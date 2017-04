Top 10 greşeli făcute de bărbaţi când aleg costumul de gală. Cum se stabileşte fără greşeală lungimea perfectă a sacoului

Având în vedere că sezonul nunţilor şi banchetelor este în plină desfăşurare, „Adevărul” a întrebat-o pe creatoare de modă Gina Butiuc care sunt cele mai frecvente greşeli pe care le fac bărbaţii în alegerea costumului în special şi a ţinutei de gală în general:



1. În primul rând aş aminti o alegere pe care o fac bărbaţii, care nu este chiar o greşeală, dar să-i spune stereotip: majoritatea bărbaţilor aleg la un costum negru o cămaşă albă, iar când consideră se simt încurajaţi să fie cretivi aleg accesorii contrastante. Eu recomand extrem de rar costum negru asociat cu cămaşa albă şi accesorii de culoare intensă, pentru că e lipsit de imaginaţie, e foarte comun, stereotipic, este vestimentaţia care aduce contrast maxim între cele două nonculori – alb şi negru care avantajează pe foarte puţini bărbaţi. Recomand costumul bleumarin, maro sau gri închis în aosciere cu o cămaşa cu o nunaţă caldă, pastel şi asociate cu accesorii într-o a treia nunaţă sau imprimate, care să facă subtil legătura cu celelalte accesorii, pantofi, curea, ceas şi butoni.

2. A doua greşeală sau al doilea stereotip este alegerea măsurii nepotrivite a hainelor.

Asta se întâmplă deoarece cei mai mulţi aleg îmbăcăminte de serie, care se încadrează în măsuri standard. Dacă şi pana acum puţini oameni aveau măsuri standard, în ultimii ani din ce în ce mai rar se întâmplă, deoarece există un decalaj între actualizarea măsurilor standard şi modul în care a evoluat corpul uman. Femeia şi bărbatu şi-au au schimbat proporţiile şi nu se mai încadrează în aceste măsuri. Întâlnim foarte des situaţii în care sacoul are, de exemplu, mâneca prea lungă pentru bărbat sau lungimea sacoului în ansmablu e prea mare sau prea mică.

Lungimea standard a sacoului se calculează stând în picoare cu braţele pe lângă corp, degete îndoite în palmă ar trebuie să se potrivească cu tivul sacoului. În funcţie de proporţiile corpului această măsură se poate modifica, sunt persoane pe care le avantajează o lungime mai scurtă, la costumele mai moderne. Pe un bărbat scund îl va avantaja un sacou puţin mai scurt, dar bărbaiţii foarte înalţi nu vor fi avantajaţi de acest stil, ei vor părea şi mai înalţi. Nu numai înălţimea trebuie luată în calcul, dar şi alte dimensiuni.

3. Alegere nefericită a pantofilor şi a culorii acestora. Majoritatea băraţilor cred că pantofii negri elegenţi îi va scoate la liman în orice situaţie. Eu reocmand patofi negri doar la pantaloni negri. În orice altă combunaţie, mai ales când costumul este bleumarin, maro sau gri închis, pantoful negru ucide luminozitatea outfitului. Eu recomand o abordare facilă prin alegerea pantofului maro în diferite nunanţe în funcţie de culoare pantalonului. Sunt multe alternative, în ultimii ani au apărut şi pantofii de designer. Şi dacă se alegeo variantă simplă, de pantfi cumpăraţi din magazin, sunt disponibile multe variante cromatice şi de texturi care suavizează ţinuta.

4. Cămaşa este deseori prost aleasă, în majoritatea situaţiilor se consieră că alegerea unei cămaşi albe e varianta cea mai fericită, dar nu toate evenimentele cer obligatoriu cămaşă albă şi majoritatea bărbaţilor ar trebui să aibă în vedere faptul că albul cămăşii în contrst cu tenul, cu pielea, trăsăturile lor şi cu un sacou închis la culoare, va crea un contrast rece, iar impresia finală va fi aceea de distanţă, de comunicare tăiată, blocată, de inabordabil; alegerea cămăşii albe trebuie făcută cu foarte mare grijă , trebuie mizat pe o textură specială, pe o calitate de expceţie a cămăşii, şi avut foarte mare grijă la accesorii – de la culaore cravatei, a papionului, a ascotului şi a celorlalte detalii.

