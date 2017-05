Sentinţă definitivă în dosarul de corupţie Fany. Patronul firmei de transport din Cluj va sta după gratii 3 ani şi 4 luni

Magistraţii Curţii de Apel Cluj s-au pronunţat definitiv vineri, 19 mai în cauza patronului firmei Fany, Ştefan Cadar, a soţiei acestuia, Olezia Cadar, şi a Danielei Dobrilă, directoare Licenţe din cadrul Autorităţii Rutiere Române (ARR) din Bucureşti.

Ştefan Cadar va face închisoare 3 ani şi 4 luni, soţia sa a primit o pedeapsă de 3 ani de puşcărie, iar şefa ARR Daniela Dobrilă – 3 ani de închisoare cu executare.

„Majorează pedepsele aplicate inculpatului Cadar Eronim-Ştefan: - pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită - de la 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare la 1 an şi 8 luni închisoare; - pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani - de la 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare la 2 ani închisoare: - pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii ca instigator - de la 5 (cinci) luni închisoare la 6 luni închisoare; - pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat potrivit legii - de la 9 (nouă) luni închisoare la 10 luni închisoare. - pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr de înmatriculare fals. - de la 1 (un) an închisoare la 1 an şi 2 luni închisoare.

În temeiul art.33 lit.a şi b V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., constată că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt concurente, iar în baza art.34 lit.b V.C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 luni, pedeapsa rezultantă fiind de 2 ani şi 2 luni închisoare.

În baza art.37 lit.a V.C.pen. constată că inculpatul a săvârşit prezentele infracţiuni în stare de recidivă mare postcondamnatorie, iar în baza art.83 V.C.pen. revocă beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1243/23.05.2012 a Judecătoriei Baia Mare (rămasă definitivă prin decizia penală nr.1304/R/29.09.2012 a Curţii de Apel Cluj) şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta în final inculpatul execută pedeapsa de: - 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare, în regim de detenţie“, anunţă reprezentanţii Curţii de Apel Cluj.