Tânăra care câştigă bani compunând poezii pentru nunţile altora. Cât costă o creaţie scrisă la comandă, în funcţie de numărul de versuri sau de caligrafie

Mădălina Mirastian (32 de ani) are studii în domeniul economic-financiar, fiind licenţiată în Finanţe Bănci (licenţă). Tânăra mai are un master în Statistică şi Econometrie şi a muncit timp de cinci ani într-o bancă, mai întâi pe vânzări, iar apoi la departamentul de analiză credite. Aflată în căutarea unei noi provocări, Mădălina a renunţat ulterior la domeniul bancar şi a optat pentru o carieră în informatică, din posturile de analist de business, product owner şi product manager.

Însă tânăra nu se limitează la a lucra cu cifrele, la fel cum pasiunile sale nu se reduc la ştiinţele exacte. Fascinata de artă, în special de poezie şi de baletul contemporan, Mădălina a decis că a sosit momentul să se dedice mai mult acestora.

Începuturile

Aşa i-a venit, în urmă cu mai bine de un an, ideea afacerii sale. O afacere de nişă, mai puţin cunoscută şi abordată în România, dar din ce în ce mai populară peste Ocean.

„Era ziua mea de naştere şi îmi plimbam băieţelul. Mă gândeam la cadouri şi mi-au răsărit în gând o amintire şi o întrebare. Amintirea era că atunci când aveam 8 ani, mă gândeam cu mirare şi cu tristeţe la adulţi, fiindcă de Crăciun primeau cadou obiecte incredibil de plictisitoare. Spre deosebire de noi, copiii, adulţii nu aveau acea bucurie şi euforie când rupeau ambalajul unui cadou. Nu mai aveau ce să aştepte cu nerăbdare. Eu îmi doream ca şi mama să primească o bucurie. Şi fiindcă nu aveam bani, de ziua ei de naştere m-am gândit să-i scriu o poezie în care descriam admirativ şi cu recunoştiinţă rolul ei în viaţa mea şi toate eforturile ca şi părinte. Şi ce bucurie a fost! Ea era cu lacrimi în ochi şi cu un zâmbet care abia îi încăpea pe buze, iar mie îmi bătea inima, de să-mi sară din piept! Găsisem formula de a trezi o bucurie de nemăsurat mamei mele. Aşa că am continuat. Abia aşteptam să vină 8 Martie sau ziua ei de naştere, să-i dăruiesc felicitarea şi să absorb în inima mea încântarea şi emoţia copleşitoare a mamei mele citind poezia. Iar întrebarea care mi-a venit a fost: cum ar fi dacă şi alţii ar putea să ofere poezii cadou? Şi aşa s-a născut ideea de poezie-cadou”, a explicat Mădălina.

A început în 2017 cu o pagină dedicată pe Facebook şi cu un magazin special online, www.etsy.com/shop/poeziecadou. Într-o primă fază, a investit câteva sute de euro, dar n-a fost suficient. În primul an investiţia iniţială a fost pe măsura ambiţiei de a dovedi potenţialul conceptului de poezie cadou, câteva sute de euro.

Cum procedează

Mădălina a explicat şi conceptul din spatele afacerii sale. „Să spunem că îţi doreşti să oferi ceva unic unei persone dragi. Mă suni, povestim, te ascult. Pun întrebări pentru a scoate la iveală trăsăturile acestei persoane, lucrurile ei dragi, particularităţi ale relaţiei voastre, cât şi toate bogăţiile cu care acea relaţie îţi hrăneşte sufletul. Ca să ştie că îl vezi. Ca să ştie cât îl preţuieşti. Ca să ştie că este unic”, spune tânăra.

În funcţie de ceea ce-ţi doreşte clientul, poeziile-cadou sunt variate şi pot să abordeze diverse teme.