5. Accesoriile: aş împărţi accesoriile în 2 categorii: prima – cravată , batistă buzunar, paion, ascot – adică accesorii care se poartă în partea superioară a corpului şi care sunt realizate din materiale textile ca restul îmbrăcămintei. În ultimii ani, destul de mult cravata şi batista de buzunar nu se mai potrivesc ca detalii, adică nu se mai aleg din acelaşi material, acelaşi impreimeu. E recomandat să nu fie identice, dar trebuie să existe o legătură, o potrivire subtilă, fie prin detalii ale imprimeului, cromatică, anumite detalii care să facă legătura.

A doua categorii de accesorii: pantofii, curea, ceasul, buntonii care trebuie alese cu mare atenţie: cureua de la pantaloni trebuie aleasă cu grijă dacă e vorba de o ţinută de ocazie o greşeală frecventă este alegerea curelei cu cataramă stralucitoare sau supradimensionată care poate strica cu totul o ţinută bine aleasă. Sunt unele situaţii în care de la distanţă observi o cataramă foarte strălucitoare şi exagerat de mare. Cureaua e bine să fie din acelaşi film cu pantofii, pe cât posibil din aceeaşi piele, aceeaşi culoare, dar nu e greşeală dacă e diferită, dar la fel ca accesoriile din materiale textile trebuie să aibă un detaliu care să facă legătura cu pantofii, fie aceeaşi textura, aceaşi cluloare, detalii legate de ornamentare.

Ceasul e un accesoriu care a penetrat cu forţă în vestimentaţia bărbătească în ultimii ani fiindcă e considerat un indicator al statusului social şi se fac multiple derapaje în alegerea ceasului, personal sunt moderată în recomandarea acestui accesoriu, e de peferat ca acesta să lipsească decât să fie supradimensionat, ostentativ sau de prost gust. Foarte des am observat ceasuri supradimensionate alese de un bărbat cu costituţie firavă, ceea ce e contrastant. Ales în maniera aceasta ceasul nu vorbeşte despre statutu social, ci despre parvenitism, o dorinţă exagerată de a atrage atenţia, de a demonstra ceva pe cale acea mai scurtă. Ceasul trebuie să fie discret încadrat în ansamblul vizual, la o ţinută elegantă vor fi excluse curelele metalice, ceasurile cu cadran metalic sau din plastic, ori în culori foarte stridente. Pot să fie colorate ceasurile, însă încadrate discret şi făcând legătura subtil cu celelate detalii vestimentare.

6. Şosetele trebuie să aibă o lungime care să nu lase gamba la vedere atunci când purtăorul e aşezat şi pantalonul se ridică; pot să fie şosete mai lungi sau ciorapi trei sferturi care se fixează mai bine pe gambă. Regulile standard spun că şosetele bărbatului la o ţinută elgentă ar trebui să fie în culaorea pantofului sau în culoarea pantalonului. În ultimii ani, vedem o invazie de şoseşte imprimate în toate felurile. Nu sunt impotriva lor 100% , dar rămân pentru stilul clasic, pe o abordare clasică la o ţinută elegantă, la un evniment cu stil, mai ales trebuie corelat şi cu vârsta purtătorului, deoarece, un tânăr care merge la un banchet de absolvire a liceului sau facultăţii şi poate va purta primul său costum, iar evenimentul va fi în aer liber, nu va fi un mare derapaj să poarte nişte şosete imprimate dacă face legătura astfel cu cravata sau cu un papion interesnat, dar pentru un bărbat la 50 ani la un eveniment de clasă înaltă nu aş recomanda această abordare. Chair dacă e un trend purtarea ţinutelor elegante fără şosete sau cu şosetele ascunse, eu nu recomand această variantă la ţinutele elgante.

