Tudor Giurgiu, despre „revoluţia“ de la TIFF: „Am încercat să aducem staruri din Vikingi sau din Game of Thrones. L-am chemat pe Jude Law”

La circa un an de la acel interviu, Giurgiu a dezvăluit pentru „Adevărul” că s-a încercat anul acesta aducerea unor actori importanţi de seriale – gen despre care crede că ar trebui să fie mai bine reprezentat la TIFF. „În ultima vreme, serialele mi se par de o calitate şi de un curaj mult mai mare faţă de filmele americane făcute de marile studiouri. Am fost în discuţii cu mai multe staruri, dar problema principală este că festivalul de desfăşoară într-o perioadă complicată în care se întâmplă foarte multe filmări”. Anul trecut, într-un interviu pentru „Adevărul” Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, susţinea: „Alain Delon încheie un ciclu dedicat unei epoci de glorie a filmului. Anul viitor vom face o schimbare. Ne vom propune să invităm şi actori foarte pe placul şi pe gustul generaţiilor foarte tinere”.La circa un an de la acel interviu, Giurgiu a dezvăluit pentru „Adevărul” că s-a încercat anul acesta aducerea unor actori importanţi de seriale – gen despre care crede că ar trebui să fie mai bine reprezentat la TIFF. „În ultima vreme, serialele mi se par de o calitate şi de un curaj mult mai mare faţă de filmele americane făcute de marile studiouri. Am fost în discuţii cu mai multe staruri, dar problema principală este că festivalul de desfăşoară într-o perioadă complicată în care se întâmplă foarte multe filmări”.





De la Jude Law la Fanny Ardant

Astfel, directorul TIFF a susţinut că s-au purtat discuţii cu actori din Vikings şi din Game of Thrones. De asemenea, „am vrut să-l aducem pe Jude Law, dar ne-a răspuns că e prins pana în septembrie în Los Angeles”, a mai spus Giurgiu. La ediţia de anul acesta, invitată specială va fi actriţa franceză Fanny Ardant, căreia îi va fi acordat Trofeului Transilvania. „Avem bucuria şi onoarea de a avea la TIFF o invitată specială, un nume mare al cinematografului mondial, o divă absolută, actriţa franceză Fanny Ardant, care a lucrat, printre alţii cu regizorul Francois Truffaut. Ea şi regizează, am avut bucuria să îi co-produc un film 'Cenuşă şi sânge'. A acceptat să vină la TIFF pentru un portret în care vom avea şi filme în care dânsa joacă şi filme pe care le-a regizat. De asemenea, vor fi alţi doi premianţi la TIFF, Dan Nuţu, actor şi producător, care va primi premiul de excelenţă, iar Ana Szeles premiul pentru întreaga carieră. La TIFF vor fi proiectate 227 de filme, din care 178 de lungmetraj şi 49 scurte din 51 de ţări. Vom avea pentru prima oară, un film din Kosovo în competiţie. Anul acesta vom avea la TIFF o ediţie diferită, sunt multe surprize", a spus Tudor Giurgiu.



Fanny Ardant va sosi la Cluj cel mai probabil în data de 31 mai şi va participa la toate cele patru proiecţii prezentate în onoarea sa, precum şi la gala de final a festivalului. Actriţa a lucrat de-a lungul vieţii cu regizori precum Costa Gavras, Michelangelo Antonioni, Sydney Pollack sau Franco Zeffirelli şi a jucat alături de mari actori precum Gérard Depardieu, Danielle Darreux, Harrison Ford Cate Blanchett sau Penelope Cruz.

Giurgiu a mai vorbit despre oferta de filme: va fi o secţiune dedicată filmelor ruseşti şi o secţiune generoasă cu filme româneşti. Directorul TIFF a făcut şi 5 recomandări de filme care nu trebuie ratate şi a vorbit despre unul dintre evenimentele speciale.

Adevărul: În interviul pe care vi l-am luat anul trecut, aţi afirmat „Alain Delon încheie un ciclu dedicat unei epoci de glorie a filmului. Anul viitor vom face o schimbare. Ne vom propune să invităm şi actori foarte pe placul şi pe gustul generaţiilor foarte tinere”. Vă rog să ne vorbiţi despre această schimbare?

