că de fiecare dată nu te confrunţi numai cu problemele tehnice, ci şi cu memoria şi amintirile oamenilor. Am primit şi critici de multe ori, mai toată lumea se confruntă în special cu amintirile proprii care sunt parte din viaţa fiecăruia şi care se leagă de momente ale vieţii, momente care sunt conectate cu forma fizică a unui loc. Transformările acestor spaţii sunt considerate ca pierderi şi trec la capitolul „minus” din cauza aceasta, urmând în consecinţă să apară criticile imediat. Noi încercăm să răspundem la toate solicitările cu atenţie, dar nu vom putea repara niciodată pierderea unei memorii, e un lucru care se poate face decât prin refacerea spaţiului, lucrul pe care nu-l avem la dispoziţie. (...)”.

Pănescu susţine că Piaţa Unirii este „o piaţă europeană, nu neapărat ca nivel de excelenţă, ci ca mod de abordare, pentru că pieţe şi spaţiile publice din Europa îţi permit să umbli prin ele, să le foloseşti, să stai pe mobilier, câteodată să stai şi pe jos, să poţi să alergi, dacă eşti cu copiii, să ai libertatea de a fi un om fără restricţii în spaţiul public”. Arhitectul susţine că nemulţumirile în ceea ce priveşte partea estetică, nostalgiile legate de trecut se vor estompa în momentul în care se va observa modul în care va fi folosit spaţiul public.