7. Un accesoriu folosit deşănţat în ultimii ani este papionul – am văzut paioane purtate în orice moment al zilei, la orice ţinută, de femei, de bărbaţi, de toată lumea, papioane de foarte proastă calitate, foarte prost executate, în mod obişuit, în standard, papionul se poartă încadrat în 2 coduri vestimentar: black tie şi withe tie, codurile vestimentare ce definesc cele mai înalte grade de eleganţă. Black tie – se poartă cu smoking, se poartă cu papion negru; smokingul are o anumită structură un anumit croi, cămaşa trebui e să aibă un guler specific pentru papion, iar papionul care se poartă este care care nu are nodul prestabilit, bărbatul va trebui să ştie să-şi lege papionul, lucrul care e chiar mai simplu comparativ cu cravata. Ţinuta white tie reprezintă cel mai înalt standard al eleganţei masculine şi e compus din frac negru, cămaşa albă cu plastron, vestă albă sau ivoire, papion alb sau ivoire, realizat din acelaşi material ca şi vest, papionul să fie sefl tie; nu sunt permise prea multe acte de creativitate la acest cod vestimentar, este codul care se impune la evenimetele deosebite.

8. Lungimea şi lărgimea pantolonului. În ultimii ani, pantalonul care se poartă este cel slim, fără fald în talie, pantalonul slim nu trebuie exagerat – lărgimea acestuia trebuie să lase 1-2 centrimentri de surpulus de material pentru ca atunci când purtătorul se aşează să-i lase o marjă de confort, iar când este în picioare, dunga pantalonului să fie vizibilă. Un pantalon prea stamat va anula dunga, nu va vea ţinuta unui pantalon elegant, buzunarele, oricât de bine ar fi realizate vor sta căscate dacă pantalonul e prea strâmt, iar impresia de ansamblu e că pantalonul nu este potrivit celui care poartă.

În ceea ce priveşte lungimea, pantalonul slim oricat de lung ar fi nu va coborî peste tocul pantofului, aşa cum o făcea pantalonul clasic. În standard -lungimea pantalonului slim se determină astfel: atunci când stai în picioare, pe dunga din faţă, de jos să facă două mici falduri, cute, dacă va fi mai lung nu va coborî peste pantof, pentru că lărgimea pantalonului nu-i permite acest lucru, doar va fi foarte mult surplus la gleznă. Dc e mai scurt pantalonu, va lăsa un spaţiu disgraţios între patalon şi pantof, iar pantoful va părea exagerat de mare. Lărgimea din partea de jos a pantalonului trebuie reglată cu grijă în funcţie de grosimea gambei, dar şi în funcţie de mărimea tălpii piciorului.

9. Lungimea standard a mânecii sacoului trebuie să ajungă până la încheietura mâinii atunci când stai drept, cu mâinile lăsate în jos. Aceea e lungimea standard a mânecii sacoului. Lungimea manecii cămăşii trebuie să fie cu un deget, respectiv doi centrimetri maxim mai lungă decât mâneca sacoului. Astfel încât într-o poziţie normală, manşeta cămăşii să fie vizilă.

10. Cel mai adesea se face rabat la calitatea materialului. Se face o economie de preţ consistentă dacă sunt folosite materiale sintetice, mai ieftine decât cele naturale. O stofă din lână e scumpă. Materialele acestea sintetice au un singur avantaj - sunt ieftine, toate celelalte sunt dezvantaje: aspectul – o stofa sintetică se vede din prima, are un fel de luciu, un aspect de ieftin, fel în care se aşeză - sunt mai rigide, nu iau forma corpului, un scou din lână se va modela după corpul purtatorului; un alt inconvenient al materialelor sinteice e disconfortul termic, atunci când afară e cald – îţi este cald, se produce un efect de seră, iar când e frig afară, îţi e frig într-o ţesăură sintetică. Plus disconfort dat de senzaţia pe care o ţesăură sintetică o dă.

Cine este Gina Butiuc

Creatoarea de modă Gina Butiuc are o experienta de 15 ani în realizarea articolelor vesimentare personalizate. Atelierul din Cluj-Napoca al Ginei Butiuc se adresează în prooporţie de 90% segmentului masculin. În realizarea costumelor bărbăteşti, un numar important de etape sunt realizate manual. Construit pe tipare clasice, tăieturi riguroase şi combinaţii cromatice surprinzatoare, stilul Gina Butiuc este centrat pe omul caruia îi este destinat costumul, pe pricipiul conform căruia haina trebuie sa fie o extensie a persoanei careia îi este destinată.