„Stilul poeziei pe care o scriu pentru clienţii mei poate varia în funcţie de preferinţe, de la cel clasic până la modern. Stilul modern este cel în care ideea de bază este exprimată liber faţă de rigorile clasicismului în ce priveşte rima şi ritmul, iar melodicitatea se realizează din crearea frazei şi asortarea sunetelor în cadrul ei, nu neapărat la sfârşitul unui vers. Poezia poate să fie mai clară, având ideile numite direct sau mai misterioasă, sugerând ideile-lăsând pe seama timpului, îmbogăţirea poeziei cu diferite sensuri. Tonul poeziei poate să fie profund sau poate să fie amuzant. Clientul alege. Şi rafinăm textul, până când reflectă esenţa relaţiei şi clientul este entuziasmat”, susţine antreprenoarea.

Între timp, a investit alte sute de euro în marketing şi promovare, ajungând la câteva mii de euro. Destul de rapid au apărut şi primii clienţi, iar numărul lor s-a înmulţit încet.

„Odată explorat conceptul, am început să-i surprind limitările şi astfel nevoia de creştere. E greu să le explici oamenilor că ei cumpără, poezia, conţinutul ideatic, procesul creativ în urmă căruia ei vor primi ceva creat în baza ideilor şi emoţiilor lor despre cei dragi. Anul acesta am început un parteneriat cu o doamnă artist caligraf, care îmi realizează astfel suportul pentru a expune o lucrare în versuri. Asta a mărit bugetul cu alte câteva sute de euro”, a mai spus Mădălina.

Cât costă o poezie care poate fi făcută cadou celor dragi

Cele mai multe cereri le are de la îndrăgostiţi, dar şi de la alte persoane care vor să le facă o poezie cadou celor dragi din familie. În ultimul timp, ea se concentrează pe piaţa ţărilor vorbitoare de limba engleză. Preţul mediu pentru o poezie este de 100 de lei, respectiv 30 de dolari pentru cei din SUA, Marea Britanie şi Canada, dar poate creşte în funcţie de numărul de versuri şi de caligrafia folosită. În plus, din acest an ea colaborează şi cu un caligraf.

„Anul 2018 deja duce la îndeplinire planul de viitor şi viziunea de a extinde brandul Poezie Cadou la nivel internaţional, mai specific în ţări vorbitoare de limba engleză. Asta a venit oarecum natural, când am realizat că expunerile caligrafice ale poeziilor mele pot să fie avansate cu încredere de la un conţinut care se pretează la o felicitare, la opere de artă demne de a fi expuse în casele celor care le primesc. Aşa numitul concept de wall art. În alte ţări, pe platformele de ecommerce cu produse handmade, acest tip de produs este foarte popular, şi asta mi-a dat încredere. Pentru asta am investit aproximativ 2.000 de euro anul acesta, într-un site pe domeniu dedicat, fotografii profesionale de produs, caligrafie şi design în acuarelă, plus campanii de marketing. Chiar acum sunt în plină campanie pentru ziua mamei din Statele Unite ale Americii, care este la ei pe13 Mai”, a punctat fosta bancheră.

Are planuri pentru o nouă afacere

Pasionată se psihologie şi interesată de dezvoltarea personală, Mădălina a urmat mai multe cursuri de specialitate. Cunoştinţele acumulate îi vor permite, spune ea, să investească într-o nouă afacere.

Tânăra s-a asociat cu o prietenă şi intenţionează să deschidă un centru educaţional pentru copii, iar în prezent caută un spaţiu de închiriat pentru a-şi pune în aplicare planul.

„M-am format ca şi consilier de dezvoltare personală, studiind tehnici din psihologia cognitiv comportamentală, psihodramă, tehnici din terapia pozitivă, şi mult antrenament pe comunicare asertivă şi ascultare cu intenţie de a înţelege. Intenţionez să deschid la Cluj un centru educaţional dedicat copiilor din clasele 0-4, pentru a facilita accesul lor la o metodologie de educaţie care îi învaţă să îşi acceseze resursele proprii, şi să se gestioneze pe sine însuşi. România are devoie de astfel de adulţi”, a mai afirmat Mădălina Mirastian.