Tudor Giurgiu: Am încercat anul acesta să căutăm actori, staruri în special din zona serialelor TV, pentru că se întâmplă o schimbare fantastică în zona americană, dar şi în cea europeană: serialele mi se par în momentul de faţă de o calitate şi de un curaj mult mai mare faţă de filmele americane făcute de studiouri, de exemplu. Am fost în discuţii cu diverşi actori sau agenţi, dar, din păcate, o mare parte dintre cei cu care am vorbit fie filmează, fie nu au fost disponibili. Am vrut să aducem un star al serialului Vikingii. Am avut în focus câteva personaje din serial care să nu fi făcut doar seriale, ci şi film de ficţiune, pentru a face cumva şi o tranziţie spre ceva ce cred că TIFF-ul ar trebui să conţină în anii viitori, poate chiar mini-serii de genul acesta. Eu nu mai cred că filmul în sine mai poate ţine capul de afiş inclusiv la un festiva.





Organizatorii TIFF au purtat discuţii cu staruri din serialul „Vikings”

V-aţi mai gândit şi la alte staruri ? Cum au fost primite invitaţiile?

Ne-am gândit şi la staruri din „Game of Thrones”, ne-am gândit la actori care au jucat nu neapărat în seriale, dar care au jucat în filme cu super-eroi făcute la Marvel. Am testat, am încercat. Problema a fost de timp şi de faptul că oamenii au agenda foarte complicată. De exemplu, actorul din „Vikingi” a putut să meargă la Istambul în aprilie, când a avut o săptămână liberă, după care a plecat. Am vrut să-l aducem pe Jude Law, care mi se pare un actor extrem de talentat. Ne-a răspuns că, din păcate este în Los Angeles până în septembrie.



Problema a venit în principal din perioada în care se desfăşoară TIFF-ul, e o perioadă complicată, încă în America, dar nu numai, se întâmplă foarte multe filmări, nu e vară, nu e iulie sau august când de obicei e liber, şi atunci e greu să pui mâna pe oameni de un anume calibru şi în special actori activi care filmează des. În fine, asta a fost una din provocări. Sunt sigur că schimbarea aceasta se va vedea mai bine în anii viitori.





S-au purtat discuţii şi cu actori din „Game of Thrones”.

Spune-ne câteva lucruri despre oferte de filme pe care o aduce TIFF-ul anul acesta?

Am încercat să aducem anul acesta filme despre care publicul, în special cel tânăr, sunt convins că nu a auzit şi nu are nicio curiozitate să le vadă. Este vorba despre filme ruseşti făcute înainte de 89 sau imediat în anii de după Perestroika. Sunt filme care în generaţia noastră sau a părinţilor noştri erau filme favorite şi mi se pare că în continuare totul este la superlativ, de la forţa lor vizuală până la felul în care spun povestea actorii. În filmele lui Zviaghinţev sau ale lui Serghei Gherman Junoir vezi în continuare filonul acesta, dar cred că nu o să ne acuze nimeni că suntem nostalgici sau filo-sovietici, pentru că e o şcoală de film fabuloasă.



Spune-ne cinci filme pe care nu le-ai rata anul acesta la TIFF.



Pentru mine ar fi „Du-te şi vezi” al lui Elem Klimov, „Dacii liberi” al lui Monica Lăzurean-Gorgan şi al lui Andrei Gorgan, producţia braziliană „Liquid Truth”, „Foxtrot”- filmul din deschiderea festivalului este un film wow şi „Insula câinilor” al lui Wes Anderson.

Unul dintre cele mai interesante evenimente speciale de anul acesta va fi „Chef ca-n Teleorman”. Cum a luat naştere acest eveniment?

Multă lume ne-a cerut să difuzăm „Moromeţii”, dar le-am spus: „Oameni buni, nu e gata Moromeţii, dar ce putem să arătăm în avanpremieră 10-15 minute. Ne-am gândit să găsim o umbrelă sub care să difuzăm acest clip. Moromeţii fiind un film despre fibra oltenească şi despre spiritualitatea din partea asta a ţării şi am zis: „hai s-o dăm în fapt>>, să botezăm evenimentul ăsta „Chef ca-n Teleorman”, să vină sătenii care ne-au ajutat, să vină primarul din satul în care am filmat, şi să vină un taraf din zonă. Sper să fie simpatic, nu cred că o să nască discuţii.

